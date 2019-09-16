Италия: Серия A 2019-2020

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Торино
1:1
Второй тайм: 62'

Стадион:
Лечче
0'
15' Желтая карточка
Россеттини Лука
18' Желтая карточка
Лучиони Фабио
0:1
35' Гол
Фариас Диего
40' Желтая карточка
Беренгер Алекс
45' Желтая карточка
Фариас Диего
50' Желтая карточка
Лападула Джанлука
56' Желтая карточка
Табанелли Андреа
1:1
58' Пенальти
Белотти Андреа
62'
39
Сиригу
Сальваторе
5
Иццо
Армандо
30
Джиджи
Коффи
14
Бонифаци
Кевин
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
8
Базелли
Даниэле
88
Ринкон
Томас
23
Мейте
Суалихо
34
Эйна
Ола
21
Беренгер
Алекс
9
Белотти
Андреа
21
Габриэл
Васконселлос
29
Рисполи
Андреа
5
Лучиони
Фабио
13
Россеттини
Лука
27
Кальдерони
Марко
23
Табанелли
Андреа
77
Тахцидис
Панайотис
37
Майер
Жан
10
Фалько
Филиппо
9
Лападула
Джанлука
17
Фариас
Диего
Торино
3-5-2
Лечче
4-3-1-2

Ход матча

15'
 
Россеттини Лука
18'
 
Лучиони Фабио
35'
0:1
Фариас Диего
40'
Беренгер Алекс
 
45'
 
Фариас Диего
46'
Дзадза Симоне
Беренгер Алекс
 
50'
 
Лападула Джанлука
56'
 
Табанелли Андреа
58'
Белотти Андреа
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Аталанта 2:3 Торино Вулверхэмптон 2:1 Торино Торино 2:1 Сассуоло Торино 2:3 Вулверхэмптон
Шахтёр Солигорск 1:1 Торино Торино 5:0 Шахтёр Солигорск Дебрецен 1:4 Торино Торино 3:0 Дебрецен Торино 3:2 Про Патрия Торино 15:0 Мерано Торино 18:1 Бормьезе Торино 3:1 Лацио Эмполи 4:1 Торино Торино 3:2 Сассуоло Ювентус 1:1 Торино Торино 2:0 Милан Дженоа 0:1 Торино Торино 1:1 Кальяри Парма 0:0 Торино Торино 2:1 Сампдория
Лечче Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Лечче 0:2 Сиена Новара 3:0 Лечче Лечче 2:1 Козенца Лечче 0:1 Верона
Лечче 2:0 Про Верчелли Интер Милан 4:0 Лечче S.S. Arezzo 3:1 Лечче Лечче 4:0 Салернитана Лечче 4:1 Фрозиноне Лечче 6:0 Виртус Больцано Лечче 6:0 Сент-Джорджен Лечче 8:0 Гердейна Лечче 1:1 Авеллино ФК Чезена 0:2 Лечче Комо 3:3 Лечче Лечче 2:1 Арциньяно Лечче 2:1 Специя Лечче 3:0 Арконатезе Падова 2:1 Лечче Лечче 1:0 Брешия

Последние игры между собой

Торино: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Лечче: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Торино 4:2 Лечче Кубок Лечче 2:1 Торино Серия B Торино 2:2 Лечче Серия B Лечче 3:3 Торино Серия A
Торино 3:0 Лечче Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Торино 1:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Болонья Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
4. Ювентус Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Наполи Заявка 3 2 0 1 9 - 7 6
6. Аталанта Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
7. Милан Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
8. Рома Заявка 3 1 2 0 8 - 6 5
9. Лацио Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Верона Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Дженоа Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
12. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 7 - 7 3
13. Кальяри Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
14. Брешия Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
15. СПАЛ 2013 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
16. Парма Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
17. Удинезе Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
18. Фиорентина Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
19. Лечче 1:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
20. Сампдория Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Торино 1:1 Лечче
Торино
97.5% (159)
Ничья
2.5% (4)
Лечче
0% (0)
2:0 Торино
42.9% (70)
1:0 Торино
20.2% (33)
2:1 Торино
17.8% (29)
3:1 Торино
6.7% (11)
3:0 Торино
4.9% (8)
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