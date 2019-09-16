Италия: Серия A 2019-2020

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

19'

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.