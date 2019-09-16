Италия: Серия A 2019-2020
Торино
1:1
Второй тайм: 62'
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Лечче
15' Желтая карточкаРоссеттини Лука
18' Желтая карточкаЛучиони Фабио
0:1
35' ГолФариас Диего
40' Желтая карточкаБеренгер Алекс
45' Желтая карточкаФариас Диего
50' Желтая карточкаЛападула Джанлука
56' Желтая карточкаТабанелли Андреа
1:1
58' ПенальтиБелотти Андреа
30
Джиджи
Коффи
88
Ринкон
Томас
34
Эйна
Ола
37
Майер
Жан
17
Фариас
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Уйкани СамирВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Эдера СимонеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фариас ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
15'
18'
35'
0:1
40'
45'
56'
58'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Предыдущие игры
Торино Последние 20 матчей: +13 =4 -3Аталанта 2:3 Торино Вулверхэмптон 2:1 Торино Торино 2:1 Сассуоло Торино 2:3 Вулверхэмптон
Шахтёр Солигорск 1:1 Торино Торино 5:0 Шахтёр Солигорск Дебрецен 1:4 Торино Торино 3:0 Дебрецен Торино 3:2 Про Патрия Торино 15:0 Мерано Торино 18:1 Бормьезе Торино 3:1 Лацио Эмполи 4:1 Торино Торино 3:2 Сассуоло Ювентус 1:1 Торино Торино 2:0 Милан Дженоа 0:1 Торино Торино 1:1 Кальяри Парма 0:0 Торино Торино 2:1 Сампдория
Лечче Последние 20 матчей: +12 =1 -7Лечче 0:2 Сиена Новара 3:0 Лечче Лечче 2:1 Козенца Лечче 0:1 Верона
Лечче 2:0 Про Верчелли Интер Милан 4:0 Лечче S.S. Arezzo 3:1 Лечче Лечче 4:0 Салернитана Лечче 4:1 Фрозиноне Лечче 6:0 Виртус Больцано Лечче 6:0 Сент-Джорджен Лечче 8:0 Гердейна Лечче 1:1 Авеллино ФК Чезена 0:2 Лечче Комо 3:3 Лечче Лечче 2:1 Арциньяно Лечче 2:1 Специя Лечче 3:0 Арконатезе Падова 2:1 Лечче Лечче 1:0 Брешия
Последние игры между собой
Торино: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Лечче: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Торино
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Болонья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|4.
|Ювентус
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 7
|6
|6.
|Аталанта
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|7.
|Милан
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|8.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 6
|5
|9.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Дженоа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 7
|3
|13.
|Кальяри
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|14.
|Брешия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|16.
|Парма
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|17.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|19.
|Лечче
|1:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|20.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Торино
97.5% (159)
Ничья
2.5% (4)
Лечче
0% (0)
2:0 Торино
42.9% (70)
1:0 Торино
20.2% (33)
2:1 Торино
17.8% (29)
3:1 Торино
6.7% (11)
3:0 Торино
4.9% (8)
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