Италия: Серия B 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2019-2020
Кремонезе
2:1
Второй тайм: 50'

Стадион:
Кротоне
0'
1:0
22' Гол
Чераволо Фабио
26' Желтая карточка
Вальцания Лука
1:1
28' Гол
Дзанеллато Никколо
2:1
43' Гол
Паломби Симоне
45' Желтая карточка
Дзанеллато Никколо
50'
16
Агацци
Микаэль
15
Бьянкетти
Маттео
3
Клейтон
Машадо
23
Караччоло
Антонио
14
Vasile
Mogos
5
Вальцания
Лука
19
Michele
Castagnetti
4
Арини
Мариано
33
Ренцетти
Франческо
30
Чераволо
Фабио
11
Паломби
Симоне
1
Кордац
Алекс
5
Големич
Владимир
34
Марроне
Лука
6
Guillame
Gigliotti
17
Молина
Сальваторе
10
Бенали
Ахмед
18
Барберис
Андреа
21
Дзанеллато
Никколо
23
Маццотта
Антонио
25
Сими
Нванкво
11
Видо
Лука
Кремонезе
3-5-2
Кротоне
3-5-2

Ход матча

22'
Чераволо Фабио
1:0
26'
Вальцания Лука
 
28'
1:1
Дзанеллато Никколо
(Барберис Андреа)
30'
 
Tomislav Gomelt
Барберис Андреа
43'
Паломби Симоне
(Ренцетти Франческо)
2:1
45'
 
Дзанеллато Никколо

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 5 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 33 Владение мячом, % 67

Предыдущие игры

Кремонезе Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Пиза 4:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Кремонезе Верона 1:2 Кремонезе
Кремонезе 4:0 Виртус Франкавилла Наполи 3:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Брешия Карпи 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Фоджа Читтаделла 1:3 Кремонезе Кротоне 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:0 Лечче Ливорно 1:3 Кремонезе Кремонезе 1:1 Верона Венеция 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Беневенто Салернитана 2:0 Кремонезе Кремонезе 0:1 Асколи Козенца 2:0 Кремонезе
Кротоне Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Кротоне 0:0 Эмполи Специя 1:2 Кротоне Кротоне 0:0 Козенца Кротоне 1:3 Сампдория
Кротоне 4:3 S.S. Arezzo Кротоне 0:1 Хетафе Кротоне 3:0 Асколи Специя 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Беневенто Венеция 1:4 Кротоне Кротоне 0:0 Кремонезе Козенца 1:0 Кротоне Кротоне 2:0 Перуджа Карпи 1:2 Кротоне Кротоне 2:2 Лечче Салернитана 0:2 Кротоне Падова 0:0 Кротоне Кротоне 3:0 Палермо Брешия 2:0 Кротоне Кротоне 0:2 Пескара

Последние игры между собой

Кремонезе: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Кротоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Кротоне 0:0 Кремонезе Серия B Кремонезе 1:0 Кротоне Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Виртус Энтелла 1:0 4 4 0 0 4 - 0 12
2. Беневенто 0:0 4 2 2 0 6 - 1 8
3. Эмполи 1:0 4 2 2 0 4 - 2 8
4. Пиза 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Асколи 0:0 4 2 1 1 6 - 3 7
6. Перуджа 1:2 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Салернитана 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Специя 2:1 4 2 0 2 6 - 4 6
9. Порденоне 0:1 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Пескара 0:1 4 2 0 2 7 - 7 6
11. Кремонезе 2:1 4 2 0 2 5 - 7 6
12. Кротоне 1:2 4 1 2 1 3 - 3 5
13. Кьево 3 1 1 1 4 - 3 4
14. Венеция 4 1 1 2 3 - 5 4
15. Фрозиноне 4 1 1 2 3 - 6 4
16. Ливорно 1:0 4 1 0 3 1 - 4 3
17. Читтаделла 0:1 4 1 0 3 3 - 8 3
18. Козенца 0:0 4 0 2 2 1 - 3 2
19. Юве Стабия 0:0 4 0 2 2 1 - 4 2
20. Трапани 3 0 0 3 1 - 6 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...