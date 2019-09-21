Италия: Серия B 2019-2020
Кремонезе
2:1
Второй тайм: 50'
Стадион: Джованни Цини
Кротоне
1:0
22' ГолЧераволо Фабио
26' Желтая карточкаВальцания Лука
1:1
28' ГолДзанеллато Никколо
2:1
43' ГолПаломби Симоне
45' Желтая карточкаДзанеллато Никколо
14
Vasile
Mogos
34
Марроне
Лука
10
Бенали
Ахмед
25
Сими
Нванкво
11
Видо
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Vasile MogosПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Nadir Zortea
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сими НванквоНападающий
-
11 Видо ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
22 Феста МаркоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Лопес МаксиНападающий
-
-
-
-
15 Mateo Itrak
-
-
Главный тренер: Дзенга Вальтер
Ход матча
22'
1:0
26'
28'
43'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
5 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
33 Владение мячом, % 67
Предыдущие игры
Кремонезе Последние 20 матчей: +9 =5 -6Пиза 4:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Кремонезе Верона 1:2 Кремонезе
Кремонезе 4:0 Виртус Франкавилла Наполи 3:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Брешия Карпи 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Фоджа Читтаделла 1:3 Кремонезе Кротоне 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:0 Лечче Ливорно 1:3 Кремонезе Кремонезе 1:1 Верона Венеция 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Беневенто Салернитана 2:0 Кремонезе Кремонезе 0:1 Асколи Козенца 2:0 Кремонезе
Кротоне Последние 20 матчей: +9 =5 -6Кротоне 0:0 Эмполи Специя 1:2 Кротоне Кротоне 0:0 Козенца Кротоне 1:3 Сампдория
Кротоне 4:3 S.S. Arezzo Кротоне 0:1 Хетафе Кротоне 3:0 Асколи Специя 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Беневенто Венеция 1:4 Кротоне Кротоне 0:0 Кремонезе Козенца 1:0 Кротоне Кротоне 2:0 Перуджа Карпи 1:2 Кротоне Кротоне 2:2 Лечче Салернитана 0:2 Кротоне Падова 0:0 Кротоне Кротоне 3:0 Палермо Брешия 2:0 Кротоне Кротоне 0:2 Пескара
Последние игры между собой
Кремонезе: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Кротоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виртус Энтелла
|1:0
|4
|4
|0
|0
|4 - 0
|12
|2.
|Беневенто
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|3.
|Эмполи
|1:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|Пиза
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Асколи
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|Перуджа
|1:2
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Салернитана
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Специя
|2:1
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|9.
|Порденоне
|0:1
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Пескара
|0:1
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|11.
|Кремонезе
|2:1
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|12.
|Кротоне
|1:2
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|Кьево
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|14.
|Венеция
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|15.
|Фрозиноне
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|16.
|Ливорно
|1:0
|4
|1
|0
|3
|1 - 4
|3
|17.
|Читтаделла
|0:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|18.
|Козенца
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|19.
|Юве Стабия
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|20.
|Трапани
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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