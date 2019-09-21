Италия: Серия B 2019-2020

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  4. Серия B 2019-2020
Юве Стабия
0:0
Перерыв

Стадион:
Асколи
0'
21' Желтая карточка
Гравильон Эндрю
28' Желтая карточка
Giacomo Calo
33' Желтая карточка
Пучино Раффаэле
36' Желтая карточка
Тонуччи Денис
41' Желтая карточка
Karamoko Cisse
26
Paolo
Branduani
28
Витиелло
Роберто
35
Тонуччи
Денис
20
Трост
Магнус
23
Джермони
Лука
29
Карлини
Массимилиано
5
Giacomo
Calo
10
Ди
Дженнаро
Давид
18
Luigi
Canotto
16
Karamoko
Cisse
21
Salvatore
Elia
33
Леали
Никола
5
Пучино
Раффаэле
15
Гравильон
Эндрю
23
Броско
Риккардо
19
Падоин
Симоне
7
Michele
Cavion
8
Петруччи
Давиде
14
Пиччинокки
Марио
11
Нинкович
Никола
18
Moutir
Chaija
17
Да
Крус
Алессио
Юве Стабия
4-3-3
Асколи
4-3-2-1

Ход матча

21'
 
Гравильон Эндрю
28'
Giacomo Calo
 
33'
 
Пучино Раффаэле
36'
Тонуччи Денис
 
41'
Karamoko Cisse
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 3
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 27 Владение мячом, % 73

Предыдущие игры

Юве Стабия Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Перуджа 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Пиза Эмполи 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Имолезе
Порденоне 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Юве Стабия 1:2 Виртус Франкавилла Матера 0:3 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Вибонезе Сикула Леонцио 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Трапани Бишелье 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Риети Катания 1:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Кавезе Казертана 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Реджина Монополи 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 0:0 Катанзаро Ренде 0:1 Юве Стабия
Асколи Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Асколи 2:0 Ливорно Фрозиноне 2:1 Асколи Асколи 3:1 Трапани Асколи 2:0 Трапани
Асколи 5:1 Про Верчелли Кротоне 3:0 Асколи Асколи 1:2 Палермо Брешия 1:0 Асколи Читтаделла 2:2 Асколи Асколи 1:0 Венеция Специя 3:2 Асколи Асколи 2:1 Пескара Падова 1:2 Асколи Асколи 2:2 Беневенто Лечче 7:0 Асколи Верона 1:1 Асколи Асколи 1:1 Ливорно Карпи 1:1 Асколи Асколи 2:2 Фоджа Кремонезе 0:1 Асколи

Последние игры между собой

Юве Стабия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Асколи: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Асколи 3:2 Юве Стабия Кубок Юве Стабия 1:1 Асколи Серия B Асколи 2:4 Юве Стабия Серия B Асколи 0:0 Юве Стабия Серия B
Юве Стабия 2:1 Асколи Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Виртус Энтелла 1:0 4 4 0 0 4 - 0 12
2. Беневенто 0:0 4 2 2 0 6 - 1 8
3. Эмполи 1:0 4 2 2 0 4 - 2 8
4. Пиза 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Асколи 0:0 4 2 1 1 6 - 3 7
6. Перуджа 1:2 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Салернитана 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Специя 2:1 4 2 0 2 6 - 4 6
9. Порденоне 0:1 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Пескара 0:1 4 2 0 2 7 - 7 6
11. Кремонезе 2:1 4 2 0 2 5 - 7 6
12. Кротоне 1:2 4 1 2 1 3 - 3 5
13. Кьево 3 1 1 1 4 - 3 4
14. Венеция 4 1 1 2 3 - 5 4
15. Фрозиноне 4 1 1 2 3 - 6 4
16. Ливорно 1:0 4 1 0 3 1 - 4 3
17. Читтаделла 0:1 4 1 0 3 3 - 8 3
18. Козенца 0:0 4 0 2 2 1 - 3 2
19. Юве Стабия 0:0 4 0 2 2 1 - 4 2
20. Трапани 3 0 0 3 1 - 6 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    36'
    Тонуччи Денис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Пучино Раффаэле получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Джакомо Кало получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Гравильон Эндрю получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Menti, Stabia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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