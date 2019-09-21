Италия: Серия B 2019-2020
Юве Стабия
0:0
Перерыв
Стадион: Stadio Romeo Menti, Stabia
Асколи
21' Желтая карточкаГравильон Эндрю
28' Желтая карточкаGiacomo Calo
33' Желтая карточкаПучино Раффаэле
36' Желтая карточкаТонуччи Денис
41' Желтая карточкаKaramoko Cisse
20
Трост
Магнус
33
Леали
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Трост МагнусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Руссо ДанилоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Аддэ БрайтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ицко МарианоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
- Основной состав
-
33 Леали НиколаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Брлек ПетарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Манджа Дэвис
Ход матча
21'
28'
33'
36'
41'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 3
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
27 Владение мячом, % 73
Предыдущие игры
Юве Стабия Последние 20 матчей: +6 =8 -6Перуджа 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Пиза Эмполи 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Имолезе
Порденоне 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Юве Стабия 1:2 Виртус Франкавилла Матера 0:3 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Вибонезе Сикула Леонцио 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Трапани Бишелье 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Риети Катания 1:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Кавезе Казертана 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Реджина Монополи 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 0:0 Катанзаро Ренде 0:1 Юве Стабия
Асколи Последние 20 матчей: +8 =6 -6Асколи 2:0 Ливорно Фрозиноне 2:1 Асколи Асколи 3:1 Трапани Асколи 2:0 Трапани
Асколи 5:1 Про Верчелли Кротоне 3:0 Асколи Асколи 1:2 Палермо Брешия 1:0 Асколи Читтаделла 2:2 Асколи Асколи 1:0 Венеция Специя 3:2 Асколи Асколи 2:1 Пескара Падова 1:2 Асколи Асколи 2:2 Беневенто Лечче 7:0 Асколи Верона 1:1 Асколи Асколи 1:1 Ливорно Карпи 1:1 Асколи Асколи 2:2 Фоджа Кремонезе 0:1 Асколи
Последние игры между собой
Юве Стабия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Асколи: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виртус Энтелла
|1:0
|4
|4
|0
|0
|4 - 0
|12
|2.
|Беневенто
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|3.
|Эмполи
|1:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|Пиза
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Асколи
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|Перуджа
|1:2
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Салернитана
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Специя
|2:1
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|9.
|Порденоне
|0:1
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Пескара
|0:1
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|11.
|Кремонезе
|2:1
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|12.
|Кротоне
|1:2
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|Кьево
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|14.
|Венеция
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|15.
|Фрозиноне
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|16.
|Ливорно
|1:0
|4
|1
|0
|3
|1 - 4
|3
|17.
|Читтаделла
|0:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|18.
|Козенца
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|19.
|Юве Стабия
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|20.
|Трапани
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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