Италия: Серия B 2019-2020

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Кьево
0:1
Перерыв

Стадион:
Пиза
0'
0:1
18' Гол
Маркони Микеле
41' Желтая карточка
Francesco Lisi
44' Желтая карточка
Меджорини Риккардо
1
Шемпер
Адриан
41
Дикманн
Лоренцо
33
Риджионе
Микеле
5
Цесар
Боштян
28
Бривио
Давиде
8
Сегре
Джакопо
6
Эспозито
Сальваторе
4
Оби
Джоэл
25
Виньято
Эмануэль
24
Меджорини
Риккардо
23
Джорджевич
Филип
1
Гори
Стефано
15
Айя
Рамзи
30
Alessandro
De
Vitis
I
33
Бенедетти
Симоне
7
Nicholas
Siega
I
5
Luca
Verna
27
Гухер
Роберт
4
Белли
Франческо
23
Francesco
Lisi
31
Маркони
Микеле
26
Мазуччи
Гаэтано
Кьево
4-3-1-2
Пиза
3-5-2

Ход матча

18'
0:1
Маркони Микеле
(Белли Франческо)
41'
 
Francesco Lisi
44'
Меджорини Риккардо
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Предыдущие игры

Кьево Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Венеция 0:2 Кьево Кьево 1:1 Эмполи Перуджа 2:1 Кьево Кальяри 2:1 Кьево
Кьево 1:1 Равенна Кьево 1:2 Кальяри Фрозиноне 0:0 Кьево Кьево 0:0 Сампдория Интер Милан 2:0 Кьево Кьево 0:4 СПАЛ 2013 Кьево 1:1 Парма Лацио 1:2 Кьево Кьево 1:3 Наполи Болонья 3:0 Кьево Сассуоло 4:0 Кьево Кьево 0:3 Кальяри Кьево 0:0 Грасcхоппер Аталанта 1:1 Кьево Кьево 1:2 Милан Торино 3:0 Кьево
Пиза Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Пиза 4:1 Кремонезе Юве Стабия 0:2 Пиза Пиза 0:0 Беневенто Пиза 0:3 Болонья
Пиза 3:0 Потенца Триестина 1:3 Пиза Пиза 2:2 Триестина Пиза 1:0 S.S. Arezzo S.S. Arezzo 2:3 Пиза Пиза 2:1 Каррарезе Каррарезе 2:2 Пиза Пиза 3:0 Новара Про Патрия 1:2 Пиза Пиза 0:0 Понтедера Арцакена 0:3 Пиза Пиза 2:1 Ювентус (до 23 лет) Альбиссола 0:1 Пиза Пиза 1:0 Каррарезе Ольбия 0:1 Пиза Пиза 0:0 Луккьезе

Последние игры между собой

Кьево: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Пиза: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Пиза 1:1 Кьево Серия B Кьево 2:2 Пиза Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Пиза 1:0 4 3 1 0 7 - 1 10
2. Беневенто 4 3 1 0 7 - 1 10
3. Виртус Энтелла 4 3 1 0 4 - 1 10
4. Асколи 4 3 0 1 11 - 4 9
5. Перуджа 4 2 2 0 5 - 3 8
6. Эмполи 4 2 2 0 4 - 2 8
7. Пескара 4 2 1 1 8 - 7 7
8. Салернитана 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Порденоне 4 2 0 2 7 - 6 6
10. Кремонезе 4 2 0 2 5 - 7 6
11. Кротоне 4 1 2 1 3 - 3 5
12. Специя 4 1 1 2 6 - 5 4
13. Кьево 0:1 4 1 1 2 4 - 4 4
14. Венеция 4 1 1 2 3 - 5 4
15. Фрозиноне 4 1 1 2 3 - 6 4
16. Ливорно 4 1 0 3 2 - 5 3
17. Читтаделла 4 1 0 3 3 - 8 3
18. Козенца 4 0 1 3 1 - 4 1
19. Юве Стабия 4 0 1 3 2 - 9 1
20. Трапани 3 0 0 3 1 - 6 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Меджорини Риккардо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Francesco Lisi получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Маркони Микеле бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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