Италия: Серия B 2019-2020
Кьево
0:1
Перерыв
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Пиза
0:1
18' ГолМаркони Микеле
41' Желтая карточкаFrancesco Lisi
44' Желтая карточкаМеджорини Риккардо
15
Айя
Рамзи
27
Гухер
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Фрей НиколяЗащитник
-
37 Колли ДжозефЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Пина НунуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Айя РамзиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Marius MarinПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
21 Пинато Марко
Ход матча
18'
41'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Предыдущие игры
Кьево Последние 20 матчей: +3 =6 -11Венеция 0:2 Кьево Кьево 1:1 Эмполи Перуджа 2:1 Кьево Кальяри 2:1 Кьево
Пиза Последние 20 матчей: +14 =5 -1Пиза 4:1 Кремонезе Юве Стабия 0:2 Пиза Пиза 0:0 Беневенто Пиза 0:3 Болонья
Пиза 3:0 Потенца Триестина 1:3 Пиза Пиза 2:2 Триестина Пиза 1:0 S.S. Arezzo S.S. Arezzo 2:3 Пиза Пиза 2:1 Каррарезе Каррарезе 2:2 Пиза Пиза 3:0 Новара Про Патрия 1:2 Пиза Пиза 0:0 Понтедера Арцакена 0:3 Пиза Пиза 2:1 Ювентус (до 23 лет) Альбиссола 0:1 Пиза Пиза 1:0 Каррарезе Ольбия 0:1 Пиза Пиза 0:0 Луккьезе
Последние игры между собой
Кьево: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Пиза: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|1:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|2.
|Беневенто
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|Виртус Энтелла
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|4.
|Асколи
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|5.
|Перуджа
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|6.
|Эмполи
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|7.
|Пескара
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Салернитана
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Порденоне
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|10.
|Кремонезе
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|11.
|Кротоне
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|12.
|Специя
|4
|1
|1
|2
|6 - 5
|4
|13.
|Кьево
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|14.
|Венеция
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|15.
|Фрозиноне
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|16.
|Ливорно
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|17.
|Читтаделла
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|18.
|Козенца
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|19.
|Юве Стабия
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|20.
|Трапани
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Загрузка...