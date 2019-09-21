Италия: Серия B 2019-2020

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Специя
2:1
Второй тайм: 48'

Стадион:
Перуджа
0'
0:1
6' Гол
Буонаюто Кристиан
1:1
23' Гол
Капрадосси Элио
24' Желтая карточка
Mardochee Nzita
27' Желтая карточка
Marco Carraro
29' Желтая карточка
Драгомир Влад
2:1
30' Пенальти
Matteo Ricci II
43' Желтая карточка
Рози Алеандро
48'
12
Крапикас
Титас
2
Luca
Vignali
13
Капрадосси
Элио
19
Терци
Клаудио
25
Giulio
Maggiore
8
Matteo
Ricci
II
20
Simone
Bastoni
16
Бартоломей
Паоло
7
Бюргзорг
Делано
11
Emmanuel
Quartsin
Gyasi
10
Риччи
Федерико
1
Guglielmo
Vicario
2
Рози
Алеандро
32
Дьомбер
Норберт
6
Filippo
Sgarbi
3
Mardochee
Nzita
28
Christian
Kouan
4
Marco
Carraro
10
Драгомир
Влад
11
Буонаюто
Кристиан
29
Капоне
Кристиан
8
Фальчинелли
Диего
Специя
4-3-3
Перуджа
4-3-2-1

Ход матча

6'
0:1
Буонаюто Кристиан
(Marco Carraro)
23'
Капрадосси Элио
1:1
24'
 
Mardochee Nzita
27'
 
Marco Carraro
29'
 
Драгомир Влад
30'
Matteo Ricci II
2:1
43'
 
Рози Алеандро
46'
Juan Manuel Ramos
Luca Vignali
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Специя Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Порденоне 1:0 Специя Специя 1:2 Кротоне Читтаделла 0:3 Специя Сассуоло 1:0 Специя
Специя 5:0 Про Патрия Специя 3:5 Сампдория Специя 1:2 Читтаделла Лечче 2:1 Специя Специя 2:0 Кротоне Палермо 2:2 Специя Специя 1:1 Перуджа Козенца 1:0 Специя Специя 3:2 Асколи Фоджа 1:0 Специя Специя 2:1 Салернитана Беневенто 2:3 Специя Специя 0:2 Падова Пескара 2:0 Специя Специя 3:0 Ливорно Карпи 3:2 Специя
Перуджа Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Перуджа 0:0 Юве Стабия Фиорентина 1:0 Перуджа Ливорно 0:1 Перуджа Перуджа 2:1 Кьево
Перуджа 2:1 Брешия Перуджа 1:0 Триестина Перуджа 1:3 Рома Верона 4:1 Перуджа Перуджа 3:1 Кремонезе Фоджа 1:0 Перуджа Перуджа 0:0 Читтаделла Специя 1:1 Перуджа Перуджа 1:2 Лечче Пескара 1:1 Перуджа Перуджа 2:4 Беневенто Кротоне 2:0 Перуджа Перуджа 3:1 Ливорно Падова 0:1 Перуджа Перуджа 1:2 Верона Перуджа 3:1 Салернитана

Последние игры между собой

Специя: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Перуджа: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Специя 1:1 Перуджа Серия B Перуджа 1:1 Специя Серия B Перуджа 3:0 Специя Серия B Специя 4:2 Перуджа Серия B
Перуджа 0:0 Специя Серия B Специя 2:1 Перуджа Серия B Перуджа 0:0 Специя Серия B Специя 1:0 Перуджа Серия B Перуджа 2:1 Специя Серия B Специя 2:0 Перуджа Серия B Перуджа 2:1 Специя Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Виртус Энтелла 1:0 4 4 0 0 4 - 0 12
2. Беневенто 0:0 4 2 2 0 6 - 1 8
3. Эмполи 1:0 4 2 2 0 4 - 2 8
4. Пиза 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Асколи 0:0 4 2 1 1 6 - 3 7
6. Перуджа 1:2 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Салернитана 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Специя 2:1 4 2 0 2 6 - 4 6
9. Порденоне 0:1 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Пескара 0:1 4 2 0 2 7 - 7 6
11. Кремонезе 2:1 4 2 0 2 5 - 7 6
12. Кротоне 1:2 4 1 2 1 3 - 3 5
13. Кьево 3 1 1 1 4 - 3 4
14. Венеция 4 1 1 2 3 - 5 4
15. Фрозиноне 4 1 1 2 3 - 6 4
16. Ливорно 1:0 4 1 0 3 1 - 4 3
17. Читтаделла 0:1 4 1 0 3 3 - 8 3
18. Козенца 0:0 4 0 2 2 1 - 3 2
19. Юве Стабия 0:0 4 0 2 2 1 - 4 2
20. Трапани 3 0 0 3 1 - 6 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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