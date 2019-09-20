Италия: Серия B 2019-2020

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Фрозиноне
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Венеция
0' 1'
22
Барди
Франческо
3
Капуано
Марко
23
Бригенти
Николо
15
Ариаудо
Лоренцо
13
Бегетто
Андреа
7
Паганини
Лука
8
Майелло
Раффаэле
11
Хаас
Николас
28
Чано
Камилло
29
Тротта
Марселло
Новакович
Андрия
12
Леццерини
Лука
2
Фьордализо
Алессандро
13
Marco
Modolo
21
Кремонези
Микеле
14
Феличоли
Джанфилиппо
4
Сукулини
Франко
16
Luca
Antonio
Fiordilino
23
Youssef
Maleh
28
Капелло
Алессандро
9
Монтальто
Адриано
24
Бокалон
Риккардо
Фрозиноне
4-3-1-2
Венеция
4-3-1-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Фрозиноне Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Брешия 3:2 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Асколи Порденоне 3:0 Фрозиноне
Фрозиноне 5:1 Монополи Фрозиноне 4:0 Каррарезе Лечче 4:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Кьево Милан 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Удинезе Сассуоло 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Наполи Кальяри 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Интер Милан Фиорентина 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Парма Фрозиноне 0:1 СПАЛ 2013 Эмполи 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Торино Дженоа 0:0 Фрозиноне
Венеция Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Венеция 0:2 Кьево Трапани 0:1 Венеция Венеция 1:2 Кремонезе Парма 3:1 Венеция
Венеция 2:1 Катания Венеция 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция Карпи 2:3 Венеция Венеция 2:2 Пескара Козенца 1:1 Венеция Венеция 1:4 Кротоне Асколи 1:0 Венеция Венеция 1:0 Фоджа Брешия 2:0 Венеция Венеция 1:1 Читтаделла Салернитана 1:1 Венеция Венеция 1:1 Кремонезе Венеция 1:1 Палермо Верона 1:0 Венеция Венеция 2:3 Перуджа

Последние игры между собой

Фрозиноне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Венеция: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Фрозиноне 2:1 Венеция Серия B Венеция 1:1 Фрозиноне Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Виртус Энтелла 3 3 0 0 3 - 0 9
2. Пиза 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Беневенто 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Перуджа 3 2 1 0 3 - 1 7
5. Асколи 3 2 0 1 6 - 3 6
6. Порденоне 3 2 0 1 6 - 4 6
7. Пескара 3 2 0 1 7 - 6 6
8. Салернитана 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Эмполи 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Кротоне 3 1 2 0 2 - 1 5
11. Кьево 3 1 1 1 4 - 3 4
12. Специя 3 1 0 2 4 - 3 3
13. Венеция 3 1 0 2 2 - 4 3
14. Фрозиноне 3 1 0 2 2 - 5 3
15. Кремонезе 3 1 0 2 3 - 6 3
16. Читтаделла 3 1 0 2 3 - 7 3
17. Козенца 3 0 1 2 1 - 3 1
18. Юве Стабия 3 0 1 2 1 - 4 1
19. Ливорно 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Трапани 3 0 0 3 1 - 6 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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