Италия: Серия B 2019-2020
Фрозиноне
0:0
Первый тайм: 1'
Стадион: Бенито Стирпе
Венеция
11
Хаас
Николас
28
Чано
Камилло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хаас НиколасПолузащитник
-
28 Чано КамиллоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Защитник
-
17 Роден МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Барони Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Marco ModoloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Фрозиноне Последние 20 матчей: +5 =3 -12Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Брешия 3:2 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Асколи Порденоне 3:0 Фрозиноне
Фрозиноне 5:1 Монополи Фрозиноне 4:0 Каррарезе Лечче 4:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Кьево Милан 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Удинезе Сассуоло 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Наполи Кальяри 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Интер Милан Фиорентина 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Парма Фрозиноне 0:1 СПАЛ 2013 Эмполи 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Торино Дженоа 0:0 Фрозиноне
Венеция Последние 20 матчей: +4 =6 -10Венеция 0:2 Кьево Трапани 0:1 Венеция Венеция 1:2 Кремонезе Парма 3:1 Венеция
Венеция 2:1 Катания Венеция 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция Карпи 2:3 Венеция Венеция 2:2 Пескара Козенца 1:1 Венеция Венеция 1:4 Кротоне Асколи 1:0 Венеция Венеция 1:0 Фоджа Брешия 2:0 Венеция Венеция 1:1 Читтаделла Салернитана 1:1 Венеция Венеция 1:1 Кремонезе Венеция 1:1 Палермо Верона 1:0 Венеция Венеция 2:3 Перуджа
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Венеция: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виртус Энтелла
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|2.
|Пиза
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Беневенто
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Перуджа
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|Асколи
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Порденоне
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Пескара
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|8.
|Салернитана
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Эмполи
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|Кротоне
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|11.
|Кьево
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|12.
|Специя
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|13.
|Венеция
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|14.
|Фрозиноне
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|15.
|Кремонезе
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|16.
|Читтаделла
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|17.
|Козенца
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|18.
|Юве Стабия
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Ливорно
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Трапани
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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