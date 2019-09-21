Италия: Серия B 2019-2020
Беневенто
0:0
Перерыв
Стадион: Чиро Вигорито
Козенца
30' Желтая карточкаРивьер Эммануэль
25
Сау
Марко
32
Баэс
Хайме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Гори ПьерВратарь
- Вратарь
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
-
23 Антей ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Dejan VokicПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Баэс ХаймеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Ход матча
30'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
Беневенто Последние 20 матчей: +10 =3 -7Салернитана 0:2 Беневенто Беневенто 4:1 Читтаделла Пиза 0:0 Беневенто Беневенто 3:4 Монца
Фиорентина 0:3 Беневенто Наполи 1:2 Беневенто Беневенто 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Брешия 2:3 Беневенто Беневенто 3:3 Падова Кротоне 1:0 Беневенто Беневенто 4:2 Козенца Верона 0:3 Беневенто Беневенто 1:2 Палермо Перуджа 2:4 Беневенто Беневенто 3:1 Карпи Асколи 2:2 Беневенто Беневенто 2:3 Специя Кремонезе 1:0 Беневенто Ливорно 2:0 Беневенто
Козенца Последние 20 матчей: +6 =5 -9Козенца 1:2 Пескара Лечче 2:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Кротоне 0:0 Козенца
Монополи 1:0 Козенца Салернитана 1:2 Козенца Козенца 1:1 Венеция Беневенто 4:2 Козенца Козенца 1:0 Специя Падова 0:0 Козенца Козенца 1:0 Кротоне Лечче 3:1 Козенца Козенца 1:1 Палермо Пескара 1:1 Козенца Козенца 2:3 Брешия Фоджа 1:0 Козенца Козенца 1:0 Карпи Перуджа 0:1 Козенца Козенца 2:0 Кремонезе Ливорно 2:0 Козенца
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 0
Козенца: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виртус Энтелла
|1:0
|4
|4
|0
|0
|4 - 0
|12
|2.
|Беневенто
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|3.
|Эмполи
|1:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|Пиза
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Асколи
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|Перуджа
|1:2
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Салернитана
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Специя
|2:1
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|9.
|Порденоне
|0:1
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Пескара
|0:1
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|11.
|Кремонезе
|2:1
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|12.
|Кротоне
|1:2
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|Кьево
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|14.
|Венеция
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|15.
|Фрозиноне
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|16.
|Ливорно
|1:0
|4
|1
|0
|3
|1 - 4
|3
|17.
|Читтаделла
|0:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|18.
|Козенца
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|19.
|Юве Стабия
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|20.
|Трапани
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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