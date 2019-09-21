Италия: Серия B 2019-2020

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Беневенто
0:0
Перерыв

Стадион:
Козенца
0'
30' Желтая карточка
Ривьер Эммануэль
12
Манфредини
Никколо
11
Маджио
Кристиан
14
Вольта
Массимо
5
Кальдирола
Лука
3
Летиция
Гаэтано
16
Импрота
Риккардо
21
Хетемай
Перпарим
10
Виола
Николас
25
Сау
Марко
9
Кода
Массимо
19
Инсинье
Роберто
33
Pietro
Perina
2
Angelo
Corsi
5
Ricardo
Idda
23
Salvatore
Monaco
II
18
Matteo
Legittimo
19
Греко
Леандро
21
Mirko
Bruccini
17
Машаш
Зинедин
30
Franck
Kanoute
29
Ривьер
Эммануэль
32
Баэс
Хайме
Беневенто
4-3-3
Козенца
4-3-3

Ход матча

30'
 
Ривьер Эммануэль

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Салернитана 0:2 Беневенто Беневенто 4:1 Читтаделла Пиза 0:0 Беневенто Беневенто 3:4 Монца
Фиорентина 0:3 Беневенто Наполи 1:2 Беневенто Беневенто 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Брешия 2:3 Беневенто Беневенто 3:3 Падова Кротоне 1:0 Беневенто Беневенто 4:2 Козенца Верона 0:3 Беневенто Беневенто 1:2 Палермо Перуджа 2:4 Беневенто Беневенто 3:1 Карпи Асколи 2:2 Беневенто Беневенто 2:3 Специя Кремонезе 1:0 Беневенто Ливорно 2:0 Беневенто
Козенца Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Козенца 1:2 Пескара Лечче 2:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Кротоне 0:0 Козенца
Монополи 1:0 Козенца Салернитана 1:2 Козенца Козенца 1:1 Венеция Беневенто 4:2 Козенца Козенца 1:0 Специя Падова 0:0 Козенца Козенца 1:0 Кротоне Лечче 3:1 Козенца Козенца 1:1 Палермо Пескара 1:1 Козенца Козенца 2:3 Брешия Фоджа 1:0 Козенца Козенца 1:0 Карпи Перуджа 0:1 Козенца Козенца 2:0 Кремонезе Ливорно 2:0 Козенца

Последние игры между собой

Беневенто: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 0
Козенца: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 3
Беневенто 4:2 Козенца Серия B Козенца 0:0 Беневенто Серия B Козенца 1:1 Беневенто Лега Про Беневенто 0:0 Козенца Лега Про
Козенца 0:1 Беневенто Лега Про Беневенто 3:2 Козенца Лега Про
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Виртус Энтелла 1:0 4 4 0 0 4 - 0 12
2. Беневенто 0:0 4 2 2 0 6 - 1 8
3. Эмполи 1:0 4 2 2 0 4 - 2 8
4. Пиза 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Асколи 0:0 4 2 1 1 6 - 3 7
6. Перуджа 1:2 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Салернитана 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Специя 2:1 4 2 0 2 6 - 4 6
9. Порденоне 0:1 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Пескара 0:1 4 2 0 2 7 - 7 6
11. Кремонезе 2:1 4 2 0 2 5 - 7 6
12. Кротоне 1:2 4 1 2 1 3 - 3 5
13. Кьево 3 1 1 1 4 - 3 4
14. Венеция 4 1 1 2 3 - 5 4
15. Фрозиноне 4 1 1 2 3 - 6 4
16. Ливорно 1:0 4 1 0 3 1 - 4 3
17. Читтаделла 0:1 4 1 0 3 3 - 8 3
18. Козенца 0:0 4 0 2 2 1 - 3 2
19. Юве Стабия 0:0 4 0 2 2 1 - 4 2
20. Трапани 3 0 0 3 1 - 6 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    30'
    Ривьер Эммануэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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