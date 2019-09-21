Италия: Серия B 2019-2020

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  4. Серия B 2019-2020
Эмполи
1:0
Второй тайм: 50'

Стадион:
Читтаделла
0'
1:0
4' Гол
Ла Гумина Антонино
31' Желтая карточка
Адорни Давиде
42' Желтая карточка
Amedeo Benedetti
50'
1
Бриньоли
Альберто
5
Весели
Фредерик
6
Романьоли
Симоне
3
Майетта
Доменико
29
Балковец
Юре
10
Дези
Якопо
8
Штулац
Лео
25
Бандинелли
Филиппо
16
Фраттези
Давиде
20
Ла
Гумина
Антонино
9
Stefano
Moreo
1
Палеари
Альберто
2
Christian
Mora
5
Адорни
Давиде
18
Пертиконе
Романо
3
Amedeo
Benedetti
7
Andrea
Bussaglia
4
Йори
Мануэль
23
Бранка
Симоне
14
Луппи
Давиде
9
Davide
Diaw
29
Целар
Жан
Эмполи
4-3-1-2
Читтаделла
4-3-1-2

Ход матча

4'
Ла Гумина Антонино
1:0
31'
 
Адорни Давиде
42'
 
Amedeo Benedetti

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Эмполи Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Кротоне 0:0 Эмполи Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 2:1 Юве Стабия Эмполи 2:0 Пескара
Эмполи 2:1 Реджина Сассуоло 1:0 Эмполи Интер Милан 2:1 Эмполи Эмполи 4:1 Торино Сампдория 1:2 Эмполи Эмполи 1:0 Фиорентина Болонья 3:1 Эмполи Эмполи 2:4 СПАЛ 2013 Аталанта 0:0 Эмполи Удинезе 3:2 Эмполи Эмполи 2:1 Наполи Ювентус 1:0 Эмполи Эмполи 2:1 Фрозиноне Рома 2:1 Эмполи Эмполи 3:3 Парма Милан 3:0 Эмполи
Читтаделла Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Читтаделла 2:0 Трапани Беневенто 4:1 Читтаделла Читтаделла 0:3 Специя Читтаделла 3:3 Карпи
Читтаделла 3:0 Падова Верона 3:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Верона Беневенто 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Специя 1:2 Читтаделла Палермо 2:2 Читтаделла Читтаделла 3:0 Верона Перуджа 0:0 Читтаделла Читтаделла 2:2 Асколи Читтаделла 1:3 Кремонезе Салернитана 4:2 Читтаделла Читтаделла 4:0 Ливорно Венеция 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Падова Фоджа 1:1 Читтаделла

Последние игры между собой

Эмполи: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 6
Читтаделла: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 7
Эмполи 0:3 Читтаделла Кубок Читтаделла 1:1 Эмполи Серия B Эмполи 0:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:2 Эмполи Серия B
Эмполи 0:1 Читтаделла Серия B Эмполи 1:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:0 Эмполи Серия B Эмполи 3:2 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:1 Эмполи Серия B Эмполи 2:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:3 Эмполи Серия B Читтаделла 2:1 Эмполи Серия B Эмполи 4:3 Читтаделла Серия B Эмполи 0:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:2 Эмполи Серия B Читтаделла 0:1 Эмполи Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Виртус Энтелла 1:0 4 4 0 0 4 - 0 12
2. Беневенто 0:0 4 2 2 0 6 - 1 8
3. Эмполи 1:0 4 2 2 0 4 - 2 8
4. Пиза 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Асколи 0:0 4 2 1 1 6 - 3 7
6. Перуджа 1:2 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Салернитана 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Специя 2:1 4 2 0 2 6 - 4 6
9. Порденоне 0:1 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Пескара 0:1 4 2 0 2 7 - 7 6
11. Кремонезе 2:1 4 2 0 2 5 - 7 6
12. Кротоне 1:2 4 1 2 1 3 - 3 5
13. Кьево 3 1 1 1 4 - 3 4
14. Венеция 4 1 1 2 3 - 5 4
15. Фрозиноне 4 1 1 2 3 - 6 4
16. Ливорно 1:0 4 1 0 3 1 - 4 3
17. Читтаделла 0:1 4 1 0 3 3 - 8 3
18. Козенца 0:0 4 0 2 2 1 - 3 2
19. Юве Стабия 0:0 4 0 2 2 1 - 4 2
20. Трапани 3 0 0 3 1 - 6 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Amedeo Benedetti получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Адорни Давиде получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Ла Гумина Антонино бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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