Италия: Серия B 2019-2020
Эмполи
1:0
Второй тайм: 50'
Стадион: Карло Кастеллани
Читтаделла
1:0
4' ГолЛа Гумина Антонино
31' Желтая карточкаАдорни Давиде
42' Желтая карточкаAmedeo Benedetti
29
Балковец
Юре
10
Дези
Якопо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
-
10 Дези ЯкопоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Лариби КаримПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Луппи ДавидеПолузащитник
- Нападающий
-
29 Целар ЖанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
26 Nicola Pavan
-
-
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
Ход матча
4'
31'
42'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Эмполи Последние 20 матчей: +8 =4 -8Кротоне 0:0 Эмполи Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 2:1 Юве Стабия Эмполи 2:0 Пескара
Эмполи 2:1 Реджина Сассуоло 1:0 Эмполи Интер Милан 2:1 Эмполи Эмполи 4:1 Торино Сампдория 1:2 Эмполи Эмполи 1:0 Фиорентина Болонья 3:1 Эмполи Эмполи 2:4 СПАЛ 2013 Аталанта 0:0 Эмполи Удинезе 3:2 Эмполи Эмполи 2:1 Наполи Ювентус 1:0 Эмполи Эмполи 2:1 Фрозиноне Рома 2:1 Эмполи Эмполи 3:3 Парма Милан 3:0 Эмполи
Читтаделла Последние 20 матчей: +8 =6 -6Читтаделла 2:0 Трапани Беневенто 4:1 Читтаделла Читтаделла 0:3 Специя Читтаделла 3:3 Карпи
Читтаделла 3:0 Падова Верона 3:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Верона Беневенто 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Специя 1:2 Читтаделла Палермо 2:2 Читтаделла Читтаделла 3:0 Верона Перуджа 0:0 Читтаделла Читтаделла 2:2 Асколи Читтаделла 1:3 Кремонезе Салернитана 4:2 Читтаделла Читтаделла 4:0 Ливорно Венеция 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Падова Фоджа 1:1 Читтаделла
Последние игры между собой
Эмполи: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 6
Читтаделла: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 7
Эмполи 0:1 Читтаделла Серия B Эмполи 1:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:0 Эмполи Серия B Эмполи 3:2 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:1 Эмполи Серия B Эмполи 2:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:3 Эмполи Серия B Читтаделла 2:1 Эмполи Серия B Эмполи 4:3 Читтаделла Серия B Эмполи 0:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:2 Эмполи Серия B Читтаделла 0:1 Эмполи Кубок
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виртус Энтелла
|1:0
|4
|4
|0
|0
|4 - 0
|12
|2.
|Беневенто
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|3.
|Эмполи
|1:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|Пиза
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Асколи
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|Перуджа
|1:2
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Салернитана
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Специя
|2:1
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|9.
|Порденоне
|0:1
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Пескара
|0:1
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|11.
|Кремонезе
|2:1
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|12.
|Кротоне
|1:2
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|Кьево
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|14.
|Венеция
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|15.
|Фрозиноне
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|16.
|Ливорно
|1:0
|4
|1
|0
|3
|1 - 4
|3
|17.
|Читтаделла
|0:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|18.
|Козенца
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|19.
|Юве Стабия
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|20.
|Трапани
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Загрузка...