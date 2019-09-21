Италия: Серия B 2019-2020

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Ливорно
1:0
Второй тайм: 49'

Стадион:
Порденоне
0'
1:0
21' Гол
Davide Agazzi
22' Желтая карточка
Tommaso Pobega
34' Желтая карточка
Семенцато Даниэль
49'
38
Зима
Лукаш
42
Бобен
Матия
4
Matteo
Di
Gennaro
26
Luka
Bogdan
23
Морганелла
Мишель
34
Davide
Agazzi
8
Лучи
Андреа
17
Antonio
Porcino
32
Маррас
Мануэль
24
Fabio
Mazzeo
7
Марсура
Давиде
22
Ди
Грегорио
Микеле
11
Семенцато
Даниэль
31
Кампорезе
Микеле
6
Alberto
Barison
3
Де
Агостини
Микеле
21
Мисурака
Джанвито
8
Буррай
Сальваторе
24
Tommaso
Pobega
7
Гавацци
Давиде
27
Канделлоне
Леонардо
9
Luca
Strizzolo
Ливорно
3-4-3
Порденоне
4-3-1-2

Ход матча

21'
Davide Agazzi
1:0
22'
 
Tommaso Pobega
34'
 
Семенцато Даниэль

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Ливорно Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Асколи 2:0 Ливорно Ливорно 0:1 Перуджа Виртус Энтелла 1:0 Ливорно Ливорно 0:1 Карпи
Ливорно 0:1 Фиорентина Падова 1:1 Ливорно Ливорно 1:0 Карпи Верона 2:3 Ливорно Ливорно 2:2 Палермо Фоджа 2:2 Ливорно Ливорно 0:1 Брешия Читтаделла 4:0 Ливорно Ливорно 1:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Ливорно Ливорно 1:0 Салернитана Асколи 1:1 Ливорно Ливорно 2:0 Беневенто Специя 3:0 Ливорно Ливорно 1:0 Венеция Лечче 3:2 Ливорно
Порденоне Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Порденоне 1:0 Специя Удинезе 2:0 Порденоне Пескара 4:2 Порденоне Порденоне 3:0 Фрозиноне
Порденоне 1:2 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Юве Стабия Виртус Энтелла 0:0 Порденоне ФералпиСало 2:2 Порденоне Порденоне 3:1 Джиана Эрминио Губбио 2:2 Порденоне Порденоне 4:0 Терамо Равенна 0:0 Порденоне Порденоне 0:0 Судтироль Тернана 1:1 Порденоне Порденоне 1:1 Монца Триестина 1:2 Порденоне Порденоне 1:1 Самбенедеттезе Фермана 0:1 Порденоне Ренате 1:1 Порденоне
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Виртус Энтелла 1:0 4 4 0 0 4 - 0 12
2. Беневенто 0:0 4 2 2 0 6 - 1 8
3. Эмполи 1:0 4 2 2 0 4 - 2 8
4. Пиза 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Асколи 0:0 4 2 1 1 6 - 3 7
6. Перуджа 1:2 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Салернитана 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Специя 2:1 4 2 0 2 6 - 4 6
9. Порденоне 0:1 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Пескара 0:1 4 2 0 2 7 - 7 6
11. Кремонезе 2:1 4 2 0 2 5 - 7 6
12. Кротоне 1:2 4 1 2 1 3 - 3 5
13. Кьево 3 1 1 1 4 - 3 4
14. Венеция 4 1 1 2 3 - 5 4
15. Фрозиноне 4 1 1 2 3 - 6 4
16. Ливорно 1:0 4 1 0 3 1 - 4 3
17. Читтаделла 0:1 4 1 0 3 3 - 8 3
18. Козенца 0:0 4 0 2 2 1 - 3 2
19. Юве Стабия 0:0 4 0 2 2 1 - 4 2
20. Трапани 3 0 0 3 1 - 6 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    34'
    Семенцато Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Tommaso Pobega получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Давиде Агацци бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Armando Picchi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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