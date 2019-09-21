Италия: Серия B 2019-2020
Ливорно
1:0
Второй тайм: 49'
Стадион: Армандо Пикки
Порденоне
1:0
21' ГолDavide Agazzi
22' Желтая карточкаTommaso Pobega
34' Желтая карточкаСеменцато Даниэль
38
Зима
Лукаш
42
Бобен
Матия
26
Luka
Bogdan
24
Fabio
Mazzeo
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
-
26 Luka BogdanЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Fabio MazzeoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Стоян АдрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Мутти Бортоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Дзанон ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
14 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Jan Jurczak
-
Ход матча
21'
1:0
22'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Ливорно Последние 20 матчей: +5 =4 -11Асколи 2:0 Ливорно Ливорно 0:1 Перуджа Виртус Энтелла 1:0 Ливорно Ливорно 0:1 Карпи
Ливорно 0:1 Фиорентина Падова 1:1 Ливорно Ливорно 1:0 Карпи Верона 2:3 Ливорно Ливорно 2:2 Палермо Фоджа 2:2 Ливорно Ливорно 0:1 Брешия Читтаделла 4:0 Ливорно Ливорно 1:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Ливорно Ливорно 1:0 Салернитана Асколи 1:1 Ливорно Ливорно 2:0 Беневенто Специя 3:0 Ливорно Ливорно 1:0 Венеция Лечче 3:2 Ливорно
Порденоне Последние 20 матчей: +7 =9 -4Порденоне 1:0 Специя Удинезе 2:0 Порденоне Пескара 4:2 Порденоне Порденоне 3:0 Фрозиноне
Порденоне 1:2 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Юве Стабия Виртус Энтелла 0:0 Порденоне ФералпиСало 2:2 Порденоне Порденоне 3:1 Джиана Эрминио Губбио 2:2 Порденоне Порденоне 4:0 Терамо Равенна 0:0 Порденоне Порденоне 0:0 Судтироль Тернана 1:1 Порденоне Порденоне 1:1 Монца Триестина 1:2 Порденоне Порденоне 1:1 Самбенедеттезе Фермана 0:1 Порденоне Ренате 1:1 Порденоне
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виртус Энтелла
|1:0
|4
|4
|0
|0
|4 - 0
|12
|2.
|Беневенто
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|3.
|Эмполи
|1:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|Пиза
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Асколи
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|Перуджа
|1:2
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Салернитана
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Специя
|2:1
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|9.
|Порденоне
|0:1
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Пескара
|0:1
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|11.
|Кремонезе
|2:1
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|12.
|Кротоне
|1:2
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|Кьево
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|14.
|Венеция
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|15.
|Фрозиноне
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|16.
|Ливорно
|1:0
|4
|1
|0
|3
|1 - 4
|3
|17.
|Читтаделла
|0:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|18.
|Козенца
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|19.
|Юве Стабия
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|20.
|Трапани
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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