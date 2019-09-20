Италия: Серия A 2019-2020

Первый тайм

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

15' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Сапата Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Паяч Марко из команды Дженоа пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

13' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Удар от ворот произведет Дженоа

10' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

10' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Бираски Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Кальяри

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Пространство открывается для Сапонара Риккардо , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

7' Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Игрок из команды Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

6' Сапата Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

5' Удар от ворот произведет Дженоа

5' Плохо играет Кришито Доменико - неудачный вынос, и мяч у соперниц

4' Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Удар от ворот произведет Кальяри

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Дженоа начинает с центра поля