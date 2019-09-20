Италия: Серия A 2019-2020

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Кальяри
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Дженоа
0' 15'
90
Ольсен
Робин
12
Каччаторе
Фабрицио
23
Чеппители
Лука
19
Пизакане
Фабио
33
Пеллегрини
Лука
18
Нандес
Найтан
8
Чигарини
Лука
21
Ионице
Артур
29
Кастро
Лукас
10
Педру
Жоау
III
99
Симеоне
Джованни
97
Раду
Йонуц
14
Бираски
Давиде
2
Сапата
Кристиан
4
Кришито
Доменико
32
Анкерсен
Петер
20
Шоне
Лассе
21
Радованович
Иван
91
Сапонара
Риккардо
33
Паяч
Марко
11
Куаме
Кристиан
30
Фавилли
Андреа
Кальяри
4-3-1-2
Дженоа
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Парма 1:3 Кальяри Кальяри 1:2 Интер Милан Кальяри 0:1 Брешия Кальяри 2:1 Кьево
Катания 1:1 Кальяри Фенербахче 2:2 Кальяри Фрайбург 4:1 Кальяри Фрайбург 0:1 Кальяри Кьево 1:2 Кальяри ФералпиСало 1:1 Кальяри Кальяри 5:0 Реал Виченца Кальяри 1:2 Удинезе Дженоа 1:1 Кальяри Кальяри 1:2 Лацио Наполи 2:1 Кальяри Рома 3:0 Кальяри Кальяри 1:0 Фрозиноне Торино 1:1 Кальяри Кальяри 2:1 СПАЛ 2013 Кальяри 0:2 Ювентус
Дженоа Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Дженоа 1:2 Аталанта Виртус Энтелла 3:2 Дженоа Дженоа 2:1 Фиорентина Рома 3:3 Дженоа
Дженоа 4:1 Имолезе Реджана 1915 1:2 Дженоа Бордо 1:3 Дженоа Нант 1:1 Дженоа Дженоа 5:1 Сен-Ло Манш Лион 3:4 Дженоа Ваккер-2 Инсбрук 0:7 Дженоа Фиорентина 0:0 Дженоа Дженоа 1:1 Кальяри Аталанта 2:1 Дженоа Дженоа 1:1 Рома СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Дженоа 0:1 Торино Сампдория 2:0 Дженоа Наполи 1:1 Дженоа Дженоа 0:4 Интер Милан

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Дженоа: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Дженоа 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:3 Дженоа Серия A
Кальяри 4:1 Дженоа Серия A Дженоа 3:1 Кальяри Серия A Дженоа 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Дженоа Серия A Кальяри 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 2:0 Кальяри Серия A Дженоа 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Дженоа Серия A Дженоа 5:3 Кальяри Серия A Кальяри 3:2 Дженоа Серия A Кальяри 0:1 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Кальяри Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Болонья Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Ювентус Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Наполи Заявка 3 2 0 1 9 - 7 6
5. Торино Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
6. Аталанта Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
7. Милан Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
8. Рома Заявка 3 1 2 0 8 - 6 5
9. Дженоа 0:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
10. Лацио Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
11. Верона Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12. Кальяри 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
13. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 7 - 7 3
14. Брешия Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
15. СПАЛ 2013 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
16. Парма Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
17. Удинезе Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
18. Лечче Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
19. Фиорентина Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
20. Сампдория Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Кальяри 0:0 Дженоа
Кальяри
48.4% (74)
Ничья
41.8% (64)
Дженоа
9.8% (15)
1:1 Ничья
37.9% (58)
1:0 Кальяри
22.9% (35)
2:1 Кальяри
22.9% (35)
1:2 Дженоа
6.5% (10)
2:0 Кальяри
2.6% (4)
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