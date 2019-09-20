Италия: Серия A 2019-2020
Кальяри
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Сарденья Арена
Дженоа
90
Ольсен
Робин
21
Ионице
Артур
29
Кастро
Лукас
97
Раду
Йонуц
20
Шоне
Лассе
33
Паяч
Марко
- Основной состав
-
90 Ольсен РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ионице АртурПолузащитник
-
29 Кастро ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
97 Раду ЙонуцВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Паяч МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Пандев ГоранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Предыдущие игры
Кальяри Последние 20 матчей: +7 =5 -8Парма 1:3 Кальяри Кальяри 1:2 Интер Милан Кальяри 0:1 Брешия Кальяри 2:1 Кьево
Катания 1:1 Кальяри Фенербахче 2:2 Кальяри Фрайбург 4:1 Кальяри Фрайбург 0:1 Кальяри Кьево 1:2 Кальяри ФералпиСало 1:1 Кальяри Кальяри 5:0 Реал Виченца Кальяри 1:2 Удинезе Дженоа 1:1 Кальяри Кальяри 1:2 Лацио Наполи 2:1 Кальяри Рома 3:0 Кальяри Кальяри 1:0 Фрозиноне Торино 1:1 Кальяри Кальяри 2:1 СПАЛ 2013 Кальяри 0:2 Ювентус
Дженоа Последние 20 матчей: +7 =7 -6Дженоа 1:2 Аталанта Виртус Энтелла 3:2 Дженоа Дженоа 2:1 Фиорентина Рома 3:3 Дженоа
Дженоа 4:1 Имолезе Реджана 1915 1:2 Дженоа Бордо 1:3 Дженоа Нант 1:1 Дженоа Дженоа 5:1 Сен-Ло Манш Лион 3:4 Дженоа Ваккер-2 Инсбрук 0:7 Дженоа Фиорентина 0:0 Дженоа Дженоа 1:1 Кальяри Аталанта 2:1 Дженоа Дженоа 1:1 Рома СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Дженоа 0:1 Торино Сампдория 2:0 Дженоа Наполи 1:1 Дженоа Дженоа 0:4 Интер Милан
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Дженоа: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Кальяри 4:1 Дженоа Серия A Дженоа 3:1 Кальяри Серия A Дженоа 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Дженоа Серия A Кальяри 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 2:0 Кальяри Серия A Дженоа 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Дженоа Серия A Дженоа 5:3 Кальяри Серия A Кальяри 3:2 Дженоа Серия A Кальяри 0:1 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Кальяри Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Болонья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Ювентус
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 7
|6
|5.
|Торино
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|6.
|Аталанта
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|7.
|Милан
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|8.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 6
|5
|9.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|10.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|11.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 7
|3
|14.
|Брешия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|16.
|Парма
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|17.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|18.
|Лечче
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|20.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Кальяри
48.4% (74)
Ничья
41.8% (64)
Дженоа
9.8% (15)
1:1 Ничья
37.9% (58)
1:0 Кальяри
22.9% (35)
2:1 Кальяри
22.9% (35)
1:2 Дженоа
6.5% (10)
2:0 Кальяри
2.6% (4)
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