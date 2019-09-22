Италия: Серия A 2019-2020

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  4. Серия A 2019-2020
Лечче
0:3
Второй тайм: 59'

Стадион:
Наполи
0'
22' Желтая карточка
Гулам Фаузи
0:1
28' Гол
Льоренте Фернандо
37' Желтая карточка
Тахцидис Панайотис
38' Желтая карточка
Габриэл Васконселлос
0:2
40' Пенальти
Инсинье Лоренцо
45' Желтая карточка
Элмас Эльиф
49' Желтая карточка
Табанелли Андреа
0:3
52' Гол
Фабиан Руис
53' Желтая карточка
Фабиан Руис
59'
21
Габриэл
Васконселлос
29
Рисполи
Андреа
5
Лучиони
Фабио
13
Россеттини
Лука
27
Кальдерони
Марко
37
Майер
Жан
77
Тахцидис
Панайотис
23
Табанелли
Андреа
8
Манкозу
Марко
10
Фалько
Филиппо
17
Фариас
Диего
25
Оспина
Давид
2
Малку
Кевин
19
Максимович
Никола
26
Кулибали
Калиду
31
Гулам
Фаузи
8
Фабиан
Руис
20
Зелиньски
Петр
12
Элмас
Эльиф
24
Инсинье
Лоренцо
99
Милик
Аркадиуш
9
Льоренте
Фернандо
Лечче
4-3-1-2
Наполи
4-4-2

Ход матча

22'
 
Гулам Фаузи
28'
0:1
Льоренте Фернандо
37'
Тахцидис Панайотис
 
38'
Габриэл Васконселлос
 
40'
0:2
Инсинье Лоренцо
45'
 
Элмас Эльиф
46'
Петриччоне Якопо
Тахцидис Панайотис
 
49'
Табанелли Андреа
 
52'
0:3
Фабиан Руис
(Инсинье Лоренцо)
53'
 
Фабиан Руис

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 27 Владение мячом, % 73

Предыдущие игры

Лечче Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Торино 1:2 Лечче Лечче 0:2 Сиена Новара 3:0 Лечче Лечче 2:1 Козенца
Лечче 0:1 Верона Лечче 2:0 Про Верчелли Интер Милан 4:0 Лечче S.S. Arezzo 3:1 Лечче Лечче 4:0 Салернитана Лечче 4:1 Фрозиноне Лечче 6:0 Виртус Больцано Лечче 6:0 Сент-Джорджен Лечче 8:0 Гердейна Лечче 1:1 Авеллино ФК Чезена 0:2 Лечче Комо 3:3 Лечче Лечче 2:1 Арциньяно Лечче 2:1 Специя Лечче 3:0 Арконатезе Падова 2:1 Лечче
Наполи Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Наполи 2:0 Ливерпуль Наполи 2:0 Сампдория Ювентус 4:3 Наполи Фиорентина 3:4 Наполи
Барселона 4:0 Наполи Барселона 2:1 Наполи Марсель 0:1 Наполи Ливерпуль 0:3 Наполи Наполи 3:3 Кремонезе Наполи 5:0 ФералпиСало Наполи 1:2 Беневенто Болонья 3:2 Наполи Наполи 4:1 Интер Милан СПАЛ 2013 1:2 Наполи Наполи 2:1 Кальяри Фрозиноне 0:2 Наполи Наполи 1:2 Аталанта Наполи 0:1 Арсенал Кьево 1:3 Наполи Арсенал 2:0 Наполи

Последние игры между собой

Лечче: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Наполи: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Лечче 0:2 Наполи Серия A Наполи 4:2 Лечче Серия A Лечче 2:1 Наполи Серия A Наполи 1:0 Лечче Серия A
Лечче 1:1 Наполи Серия A Наполи 3:0 Лечче Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Ювентус Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3. Наполи 3:0 Заявка 4 3 0 1 12 - 7 9
4. Рома 1:0 Заявка 4 2 2 0 9 - 6 8
5. Торино 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Болонья 0:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
7. Аталанта Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
8. Сассуоло Заявка 4 2 0 2 10 - 7 6
9. Кальяри Заявка 4 2 0 2 7 - 5 6
10. Брешия Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
11. Милан Заявка 4 2 0 2 2 - 3 6
12. Лацио Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
13. Верона Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
14. Дженоа Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
15. Парма Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
16. Удинезе Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
17. СПАЛ 2013 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
18. Лечче 0:3 Заявка 4 1 0 3 2 - 9 3
19. Фиорентина Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
20. Сампдория 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 9 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лечче 0:3 Наполи
Лечче
2.6% (4)
Ничья
1.3% (2)
Наполи
96% (145)
0:2 Наполи
41.1% (62)
1:2 Наполи
27.2% (41)
1:3 Наполи
9.3% (14)
0:1 Наполи
8.6% (13)
0:3 Наполи
5.3% (8)
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