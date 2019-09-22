Италия: Серия A 2019-2020

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Манкозу Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Команда Наполи играла лучше в этом тайме.

46' Элмас Эльиф - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.

41' Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.

41' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Г О О О О Л - Инсинье Лоренцо из команды Наполи забивает с точки!

40' Наполи перебьет пенальти, так как судья заметил нарушение при пробивании в первый раз.

38' Габриэл Васконселлос получил желтую карточку от судьи

38' Наполи перебьет пенальти, так как судья заметил нарушение при пробивании в первый раз.

37' Тахцидис Панайотис получает желтую карточку за игру рукой

37' После проверки VAR судья изменил решение - Наполи пробьет пенальти!

36' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

36' Льоренте Фернандо наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

35' Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.

34' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Лучиони Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' О, нет. Из многообещающей позиции Милик Аркадиуш из команды Наполи наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

32' Хорошие скиллы дриблинга показывает Инсинье Лоренцо , обходя своих соперников

31' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.

28' Г О О О О Л - Льоренте Фернандо первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

27' Лучиони Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Удар от ворот произведет Лечче

26' Отличная игра от Милик Аркадиуш из команды Наполи . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

25' Манкозу Марко из команды Лечче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

25' Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.

24' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Фариас Диего из команды Лечче пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

24' О, нет. Из многообещающей позиции Фабиан Руис из команды Наполи наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

23' Головой пробил Льоренте Фернандо , но голкипер отбил его в поле!

22' Гулам Фаузи - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

21' Лучиони Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.

20' Удар от ворот произведет Наполи

20' Манкозу Марко не смог попасть в створ ударом издали

19' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Выглядело как неплохой момент. Инсинье Лоренцо из команды Наполи закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

17' Хорошо играет на выходе Габриэл Васконселлос - мяч в ее руках

16' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Наполи

15' Фариас Диего не смог попасть в створ ударом издали

15' Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.

15' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Лечче

12' Лучиони Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.

10' Максимович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Инсинье Лоренцо пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

8' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Гулам Фаузи из команды Наполи пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

6' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 18%, [team2]: 82%.

5' Удар от ворот произведет Лечче

3' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Майер Жан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Наполи начинает с центра поля