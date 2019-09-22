Италия: Серия A 2019-2020
Лечче
0:3
Второй тайм: 59'
Стадион: Виа дель Маре
Наполи
22' Желтая карточкаГулам Фаузи
0:1
28' ГолЛьоренте Фернандо
37' Желтая карточкаТахцидис Панайотис
38' Желтая карточкаГабриэл Васконселлос
0:2
40' ПенальтиИнсинье Лоренцо
45' Желтая карточкаЭлмас Эльиф
49' Желтая карточкаТабанелли Андреа
0:3
52' ГолФабиан Руис
53' Желтая карточкаФабиан Руис
37
Майер
Жан
17
Фариас
Диего
25
Оспина
Давид
31
Гулам
Фаузи
12
Элмас
Эльиф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фариас ДиегоНападающий
- Запасные игроки
-
95 Блеве МаркоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Элмас ЭльифПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мертенс ДрисНападающий
-
11 Лосано ИрвинНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
22'
28'
40'
0:2
45'
49'
52'
0:3
53'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
0 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 3
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
27 Владение мячом, % 73
Предыдущие игры
Лечче Последние 20 матчей: +12 =1 -7Торино 1:2 Лечче Лечче 0:2 Сиена Новара 3:0 Лечче Лечче 2:1 Козенца
Лечче 0:1 Верона Лечче 2:0 Про Верчелли Интер Милан 4:0 Лечче S.S. Arezzo 3:1 Лечче Лечче 4:0 Салернитана Лечче 4:1 Фрозиноне Лечче 6:0 Виртус Больцано Лечче 6:0 Сент-Джорджен Лечче 8:0 Гердейна Лечче 1:1 Авеллино ФК Чезена 0:2 Лечче Комо 3:3 Лечче Лечче 2:1 Арциньяно Лечче 2:1 Специя Лечче 3:0 Арконатезе Падова 2:1 Лечче
Наполи Последние 20 матчей: +11 =1 -8Наполи 2:0 Ливерпуль Наполи 2:0 Сампдория Ювентус 4:3 Наполи Фиорентина 3:4 Наполи
Барселона 4:0 Наполи Барселона 2:1 Наполи Марсель 0:1 Наполи Ливерпуль 0:3 Наполи Наполи 3:3 Кремонезе Наполи 5:0 ФералпиСало Наполи 1:2 Беневенто Болонья 3:2 Наполи Наполи 4:1 Интер Милан СПАЛ 2013 1:2 Наполи Наполи 2:1 Кальяри Фрозиноне 0:2 Наполи Наполи 1:2 Аталанта Наполи 0:1 Арсенал Кьево 1:3 Наполи Арсенал 2:0 Наполи
Последние игры между собой
Лечче: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Наполи: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Ювентус
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Наполи
|3:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 7
|9
|4.
|Рома
|1:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|5.
|Торино
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Болонья
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|Аталанта
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 7
|6
|9.
|Кальяри
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|10.
|Брешия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Милан
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|2 - 3
|6
|12.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|13.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|14.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|15.
|Парма
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|16.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|18.
|Лечче
|0:3 Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|20.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
Лечче
2.6% (4)
Ничья
1.3% (2)
Наполи
96% (145)
0:2 Наполи
41.1% (62)
1:2 Наполи
27.2% (41)
1:3 Наполи
9.3% (14)
0:1 Наполи
8.6% (13)
0:3 Наполи
5.3% (8)
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