Италия: Серия A 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2019-2020
Болонья
 
Позже

Стадион:
Рома

Предыдущие игры

Болонья Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Брешия 3:4 Болонья Болонья 1:0 СПАЛ 2013 Верона 1:1 Болонья Пиза 0:3 Болонья
Болонья 3:4 Вильярреал Аугсбург 2:3 Болонья Шальке 04 2:3 Болонья Кёльн 3:1 Болонья Болонья 5:0 Виртус Больцано Болонья 5:0 Раппресентатива Сцилиар Болонья 3:2 Наполи Лацио 3:3 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:1 Болонья Болонья 3:1 Эмполи Болонья 3:0 Сампдория Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 3:0 Кьево Аталанта 4:1 Болонья Болонья 2:1 Сассуоло
Рома Последние 20 матчей: +13 =7 -0
Рома 4:2 Сассуоло Лацио 1:1 Рома Рома 3:3 Дженоа S.S. Arezzo 1:3 Рома
Рома 2:2 Реал Мадрид Атлетик Б 2:2 Рома Лилль 2:3 Рома Перуджа 1:3 Рома Рома 3:1 Тернана Рома 7:0 Риети Рома 10:1 Трастевере Рома 2:1 Парма Сассуоло 0:0 Рома Рома 2:0 Ювентус Дженоа 1:1 Рома Рома 3:0 Кальяри Интер Милан 1:1 Рома Рома 1:0 Удинезе Сампдория 0:1 Рома Рома 2:2 Фиорентина

Последние игры между собой

Болонья: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Рома: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Рома 2:1 Болонья Серия A Болонья 2:0 Рома Серия A Болонья 1:1 Рома Серия A Рома 1:0 Болонья Серия A
Болонья 0:3 Рома Серия A Рома 3:0 Болонья Серия A Рома 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Рома Серия A Болонья 0:1 Рома Серия A Рома 5:0 Болонья Серия A Болонья 3:3 Рома Серия A Рома 2:3 Болонья Серия A Рома 1:1 Болонья Серия A Болонья 0:2 Рома Серия A Болонья 0:1 Рома Серия A Рома 2:2 Болонья Серия A Болонья 0:2 Рома Серия A Рома 2:1 Болонья Серия A Рома 2:1 Болонья Серия A Рома 2:0 Болонья Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Болонья Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Ювентус Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Наполи Заявка 3 2 0 1 9 - 7 6
5. Торино Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
6. Аталанта Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
7. Милан Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
8. Рома Заявка 3 1 2 0 8 - 6 5
9. Лацио Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Верона Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Дженоа Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
12. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 7 - 7 3
13. Кальяри Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
14. Брешия Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
15. СПАЛ 2013 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
16. Парма Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
17. Удинезе Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
18. Лечче Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
19. Фиорентина Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
20. Сампдория Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Болонья - Рома

    До начала игры, которая состоится 22.09.2019, осталось 2 дня 15 часов 4 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Болонья - Рома
    Болонья
    5.8% (3)
    Ничья
    9.6% (5)
    Рома
    84.6% (44)
    1:2 Рома
    48.1% (25)
    0:2 Рома
    15.4% (8)
    0:1 Рома
    13.5% (7)
    1:1 Ничья
    5.8% (3)
    1:3 Рома
    5.8% (3)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...