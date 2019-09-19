Италия: Серия A 2019-2020
Болонья
Позже
Стадион: Ренато Далл'Ара
Рома
Предыдущие игры
Болонья Последние 20 матчей: +13 =3 -4Брешия 3:4 Болонья Болонья 1:0 СПАЛ 2013 Верона 1:1 Болонья Пиза 0:3 Болонья
Болонья 3:4 Вильярреал Аугсбург 2:3 Болонья Шальке 04 2:3 Болонья Кёльн 3:1 Болонья Болонья 5:0 Виртус Больцано Болонья 5:0 Раппресентатива Сцилиар Болонья 3:2 Наполи Лацио 3:3 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:1 Болонья Болонья 3:1 Эмполи Болонья 3:0 Сампдория Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 3:0 Кьево Аталанта 4:1 Болонья Болонья 2:1 Сассуоло
Рома Последние 20 матчей: +13 =7 -0Рома 4:2 Сассуоло Лацио 1:1 Рома Рома 3:3 Дженоа S.S. Arezzo 1:3 Рома
Последние игры между собой
Болонья: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Рома: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Болонья 0:3 Рома Серия A Рома 3:0 Болонья Серия A Рома 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Рома Серия A Болонья 0:1 Рома Серия A Рома 5:0 Болонья Серия A Болонья 3:3 Рома Серия A Рома 2:3 Болонья Серия A Рома 1:1 Болонья Серия A Болонья 0:2 Рома Серия A Болонья 0:1 Рома Серия A Рома 2:2 Болонья Серия A Болонья 0:2 Рома Серия A Рома 2:1 Болонья Серия A Рома 2:1 Болонья Серия A Рома 2:0 Болонья Кубок
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Болонья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Ювентус
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 7
|6
|5.
|Торино
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|6.
|Аталанта
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|7.
|Милан
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|8.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 6
|5
|9.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Дженоа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 7
|3
|13.
|Кальяри
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|14.
|Брешия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|16.
|Парма
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|17.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|18.
|Лечче
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|20.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Болонья
5.8% (3)
Ничья
9.6% (5)
Рома
84.6% (44)
1:2 Рома
48.1% (25)
0:2 Рома
15.4% (8)
0:1 Рома
13.5% (7)
1:1 Ничья
5.8% (3)
1:3 Рома
5.8% (3)
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