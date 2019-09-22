Италия: Серия A 2019-2020
Лацио
2:0
Второй тайм: 82'
Стадион: Олимпийский (Рим)
Парма
1:0
8' ГолИммобиле Чиро
24' Желтая карточкаКулушевски Деян
46' Желтая карточкаЛукас Лейва
61' Желтая карточкаБарилла Антонио
2:0
67' ГолМарусич Адам
26
Раду
Стефан
77
Марусич
Адам
19
Лулич
Сенад
22
Алвеш
Бруну
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
-
77 Марусич АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лулич СенадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
93 Вавро ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
8'
1:0
24'
46'
61'
67'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
9 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 2
-
9 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: +12 =2 -6ЧФР Клуж 2:1 Лацио СПАЛ 2013 2:1 Лацио Лацио 1:1 Рома Сампдория 0:3 Лацио
Парма Последние 20 матчей: +6 =6 -8Парма 1:3 Кальяри Удинезе 1:3 Парма Парма 0:1 Ювентус Парма 3:1 Венеция
Последние игры между собой
Лацио: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 2
Парма: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 11
Лацио 3:2 Парма Серия A Лацио 2:1 Парма Кубок Парма 1:1 Лацио Серия A Парма 0:0 Лацио Серия A Лацио 2:1 Парма Серия A Парма 3:1 Лацио Серия A Лацио 1:0 Парма Серия A Лацио 2:0 Парма Серия A Парма 1:1 Лацио Серия A Парма 0:2 Лацио Серия A Лацио 1:2 Парма Серия A Парма 2:2 Лацио Серия A Лацио 1:0 Парма Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Ювентус
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|13 - 8
|9
|4.
|Рома
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 7
|8
|5.
|Лацио
|2:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|6.
|Болонья
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Аталанта
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 7
|6
|9.
|Кальяри
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|10.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|11.
|Брешия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|12.
|Милан
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|2 - 3
|6
|13.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|14.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|15.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|16.
|Парма
|0:2 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|18.
|Лечче
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|19.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|20.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
Лацио
93.4% (141)
Ничья
4.6% (7)
Парма
2% (3)
2:0 Лацио
36.4% (55)
2:1 Лацио
33.1% (50)
1:0 Лацио
10.6% (16)
3:1 Лацио
7.9% (12)
1:1 Ничья
4.6% (7)
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