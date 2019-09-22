Италия: Серия A 2019-2020

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Лацио
2:0
Второй тайм: 82'

Стадион:
Парма
0'
1:0
8' Гол
Иммобиле Чиро
24' Желтая карточка
Кулушевски Деян
46' Желтая карточка
Лукас Лейва
61' Желтая карточка
Барилла Антонио
2:0
67' Гол
Марусич Адам
82'
1
Стракоша
Томас
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
77
Марусич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
19
Лулич
Сенад
17
Иммобиле
Чиро
11
Корреа
Хоакин
1
Сепе
Луиджи
36
Дармиан
Маттео
2
Иакопони
Симоне
22
Алвеш
Бруну
97
Пеццелла
Джузеппе
10
Эрнани
Азеведо
15
Бругман
Гастон
17
Барилла
Антонио
44
Кулушевски
Деян
9
Инглезе
Роберто
27
Жервиньо
Куасси
Лацио
3-5-2
Парма
4-3-3

Ход матча

8'
Иммобиле Чиро
(Альберто Луис)
1:0
24'
 
Кулушевски Деян
46'
Лукас Лейва
 
61'
 
Барилла Антонио
63'
Кайседо Фелипе
Иммобиле Чиро
 
67'
Марусич Адам
(Милинкович-Савич Сергей)
2:0
74'
Пароло Марко
Лукас Лейва
 
75'
 
Карамо Янн
Жервиньо Куасси
79'
 
Спрокати Маттиа
Бругман Гастон

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: +12 =2 -6
ЧФР Клуж 2:1 Лацио СПАЛ 2013 2:1 Лацио Лацио 1:1 Рома Сампдория 0:3 Лацио
Сельта 1:2 Лацио Падерборн 2:4 Лацио Борнмут 3:4 Лацио Лацио 4:0 Мантова Лацио 5:0 Виртус Энтелла Лацио 5:2 Триестина Торино 3:1 Лацио Лацио 3:3 Болонья Аталанта 0:2 Лацио Кальяри 1:2 Лацио Лацио 1:3 Аталанта Сампдория 1:2 Лацио Милан 0:1 Лацио Лацио 1:2 Кьево Лацио 2:0 Удинезе Милан 1:0 Лацио
Парма Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Парма 1:3 Кальяри Удинезе 1:3 Парма Парма 0:1 Ювентус Парма 3:1 Венеция
Парма 2:1 Сампдория Бёрнли 2:0 Парма Михельдорф 0:4 Парма Парма 2:2 Трабзонспор Парма 4:0 Обермаис Рома 2:1 Парма Парма 1:0 Фиорентина Болонья 4:1 Парма Парма 3:3 Сампдория Кьево 1:1 Парма Парма 1:1 Милан Сассуоло 0:0 Парма Парма 0:0 Торино Фрозиноне 3:2 Парма Парма 1:3 Аталанта Лацио 4:1 Парма

Последние игры между собой

Лацио: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 2
Парма: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 11
Лацио 4:1 Парма Серия A Парма 0:2 Лацио Серия A Лацио 4:0 Парма Серия A Парма 1:2 Лацио Серия A
Лацио 3:2 Парма Серия A Лацио 2:1 Парма Кубок Парма 1:1 Лацио Серия A Парма 0:0 Лацио Серия A Лацио 2:1 Парма Серия A Парма 3:1 Лацио Серия A Лацио 1:0 Парма Серия A Лацио 2:0 Парма Серия A Парма 1:1 Лацио Серия A Парма 0:2 Лацио Серия A Лацио 1:2 Парма Серия A Парма 2:2 Лацио Серия A Лацио 1:0 Парма Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Ювентус Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3. Наполи Заявка 4 3 0 1 13 - 8 9
4. Рома Заявка 4 2 2 0 10 - 7 8
5. Лацио 2:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
6. Болонья Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7. Аталанта Заявка 4 2 1 1 9 - 8 7
8. Сассуоло Заявка 4 2 0 2 10 - 7 6
9. Кальяри Заявка 4 2 0 2 7 - 5 6
10. Торино Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
11. Брешия Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
12. Милан Заявка 4 2 0 2 2 - 3 6
13. Верона Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
14. Дженоа Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
15. Удинезе Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
16. Парма 0:2 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
17. СПАЛ 2013 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
18. Лечче Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
19. Сампдория Заявка 4 1 0 3 2 - 9 3
20. Фиорентина Заявка 4 0 2 2 6 - 8 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лацио 2:0 Парма
Лацио
93.4% (141)
Ничья
4.6% (7)
Парма
2% (3)
2:0 Лацио
36.4% (55)
2:1 Лацио
33.1% (50)
1:0 Лацио
10.6% (16)
3:1 Лацио
7.9% (12)
1:1 Ничья
4.6% (7)
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