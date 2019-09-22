Италия: Серия A 2019-2020

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Команда Сассуоло играла лучше в этом тайме.

48' Отличный командный гол!

47' Г О О О О Л - Капуто Франческо классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Пространство открывается для Берарди Доменико , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

42' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Удар от ворот произведет Сассуоло

41' Удар от ворот произведет Сассуоло

41' Матч возобновлен

40' Консильи Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

40' Ди Франческо Федерико не смог попасть в створ ударом издали

40' Консильи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Феррари Джанмарко из команды Сассуоло сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

38' Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Томович Ненад совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

36' Кирикеш Влад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

35' Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Сассуоло

33' Пространство открывается для Сала Джакопо , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

32' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Дункан Альфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' После проверки VAR рефери не стал менять решения - СПАЛ 2013 пробьет пенальти!

31' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

30' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

30' Куртич Ясмин пробил со штрафного прямо в стенку

28' Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Г О О О О Л - Капуто Франческо изменил счет на табло!

26' Сассуоло имеет хороший шанс забить.

25' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

24' Дункан Альфред не смог попасть в створ ударом издали

24' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Матч возобновлен

23' Ох, нехорошо это выглядит. Д'Аллесандро Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Д'Аллесандро Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

21' Берарди Доменико решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

20' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

18' Хорошо играет на выходе Консильи Андреа - мяч в ее руках

17' Мурджа Алессандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Феррари Джанмарко совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

16' Траоре Хамед не смог попасть в створ ударом издали

15' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

15' Обьянг Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Кирикеш Влад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Куртич Ясмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Томович Ненад предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Хорошо играет на выходе Бериша Этрит - мяч в ее руках

11' Траоре Хамед наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

11' Куртич Ясмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Капуто Франческо имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается забить ударом с лёта

10' Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.

9' Удар от ворот произведет Сассуоло

9' Д'Аллесандро Марко не смог попасть в створ ударом издали

9' Пелузо Федерико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Куртич Ясмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Консильи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Траоре Хамед - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

5' Петанья Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

4' Ди Франческо Федерико ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

4' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Ди Франческо Федерико наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

1' Хорошо играет на выходе Консильи Андреа - мяч в ее руках

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.