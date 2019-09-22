Италия: Серия A 2019-2020
Сассуоло
3:0
Второй тайм: 65'
Стадион: Читта-дель-Триколоре
СПАЛ 2013
5' Желтая карточкаТраоре Хамед
16' Желтая карточкаФеррари Джанмарко
1:0
26' ГолКапуто Франческо
37' Желтая карточкаТомович Ненад
2:0
45' ГолКапуто Франческо
3:0
47' ГолДункан Альфред
53' Желтая карточкаПелузо Федерико
21
Кирикеш
Влад
14
Обьянг
Педро
23
Траоре
Хамед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Полузащитник
-
44 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
99 Бериша ЭтритВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Летица КарлоВратарь
-
22 Тиам ДембаВратарь
-
27 Фелипе ДиасЗащитник
-
26 Сала ДжакопоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Семпличи Леонардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
5'
26'
37'
45'
47'
53'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
6 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 5
-
6 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Сассуоло Последние 20 матчей: +9 =5 -6Рома 4:2 Сассуоло Сассуоло 4:1 Сампдория Торино 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Специя
Сассуоло 1:0 Алессандрия Сассуоло 1:0 Эмполи Сассуоло 10:1 Чиливерге Маццано Сассуоло 2:0 Судтироль Сассуоло 5:0 Реал Виченца Аталанта 3:1 Сассуоло Сассуоло 0:0 Рома Торино 3:2 Сассуоло Сассуоло 2:2 Фрозиноне Фиорентина 0:1 Сассуоло Удинезе 1:1 Сассуоло Сассуоло 0:0 Парма Лацио 2:2 Сассуоло Сассуоло 4:0 Кьево Болонья 2:1 Сассуоло Сассуоло 3:5 Сампдория
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +12 =2 -6СПАЛ 2013 2:1 Лацио Болонья 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:3 Аталанта СПАЛ 2013 3:1 ФералпиСало
ФК Чезена 2:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Верона СПАЛ 2013 3:1 Обермаис СПАЛ 2013 5:0 Виртус Больцано СПАЛ 2013 4:1 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне СПАЛ 2013 3:1 Горица СПАЛ 2013 2:3 Милан Удинезе 3:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Наполи Кьево 0:4 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Эмполи 2:4 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Ювентус Кальяри 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Лацио
Последние игры между собой
Сассуоло: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
СПАЛ 2013: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Ювентус
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Болонья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|4.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 7
|6
|5.
|Торино
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|6.
|Аталанта
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|7.
|Сассуоло
|3:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 7
|6
|8.
|Кальяри
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|9.
|Брешия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Милан
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|2 - 3
|6
|11.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 6
|5
|12.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|13.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|14.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|15.
|Парма
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|16.
|Лечче
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|17.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|18.
|СПАЛ 2013
|0:3 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|20.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Сассуоло
87.4% (132)
Ничья
9.9% (15)
СПАЛ 2013
2.6% (4)
2:1 Сассуоло
45% (68)
1:0 Сассуоло
27.2% (41)
2:0 Сассуоло
11.3% (17)
1:1 Ничья
7.9% (12)
3:1 Сассуоло
2% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...