Италия: Серия A 2019-2020

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Сассуоло
3:0
Второй тайм: 65'

Стадион:
СПАЛ 2013
0'
5' Желтая карточка
Траоре Хамед
16' Желтая карточка
Феррари Джанмарко
1:0
26' Гол
Капуто Франческо
37' Желтая карточка
Томович Ненад
2:0
45' Гол
Капуто Франческо
3:0
47' Гол
Дункан Альфред
53' Желтая карточка
Пелузо Федерико
65'
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
13
Пелузо
Федерико
8
Дункан
Альфред
14
Обьянг
Педро
23
Траоре
Хамед
25
Берарди
Доменико
9
Капуто
Франческо
11
Дефрель
Грегоре
99
Бериша
Этрит
4
Ционек
Тьяго
23
Викари
Франческо
40
Томович
Ненад
21
Gabriel
Strefezza
11
Мурджа
Алессандро
7
Миссироли
Симоне
19
Куртич
Ясмин
77
Д'Аллесандро
Марко
31
Ди
Франческо
Федерико
37
Петанья
Андреа
Сассуоло
4-3-3
СПАЛ 2013
3-5-2

Ход матча

5'
Траоре Хамед
 
16'
Феррари Джанмарко
 
25'
 
Сала Джакопо
Д'Аллесандро Марко
26'
Капуто Франческо
(Дефрель Грегоре)
1:0
37'
 
Томович Ненад
45'
Капуто Франческо
(Берарди Доменико)
2:0
47'
Дункан Альфред
(Берарди Доменико)
3:0
53'
Пелузо Федерико
 
63'
Маньянелли Франческо
Траоре Хамед
 
65'
 
Флоккари Сержио
Ди Франческо Федерико

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Рома 4:2 Сассуоло Сассуоло 4:1 Сампдория Торино 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Специя
Сассуоло 1:0 Алессандрия Сассуоло 1:0 Эмполи Сассуоло 10:1 Чиливерге Маццано Сассуоло 2:0 Судтироль Сассуоло 5:0 Реал Виченца Аталанта 3:1 Сассуоло Сассуоло 0:0 Рома Торино 3:2 Сассуоло Сассуоло 2:2 Фрозиноне Фиорентина 0:1 Сассуоло Удинезе 1:1 Сассуоло Сассуоло 0:0 Парма Лацио 2:2 Сассуоло Сассуоло 4:0 Кьево Болонья 2:1 Сассуоло Сассуоло 3:5 Сампдория
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +12 =2 -6
СПАЛ 2013 2:1 Лацио Болонья 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:3 Аталанта СПАЛ 2013 3:1 ФералпиСало
ФК Чезена 2:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Верона СПАЛ 2013 3:1 Обермаис СПАЛ 2013 5:0 Виртус Больцано СПАЛ 2013 4:1 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне СПАЛ 2013 3:1 Горица СПАЛ 2013 2:3 Милан Удинезе 3:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Наполи Кьево 0:4 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Эмполи 2:4 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Ювентус Кальяри 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Лацио

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
СПАЛ 2013: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Сассуоло 1:1 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 0:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 0:1 Сассуоло Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Ювентус Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3. Болонья Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
4. Наполи Заявка 3 2 0 1 9 - 7 6
5. Торино Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
6. Аталанта Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
7. Сассуоло 3:0 Заявка 4 2 0 2 10 - 7 6
8. Кальяри Заявка 4 2 0 2 7 - 5 6
9. Брешия Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Милан Заявка 4 2 0 2 2 - 3 6
11. Рома Заявка 3 1 2 0 8 - 6 5
12. Лацио Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
13. Верона Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
14. Дженоа Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
15. Парма Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
16. Лечче Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
17. Удинезе Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
18. СПАЛ 2013 0:3 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
19. Фиорентина Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
20. Сампдория Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013
Сассуоло
87.4% (132)
Ничья
9.9% (15)
СПАЛ 2013
2.6% (4)
2:1 Сассуоло
45% (68)
1:0 Сассуоло
27.2% (41)
2:0 Сассуоло
11.3% (17)
1:1 Ничья
7.9% (12)
3:1 Сассуоло
2% (3)
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