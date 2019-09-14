Италия: Серия A 2019-2020
Ювентус
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Стадион: Альянц Стэдиум
Верона
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +7 =7 -6Атлетико М 2:2 Ювентус Фиорентина 0:0 Ювентус Ювентус 4:3 Наполи Парма 0:1 Ювентус
Триестина 0:1 Ювентус Атлетико М 2:1 Ювентус K-League All Stars 3:3 Ювентус Ювентус 1:1 Интер Милан Ювентус 2:3 Тоттенхэм Сампдория 2:0 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Рома 2:0 Ювентус Ювентус 1:1 Торино Интер Милан 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Фиорентина Ювентус 1:2 Аякс СПАЛ 2013 2:1 Ювентус Аякс 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Милан Кальяри 0:2 Ювентус
Верона Последние 20 матчей: +7 =7 -6Верона 0:1 Милан Верона 1:2 Олимпия Любляна Лечче 0:1 Верона Верона 1:1 Болонья
Верона 1:2 Кремонезе СПАЛ 2013 0:0 Верона Верона 1:1 Трабзонспор Хоффенхайм 0:0 Верона Верона 5:0 Унион Фельтре Верона 1:1 Топ-22 Верона 12:0 Примьеро Верона 3:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Верона Пескара 0:1 Верона Верона 0:0 Пескара Верона 4:1 Перуджа Верона 2:1 Фоджа Читтаделла 3:0 Верона Верона 2:3 Ливорно Пескара 1:1 Верона
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
Верона: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Болонья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Ювентус
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 7
|6
|5.
|Торино
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|6.
|Аталанта
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|7.
|Милан
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|8.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 6
|5
|9.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Дженоа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 7
|3
|13.
|Кальяри
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|14.
|Брешия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|16.
|Парма
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|17.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|18.
|Лечче
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|20.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Ювентус
97.6% (40)
Ничья
2.4% (1)
Верона
0% (0)
2:0 Ювентус
48.8% (20)
3:0 Ювентус
31.7% (13)
2:1 Ювентус
4.9% (2)
3:1 Ювентус
4.9% (2)
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