Италия: Серия A 2019-2020

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Ювентус
 
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Стадион:
Верона

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Атлетико М 2:2 Ювентус Фиорентина 0:0 Ювентус Ювентус 4:3 Наполи Парма 0:1 Ювентус
Триестина 0:1 Ювентус Атлетико М 2:1 Ювентус K-League All Stars 3:3 Ювентус Ювентус 1:1 Интер Милан Ювентус 2:3 Тоттенхэм Сампдория 2:0 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Рома 2:0 Ювентус Ювентус 1:1 Торино Интер Милан 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Фиорентина Ювентус 1:2 Аякс СПАЛ 2013 2:1 Ювентус Аякс 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Милан Кальяри 0:2 Ювентус
Верона Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Верона 0:1 Милан Верона 1:2 Олимпия Любляна Лечче 0:1 Верона Верона 1:1 Болонья
Верона 1:2 Кремонезе СПАЛ 2013 0:0 Верона Верона 1:1 Трабзонспор Хоффенхайм 0:0 Верона Верона 5:0 Унион Фельтре Верона 1:1 Топ-22 Верона 12:0 Примьеро Верона 3:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Верона Пескара 0:1 Верона Верона 0:0 Пескара Верона 4:1 Перуджа Верона 2:1 Фоджа Читтаделла 3:0 Верона Верона 2:3 Ливорно Пескара 1:1 Верона

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
Верона: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
Ювентус 2:1 Верона Серия A Верона 1:3 Ювентус Серия A Верона 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Верона Серия A
Верона 2:2 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Верона Серия A Ювентус 6:1 Верона Кубок Верона 2:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Верона Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Болонья Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Ювентус Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Наполи Заявка 3 2 0 1 9 - 7 6
5. Торино Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
6. Аталанта Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
7. Милан Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
8. Рома Заявка 3 1 2 0 8 - 6 5
9. Лацио Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Верона Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Дженоа Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
12. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 7 - 7 3
13. Кальяри Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
14. Брешия Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
15. СПАЛ 2013 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
16. Парма Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
17. Удинезе Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
18. Лечче Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
19. Фиорентина Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
20. Сампдория Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Верона

    До начала игры, которая состоится 21.09.2019, осталось 2 дня 17 часов 9 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Ювентус - Верона
    Ювентус
    97.6% (40)
    Ничья
    2.4% (1)
    Верона
    0% (0)
    2:0 Ювентус
    48.8% (20)
    3:0 Ювентус
    31.7% (13)
    2:1 Ювентус
    4.9% (2)
    3:1 Ювентус
    4.9% (2)
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