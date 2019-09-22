Италия: Серия A 2019-2020

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Матч возобновлен

47' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

47' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

46' Коллей Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Берешиньски Бартош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

45' Базелли Даниэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Удар от ворот произведет Торино

42' Пространство открывается для Квальярелла Фабио , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

42' Игрок из команды Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

42' Удар от ворот произведет Торино

41' Берешиньски Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Бремер Глейсон наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

40' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

40' Дзадза Симоне из команды Торино пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

39' Игрок из команды Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

38' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Коллей Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Удар от ворот произведет Торино

37' Базелли Даниэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Берешиньски Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Мейте Суалихо из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

35' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

35' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Удар от ворот произведет Сампдория

34' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Матч возобновлен

34' Ох, нехорошо это выглядит. Белотти Андреа получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Белотти Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Коллей Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Аудеро Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

30' Ох, нехорошо это выглядит. Феррари Алекс получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Феррари Алекс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Удар от ворот произведет Сампдория

28' Коллей Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Сампдория

25' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

24' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Великолепное видение игры демонстрирует Коллей Омар из команды Сампдория , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

21' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

20' Хорошо играет на выходе Аудеро Эмиль - мяч в ее руках

20' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

19' Удар от ворот произведет Торино

19' Экдаль Олбин из команды Сампдория пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

19' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Депаоли Фабио из команды Сампдория пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

18' Экдаль Олбин из команды Сампдория пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

18' Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Депаоли Фабио из команды Сампдория пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

15' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

15' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Депаоли Фабио из команды Сампдория пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

14' Выглядело как неплохой момент. Ригони Эмилиано из команды Сампдория закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

14' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Хорошо играет на выходе Аудеро Эмиль - мяч в ее руках

12' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Лянко Войнович выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

10' Экдаль Олбин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Лянко Войнович выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Экдаль Олбин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Дзадза Симоне из команды Торино плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

5' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

5' Удар от ворот произведет Торино

5' Виейра Ронни не смог попасть в створ ударом издали

3' Удар от ворот произведет Торино

2' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Хорошо играет на выходе Сиригу Сальваторе - мяч в ее руках

2' Габбьядини Маноло наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

1' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Торино начинает с центра поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.