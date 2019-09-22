Италия: Серия A 2019-2020

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Сампдория
1:0
Второй тайм: 61'

Стадион:
Торино
0'
1:0
56' Гол
Габбьядини Маноло
59' Желтая карточка
Дзадза Симоне
61'
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
25
Феррари
Алекс
15
Коллей
Омар
12
Депаоли
Фабио
4
Виейра
Ронни
6
Экдаль
Олбин
29
Мурру
Никола
10
Ригони
Эмилиано
23
Габбьядини
Маноло
27
Квальярелла
Фабио
39
Сиригу
Сальваторе
5
Иццо
Армандо
4
Лянко
Войнович
36
Бремер
Глейсон
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
8
Базелли
Даниэле
88
Ринкон
Томас
23
Мейте
Суалихо
34
Эйна
Ола
9
Белотти
Андреа
11
Дзадза
Симоне
Сампдория
3-4-1-2
Торино
3-5-2

Ход матча

56'
Габбьядини Маноло
1:0
59'
 
Дзадза Симоне

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Предыдущие игры

Сампдория Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Наполи 2:0 Сампдория Сассуоло 4:1 Сампдория Сампдория 0:3 Лацио Кротоне 1:3 Сампдория
Парма 2:1 Сампдория Специя 3:5 Сампдория Монако 1:0 Сампдория Сампдория 4:0 Про Патрия Сампдория 3:0 Реал Виченца Сампдория 15:0 Селлеро-Новелле Сампдория 2:0 Ювентус Кьево 0:0 Сампдория Сампдория 1:2 Эмполи Парма 3:3 Сампдория Сампдория 1:2 Лацио Болонья 3:0 Сампдория Сампдория 2:0 Дженоа Сампдория 0:1 Рома Торино 2:1 Сампдория Сампдория 1:0 Милан
Торино Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Торино 1:2 Лечче Аталанта 2:3 Торино Вулверхэмптон 2:1 Торино Торино 2:1 Сассуоло
Торино 2:3 Вулверхэмптон Шахтёр Солигорск 1:1 Торино Торино 5:0 Шахтёр Солигорск Дебрецен 1:4 Торино Торино 3:0 Дебрецен Торино 3:2 Про Патрия Торино 15:0 Мерано Торино 18:1 Бормьезе Торино 3:1 Лацио Эмполи 4:1 Торино Торино 3:2 Сассуоло Ювентус 1:1 Торино Торино 2:0 Милан Дженоа 0:1 Торино Торино 1:1 Кальяри Парма 0:0 Торино

Последние игры между собой

Сампдория: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 6
Торино: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 5
Торино 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:4 Торино Серия A Сампдория 1:1 Торино Серия A Торино 2:2 Сампдория Серия A
Торино 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Торино Серия A Сампдория 2:2 Торино Серия A Торино 2:0 Сампдория Серия A Торино 5:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Торино Серия A Торино 0:2 Сампдория Серия A Сампдория 2:2 Торино Серия A Торино 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Торино Серия A Торино 2:1 Сампдория Серия B Сампдория 1:2 Торино Серия B Торино 1:3 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Торино Серия A Сампдория 2:2 Торино Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Ювентус Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3. Наполи 3:0 Заявка 4 3 0 1 12 - 7 9
4. Рома 1:0 Заявка 4 2 2 0 9 - 6 8
5. Торино 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Болонья 0:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
7. Аталанта Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
8. Сассуоло Заявка 4 2 0 2 10 - 7 6
9. Кальяри Заявка 4 2 0 2 7 - 5 6
10. Брешия Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
11. Милан Заявка 4 2 0 2 2 - 3 6
12. Лацио Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
13. Верона Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
14. Дженоа Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
15. Парма Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
16. Удинезе Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
17. СПАЛ 2013 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
18. Лечче 0:3 Заявка 4 1 0 3 2 - 9 3
19. Фиорентина Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
20. Сампдория 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 9 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Сампдория 1:0 Торино
Сампдория
37.1% (56)
Ничья
43% (65)
Торино
19.9% (30)
1:1 Ничья
39.1% (59)
2:1 Сампдория
22.5% (34)
1:2 Торино
13.9% (21)
1:0 Сампдория
9.3% (14)
2:0 Сампдория
4% (6)
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