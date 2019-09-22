Италия: Серия A 2019-2020
Сампдория
1:0
Второй тайм: 61'
Стадион: Луиджи Феррарис
Торино
1:0
56' ГолГаббьядини Маноло
59' Желтая карточкаДзадза Симоне
15
Коллей
Омар
29
Мурру
Никола
88
Ринкон
Томас
34
Эйна
Ола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Коллей ОмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мурру НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Уйкани СамирВратарь
- Вратарь
-
30 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Верди СимонеПолузащитник
-
20 Эдера СимонеПолузащитник
-
10 Фальке ЯгоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
56'
59'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Предыдущие игры
Сампдория Последние 20 матчей: +8 =2 -10Наполи 2:0 Сампдория Сассуоло 4:1 Сампдория Сампдория 0:3 Лацио Кротоне 1:3 Сампдория
Парма 2:1 Сампдория Специя 3:5 Сампдория Монако 1:0 Сампдория Сампдория 4:0 Про Патрия Сампдория 3:0 Реал Виченца Сампдория 15:0 Селлеро-Новелле Сампдория 2:0 Ювентус Кьево 0:0 Сампдория Сампдория 1:2 Эмполи Парма 3:3 Сампдория Сампдория 1:2 Лацио Болонья 3:0 Сампдория Сампдория 2:0 Дженоа Сампдория 0:1 Рома Торино 2:1 Сампдория Сампдория 1:0 Милан
Торино Последние 20 матчей: +12 =4 -4Торино 1:2 Лечче Аталанта 2:3 Торино Вулверхэмптон 2:1 Торино Торино 2:1 Сассуоло
Торино 2:3 Вулверхэмптон Шахтёр Солигорск 1:1 Торино Торино 5:0 Шахтёр Солигорск Дебрецен 1:4 Торино Торино 3:0 Дебрецен Торино 3:2 Про Патрия Торино 15:0 Мерано Торино 18:1 Бормьезе Торино 3:1 Лацио Эмполи 4:1 Торино Торино 3:2 Сассуоло Ювентус 1:1 Торино Торино 2:0 Милан Дженоа 0:1 Торино Торино 1:1 Кальяри Парма 0:0 Торино
Последние игры между собой
Сампдория: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 6
Торино: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 5
Торино 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Торино Серия A Сампдория 2:2 Торино Серия A Торино 2:0 Сампдория Серия A Торино 5:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Торино Серия A Торино 0:2 Сампдория Серия A Сампдория 2:2 Торино Серия A Торино 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Торино Серия A Торино 2:1 Сампдория Серия B Сампдория 1:2 Торино Серия B Торино 1:3 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Торино Серия A Сампдория 2:2 Торино Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Ювентус
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Наполи
|3:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 7
|9
|4.
|Рома
|1:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|5.
|Торино
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Болонья
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|Аталанта
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 7
|6
|9.
|Кальяри
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|10.
|Брешия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Милан
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|2 - 3
|6
|12.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|13.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|14.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|15.
|Парма
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|16.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|18.
|Лечче
|0:3 Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|20.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
Сампдория
37.1% (56)
Ничья
43% (65)
Торино
19.9% (30)
1:1 Ничья
39.1% (59)
2:1 Сампдория
22.5% (34)
1:2 Торино
13.9% (21)
1:0 Сампдория
9.3% (14)
2:0 Сампдория
4% (6)
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