Италия: Серия B 2019-2020
Виртус Энтелла
0:1
Первый тайм: 38'
Стадион: Комунале ди Кьявари
Венеция
0:1
3' ГолКапелло Алессандро
15' Желтая карточкаLuca Antonio Fiordilino
32' Желтая карточкаMarco Toscano
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Marco ModoloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Ход матча
3'
32'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +9 =7 -4Пескара 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Виртус Энтелла 3:2 Дженоа Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла
Виртус Энтелла 1:0 Ливорно Виртус Энтелла 1:2 Судтироль Лацио 5:0 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Порденоне Виртус Энтелла 1:0 Каррарезе Ювентус (до 23 лет) 0:2 Виртус Энтелла Пьяченца 1:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:1 S.S. Arezzo Про Патрия 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 4:0 Альбиссола Новара 1:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Луккьезе Виртус Энтелла 0:0 Сиена Про Верчелли 0:0 Виртус Энтелла Алессандрия 0:0 Виртус Энтелла
Венеция Последние 20 матчей: +4 =7 -9Фрозиноне 1:1 Венеция Венеция 0:2 Кьево Трапани 0:1 Венеция Венеция 1:2 Кремонезе
Парма 3:1 Венеция Венеция 2:1 Катания Венеция 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция Карпи 2:3 Венеция Венеция 2:2 Пескара Козенца 1:1 Венеция Венеция 1:4 Кротоне Асколи 1:0 Венеция Венеция 1:0 Фоджа Брешия 2:0 Венеция Венеция 1:1 Читтаделла Салернитана 1:1 Венеция Венеция 1:1 Кремонезе Венеция 1:1 Палермо Верона 1:0 Венеция
Последние игры между собой
Виртус Энтелла: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Венеция: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|1:0
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|2.
|Асколи
|1:0
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|3.
|Перуджа
|2:1
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|4.
|Виртус Энтелла
|0:1
|5
|3
|1
|1
|4 - 2
|10
|5.
|Салернитана
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|6.
|Пиза
|0:0
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|7.
|Эмполи
|0:0
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|8.
|Пескара
|0:1
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|9.
|Венеция
|1:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|10.
|Кремонезе
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|11.
|Порденоне
|0:1
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|12.
|Читтаделла
|1:0
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|13.
|Кротоне
|0:0
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|14.
|Кьево
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|15.
|Специя
|0:1
|5
|1
|1
|3
|6 - 6
|4
|16.
|Ливорно
|0:0
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|17.
|Фрозиноне
|1:2
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Козенца
|0:0
|5
|0
|2
|3
|1 - 4
|2
|19.
|Юве Стабия
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|20.
|Трапани
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
Загрузка...