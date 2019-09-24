Италия: Серия B 2019-2020

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Виртус Энтелла
0:1
Первый тайм: 38'

Стадион:
Венеция
0'
0:1
3' Гол
Капелло Алессандро
15' Желтая карточка
Luca Antonio Fiordilino
32' Желтая карточка
Marco Toscano
38'
13
Контини
Никита
21
Копполаро
Мауро
15
Пеллиццер
Микеле
5
Кьоза
Марко
3
Сала
Марко
25
Marco
Toscano
23
Паолуччи
Андреа
10
Ниццетто
Лука
34
Скенетти
Андреа
20
Де
Лука
Мануэль
18
Claudio
Morra
12
Леццерини
Лука
2
Фьордализо
Алессандро
13
Marco
Modolo
21
Кремонези
Микеле
32
Pietro
Ceccaroni
16
Luca
Antonio
Fiordilino
5
Antonio
Junior
Vacca
25
Лолло
Лоренцо
28
Капелло
Алессандро
24
Бокалон
Риккардо
9
Монтальто
Адриано
Виртус Энтелла
4-3-1-2
Венеция
4-3-3

Ход матча

3'
0:1
Капелло Алессандро
(Монтальто Адриано)
15'
 
Luca Antonio Fiordilino
32'
Marco Toscano
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Пескара 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Виртус Энтелла 3:2 Дженоа Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла
Виртус Энтелла 1:0 Ливорно Виртус Энтелла 1:2 Судтироль Лацио 5:0 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Порденоне Виртус Энтелла 1:0 Каррарезе Ювентус (до 23 лет) 0:2 Виртус Энтелла Пьяченца 1:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:1 S.S. Arezzo Про Патрия 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 4:0 Альбиссола Новара 1:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Луккьезе Виртус Энтелла 0:0 Сиена Про Верчелли 0:0 Виртус Энтелла Алессандрия 0:0 Виртус Энтелла
Венеция Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Фрозиноне 1:1 Венеция Венеция 0:2 Кьево Трапани 0:1 Венеция Венеция 1:2 Кремонезе
Парма 3:1 Венеция Венеция 2:1 Катания Венеция 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция Карпи 2:3 Венеция Венеция 2:2 Пескара Козенца 1:1 Венеция Венеция 1:4 Кротоне Асколи 1:0 Венеция Венеция 1:0 Фоджа Брешия 2:0 Венеция Венеция 1:1 Читтаделла Салернитана 1:1 Венеция Венеция 1:1 Кремонезе Венеция 1:1 Палермо Верона 1:0 Венеция

Последние игры между собой

Виртус Энтелла: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Венеция: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Венеция 2:0 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 0:0 Венеция Серия B Венеция 0:2 Виртус Энтелла Про Прима Дивизионе Виртус Энтелла 2:1 Венеция Про Прима Дивизионе
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 1:0 5 4 1 0 8 - 1 13
2. Асколи 1:0 5 4 0 1 12 - 4 12
3. Перуджа 2:1 5 3 2 0 7 - 4 11
4. Виртус Энтелла 0:1 5 3 1 1 4 - 2 10
5. Салернитана 4 3 0 1 5 - 3 9
6. Пиза 0:0 5 2 3 0 8 - 3 9
7. Эмполи 0:0 5 2 3 0 4 - 2 9
8. Пескара 0:1 5 2 1 2 8 - 8 7
9. Венеция 1:0 5 2 1 2 4 - 5 7
10. Кремонезе 4 2 0 2 5 - 7 6
11. Порденоне 0:1 5 2 0 3 7 - 7 6
12. Читтаделла 1:0 5 2 0 3 4 - 8 6
13. Кротоне 0:0 5 1 3 1 3 - 3 6
14. Кьево 4 1 2 1 6 - 5 5
15. Специя 0:1 5 1 1 3 6 - 6 4
16. Ливорно 0:0 5 1 1 3 2 - 5 4
17. Фрозиноне 1:2 5 1 1 3 4 - 8 4
18. Козенца 0:0 5 0 2 3 1 - 4 2
19. Юве Стабия 0:0 5 0 2 3 2 - 9 2
20. Трапани 4 0 0 4 1 - 7 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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