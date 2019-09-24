Италия: Серия B 2019-2020

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Перуджа
2:1
Первый тайм: 38'

Стадион:
Фрозиноне
0'
0:1
2' Гол
Паганини Лука
20' Желтая карточка
Хаас Николас
1:1
22' Пенальти
Йемелло Пьетро
2:1
34' Пенальти
Йемелло Пьетро
38'
1
Guglielmo
Vicario
2
Рози
Алеандро
32
Дьомбер
Норберт
25
Nicola
Falasco
27
Ди
Кьяра
Джанлука
23
Marcello
Falzerano
4
Marco
Carraro
10
Драгомир
Влад
11
Буонаюто
Кристиан
13
Фернандес
Пауло
9
Йемелло
Пьетро
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
15
Ариаудо
Лоренцо
3
Капуано
Марко
13
Бегетто
Андреа
7
Паганини
Лука
5
Гори
Мирко
11
Хаас
Николас
28
Чано
Камилло
20
Alessio
Tribuzzi
18
Новакович
Андрия
Перуджа
4-3-2-1
Фрозиноне
4-3-1-2

Ход матча

2'
0:1
Паганини Лука
20'
 
Хаас Николас
22'
Йемелло Пьетро
1:1
34'
Йемелло Пьетро
2:1
34'
 
Якобуччи Алессандро
Барди Франческо

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Перуджа Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Специя 2:2 Перуджа Перуджа 0:0 Юве Стабия Фиорентина 1:0 Перуджа Ливорно 0:1 Перуджа
Перуджа 2:1 Кьево Перуджа 2:1 Брешия Перуджа 1:0 Триестина Перуджа 1:3 Рома Верона 4:1 Перуджа Перуджа 3:1 Кремонезе Фоджа 1:0 Перуджа Перуджа 0:0 Читтаделла Специя 1:1 Перуджа Перуджа 1:2 Лечче Пескара 1:1 Перуджа Перуджа 2:4 Беневенто Кротоне 2:0 Перуджа Перуджа 3:1 Ливорно Падова 0:1 Перуджа Перуджа 1:2 Верона
Фрозиноне Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Фрозиноне 1:1 Венеция Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Брешия 3:2 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Асколи
Порденоне 3:0 Фрозиноне Фрозиноне 5:1 Монополи Фрозиноне 4:0 Каррарезе Лечче 4:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Кьево Милан 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Удинезе Сассуоло 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Наполи Кальяри 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Интер Милан Фиорентина 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Парма Фрозиноне 0:1 СПАЛ 2013 Эмполи 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Торино

Последние игры между собой

Перуджа: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Фрозиноне: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Фрозиноне 1:3 Перуджа Серия B Перуджа 1:0 Фрозиноне Серия B Перуджа 1:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:2 Перуджа Серия B
Фрозиноне 2:1 Перуджа Серия B Перуджа 0:1 Фрозиноне Серия B Перуджа 1:0 Фрозиноне Про Прима Дивизионе Фрозиноне 1:1 Перуджа Про Прима Дивизионе
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 1:0 5 4 1 0 8 - 1 13
2. Асколи 1:0 5 4 0 1 12 - 4 12
3. Перуджа 2:1 5 3 2 0 7 - 4 11
4. Виртус Энтелла 0:1 5 3 1 1 4 - 2 10
5. Салернитана 4 3 0 1 5 - 3 9
6. Пиза 0:0 5 2 3 0 8 - 3 9
7. Эмполи 0:0 5 2 3 0 4 - 2 9
8. Пескара 0:1 5 2 1 2 8 - 8 7
9. Венеция 1:0 5 2 1 2 4 - 5 7
10. Кремонезе 4 2 0 2 5 - 7 6
11. Порденоне 0:1 5 2 0 3 7 - 7 6
12. Читтаделла 1:0 5 2 0 3 4 - 8 6
13. Кротоне 0:0 5 1 3 1 3 - 3 6
14. Кьево 4 1 2 1 6 - 5 5
15. Специя 0:1 5 1 1 3 6 - 6 4
16. Ливорно 0:0 5 1 1 3 2 - 5 4
17. Фрозиноне 1:2 5 1 1 3 4 - 8 4
18. Козенца 0:0 5 0 2 3 1 - 4 2
19. Юве Стабия 0:0 5 0 2 3 2 - 9 2
20. Трапани 4 0 0 4 1 - 7 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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