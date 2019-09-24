Италия: Серия B 2019-2020
Перуджа
2:1
Первый тайм: 38'
Стадион: Ренато Кури
Фрозиноне
0:1
2' ГолПаганини Лука
20' Желтая карточкаХаас Николас
1:1
22' ПенальтиЙемелло Пьетро
2:1
34' ПенальтиЙемелло Пьетро
11
Хаас
Николас
28
Чано
Камилло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Балич АндрияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хаас НиколасПолузащитник
-
28 Чано КамиллоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Роден МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Барони Марко
Ход матча
2'
0:1
20'
22'
1:1
34'
2:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 1
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Перуджа Последние 20 матчей: +7 =5 -8Специя 2:2 Перуджа Перуджа 0:0 Юве Стабия Фиорентина 1:0 Перуджа Ливорно 0:1 Перуджа
Перуджа 2:1 Кьево Перуджа 2:1 Брешия Перуджа 1:0 Триестина Перуджа 1:3 Рома Верона 4:1 Перуджа Перуджа 3:1 Кремонезе Фоджа 1:0 Перуджа Перуджа 0:0 Читтаделла Специя 1:1 Перуджа Перуджа 1:2 Лечче Пескара 1:1 Перуджа Перуджа 2:4 Беневенто Кротоне 2:0 Перуджа Перуджа 3:1 Ливорно Падова 0:1 Перуджа Перуджа 1:2 Верона
Фрозиноне Последние 20 матчей: +5 =3 -12Фрозиноне 1:1 Венеция Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Брешия 3:2 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Асколи
Порденоне 3:0 Фрозиноне Фрозиноне 5:1 Монополи Фрозиноне 4:0 Каррарезе Лечче 4:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Кьево Милан 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Удинезе Сассуоло 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Наполи Кальяри 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Интер Милан Фиорентина 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Парма Фрозиноне 0:1 СПАЛ 2013 Эмполи 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Торино
Последние игры между собой
Перуджа: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Фрозиноне: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|1:0
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|2.
|Асколи
|1:0
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|3.
|Перуджа
|2:1
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|4.
|Виртус Энтелла
|0:1
|5
|3
|1
|1
|4 - 2
|10
|5.
|Салернитана
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|6.
|Пиза
|0:0
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|7.
|Эмполи
|0:0
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|8.
|Пескара
|0:1
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|9.
|Венеция
|1:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|10.
|Кремонезе
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|11.
|Порденоне
|0:1
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|12.
|Читтаделла
|1:0
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|13.
|Кротоне
|0:0
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|14.
|Кьево
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|15.
|Специя
|0:1
|5
|1
|1
|3
|6 - 6
|4
|16.
|Ливорно
|0:0
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|17.
|Фрозиноне
|1:2
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Козенца
|0:0
|5
|0
|2
|3
|1 - 4
|2
|19.
|Юве Стабия
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|20.
|Трапани
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
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