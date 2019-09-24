Италия: Серия B 2019-2020
Асколи
1:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
Специя
3' Желтая карточкаJuan Manuel Ramos
1:0
4' ПенальтиНинкович Никола
18' Желтая карточкаАрдеманьи Маттео
20' Желтая карточкаНинкович Никола
33
Леали
Никола
- Основной состав
-
33 Леали НиколаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Брлек ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Манджа Дэвис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Эрлич МартинПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Бидуи СофьянНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
Ход матча
4'
1:0
18'
20'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 7
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
35 Владение мячом, % 65
Предыдущие игры
Асколи Последние 20 матчей: +8 =6 -6Юве Стабия 1:5 Асколи Асколи 2:0 Ливорно Фрозиноне 2:1 Асколи Асколи 3:1 Трапани
Асколи 2:0 Трапани Асколи 5:1 Про Верчелли Кротоне 3:0 Асколи Асколи 1:2 Палермо Брешия 1:0 Асколи Читтаделла 2:2 Асколи Асколи 1:0 Венеция Специя 3:2 Асколи Асколи 2:1 Пескара Падова 1:2 Асколи Асколи 2:2 Беневенто Лечче 7:0 Асколи Верона 1:1 Асколи Асколи 1:1 Ливорно Карпи 1:1 Асколи Асколи 2:2 Фоджа
Специя Последние 20 матчей: +7 =3 -10Специя 2:2 Перуджа Порденоне 1:0 Специя Специя 1:2 Кротоне Читтаделла 0:3 Специя
Сассуоло 1:0 Специя Специя 5:0 Про Патрия Специя 3:5 Сампдория Специя 1:2 Читтаделла Лечче 2:1 Специя Специя 2:0 Кротоне Палермо 2:2 Специя Специя 1:1 Перуджа Козенца 1:0 Специя Специя 3:2 Асколи Фоджа 1:0 Специя Специя 2:1 Салернитана Беневенто 2:3 Специя Специя 0:2 Падова Пескара 2:0 Специя Специя 3:0 Ливорно
Последние игры между собой
Асколи: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Специя: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|1:0
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|2.
|Асколи
|1:0
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|3.
|Перуджа
|2:1
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|4.
|Виртус Энтелла
|0:1
|5
|3
|1
|1
|4 - 2
|10
|5.
|Салернитана
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|6.
|Пиза
|0:0
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|7.
|Эмполи
|0:0
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|8.
|Пескара
|0:1
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|9.
|Венеция
|1:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|10.
|Кремонезе
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|11.
|Порденоне
|0:1
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|12.
|Читтаделла
|1:0
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|13.
|Кротоне
|0:0
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|14.
|Кьево
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|15.
|Специя
|0:1
|5
|1
|1
|3
|6 - 6
|4
|16.
|Ливорно
|0:0
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|17.
|Фрозиноне
|1:2
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Козенца
|0:0
|5
|0
|2
|3
|1 - 4
|2
|19.
|Юве Стабия
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|20.
|Трапани
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
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