Италия: Серия B 2019-2020

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Асколи
1:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Специя
0'
3' Желтая карточка
Juan Manuel Ramos
1:0
4' Пенальти
Нинкович Никола
18' Желтая карточка
Ардеманьи Маттео
20' Желтая карточка
Нинкович Никола
37'
33
Леали
Никола
3
Д'Элия
Сальваторе
5
Пучино
Раффаэле
15
Гравильон
Эндрю
23
Броско
Риккардо
14
Пиччинокки
Марио
19
Падоин
Симоне
17
Да
Крус
Алессио
11
Нинкович
Никола
25
Alberto
Gerbo
32
Ардеманьи
Маттео
12
Крапикас
Титас
2
Luca
Vignali
19
Терци
Клаудио
5
Маркицца
Риккардо
3
Juan
Manuel
Ramos
25
Giulio
Maggiore
8
Matteo
Ricci
II
6
Мора
Лука
11
Emmanuel
Quartsin
Gyasi
7
Бюргзорг
Делано
10
Риччи
Федерико
Асколи
3-4-1-2
Специя
4-3-3

Ход матча

3'
 
Juan Manuel Ramos
4'
Нинкович Никола
1:0
18'
Ардеманьи Маттео
 
20'
Нинкович Никола
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 7
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Предыдущие игры

Асколи Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Юве Стабия 1:5 Асколи Асколи 2:0 Ливорно Фрозиноне 2:1 Асколи Асколи 3:1 Трапани
Асколи 2:0 Трапани Асколи 5:1 Про Верчелли Кротоне 3:0 Асколи Асколи 1:2 Палермо Брешия 1:0 Асколи Читтаделла 2:2 Асколи Асколи 1:0 Венеция Специя 3:2 Асколи Асколи 2:1 Пескара Падова 1:2 Асколи Асколи 2:2 Беневенто Лечче 7:0 Асколи Верона 1:1 Асколи Асколи 1:1 Ливорно Карпи 1:1 Асколи Асколи 2:2 Фоджа
Специя Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Специя 2:2 Перуджа Порденоне 1:0 Специя Специя 1:2 Кротоне Читтаделла 0:3 Специя
Сассуоло 1:0 Специя Специя 5:0 Про Патрия Специя 3:5 Сампдория Специя 1:2 Читтаделла Лечче 2:1 Специя Специя 2:0 Кротоне Палермо 2:2 Специя Специя 1:1 Перуджа Козенца 1:0 Специя Специя 3:2 Асколи Фоджа 1:0 Специя Специя 2:1 Салернитана Беневенто 2:3 Специя Специя 0:2 Падова Пескара 2:0 Специя Специя 3:0 Ливорно

Последние игры между собой

Асколи: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Специя: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Специя 3:2 Асколи Серия B Асколи 3:1 Специя Серия B Специя 1:1 Асколи Серия B Асколи 3:1 Специя Серия B
Специя 2:1 Асколи Серия B Асколи 0:2 Специя Серия B Специя 0:0 Асколи Серия B Асколи 3:0 Специя Серия B Специя 4:3 Асколи Серия B Асколи 2:0 Специя Серия B Специя 0:0 Асколи Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 1:0 5 4 1 0 8 - 1 13
2. Асколи 1:0 5 4 0 1 12 - 4 12
3. Перуджа 2:1 5 3 2 0 7 - 4 11
4. Виртус Энтелла 0:1 5 3 1 1 4 - 2 10
5. Салернитана 4 3 0 1 5 - 3 9
6. Пиза 0:0 5 2 3 0 8 - 3 9
7. Эмполи 0:0 5 2 3 0 4 - 2 9
8. Пескара 0:1 5 2 1 2 8 - 8 7
9. Венеция 1:0 5 2 1 2 4 - 5 7
10. Кремонезе 4 2 0 2 5 - 7 6
11. Порденоне 0:1 5 2 0 3 7 - 7 6
12. Читтаделла 1:0 5 2 0 3 4 - 8 6
13. Кротоне 0:0 5 1 3 1 3 - 3 6
14. Кьево 4 1 2 1 6 - 5 5
15. Специя 0:1 5 1 1 3 6 - 6 4
16. Ливорно 0:0 5 1 1 3 2 - 5 4
17. Фрозиноне 1:2 5 1 1 3 4 - 8 4
18. Козенца 0:0 5 0 2 3 1 - 4 2
19. Юве Стабия 0:0 5 0 2 3 2 - 9 2
20. Трапани 4 0 0 4 1 - 7 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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