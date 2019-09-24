Италия: Серия B 2019-2020

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Кротоне
0:0
Первый тайм: 39'

Стадион:
Юве Стабия
0'
24' Желтая карточка
Росси Алессандро
39'
1
Кордац
Алекс
5
Големич
Владимир
34
Марроне
Лука
6
Guillame
Gigliotti
7
Мустаккьо
Маттиа
10
Бенали
Ахмед
18
Барберис
Андреа
21
Дзанеллато
Никколо
17
Молина
Сальваторе
30
Junior
Messias
20
Лопес
Макси
25
Руссо
Данило
28
Витиелло
Роберто
34
Сарторио
Адриано
20
Трост
Магнус
7
Fabrizio
Melara
13
Ицко
Мариано
19
Аддэ
Брайт
29
Карлини
Массимилиано
23
Джермони
Лука
32
Francesco
Forte
I
9
Росси
Алессандро
Кротоне
3-5-2
Юве Стабия
3-5-2

Ход матча

24'
 
Росси Алессандро

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 73 Владение мячом, % 27

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Кремонезе 2:1 Кротоне Кротоне 0:0 Эмполи Специя 1:2 Кротоне Кротоне 0:0 Козенца
Кротоне 1:3 Сампдория Кротоне 4:3 S.S. Arezzo Кротоне 0:1 Хетафе Кротоне 3:0 Асколи Специя 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Беневенто Венеция 1:4 Кротоне Кротоне 0:0 Кремонезе Козенца 1:0 Кротоне Кротоне 2:0 Перуджа Карпи 1:2 Кротоне Кротоне 2:2 Лечче Салернитана 0:2 Кротоне Падова 0:0 Кротоне Кротоне 3:0 Палермо Брешия 2:0 Кротоне
Юве Стабия Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Юве Стабия 1:5 Асколи Перуджа 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Пиза Эмполи 2:1 Юве Стабия
Юве Стабия 1:1 Имолезе Порденоне 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Юве Стабия 1:2 Виртус Франкавилла Матера 0:3 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Вибонезе Сикула Леонцио 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Трапани Бишелье 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Риети Катания 1:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Кавезе Казертана 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Реджина Монополи 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 0:0 Катанзаро

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 2
Юве Стабия: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 2
Юве Стабия 2:2 Кротоне Серия B Кротоне 1:1 Юве Стабия Серия B Кротоне 3:3 Юве Стабия Серия B Юве Стабия 3:1 Кротоне Серия B
Юве Стабия 2:2 Кротоне Серия B Кротоне 0:0 Юве Стабия Серия B Кротоне 2:1 Юве Стабия Серия C1 B Юве Стабия 1:0 Кротоне Серия C1 B Кротоне 2:0 Юве Стабия Серия C1 B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 1:0 5 4 1 0 8 - 1 13
2. Асколи 1:0 5 4 0 1 12 - 4 12
3. Перуджа 2:1 5 3 2 0 7 - 4 11
4. Виртус Энтелла 0:1 5 3 1 1 4 - 2 10
5. Салернитана 4 3 0 1 5 - 3 9
6. Пиза 0:0 5 2 3 0 8 - 3 9
7. Эмполи 0:0 5 2 3 0 4 - 2 9
8. Пескара 0:1 5 2 1 2 8 - 8 7
9. Венеция 1:0 5 2 1 2 4 - 5 7
10. Кремонезе 4 2 0 2 5 - 7 6
11. Порденоне 0:1 5 2 0 3 7 - 7 6
12. Читтаделла 1:0 5 2 0 3 4 - 8 6
13. Кротоне 0:0 5 1 3 1 3 - 3 6
14. Кьево 4 1 2 1 6 - 5 5
15. Специя 0:1 5 1 1 3 6 - 6 4
16. Ливорно 0:0 5 1 1 3 2 - 5 4
17. Фрозиноне 1:2 5 1 1 3 4 - 8 4
18. Козенца 0:0 5 0 2 3 1 - 4 2
19. Юве Стабия 0:0 5 0 2 3 2 - 9 2
20. Трапани 4 0 0 4 1 - 7 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    24'
    Росси Алессандро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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