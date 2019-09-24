Италия: Серия B 2019-2020
Кротоне
0:0
Первый тайм: 39'
Стадион: Эцио Шида
Юве Стабия
24' Желтая карточкаРосси Алессандро
34
Марроне
Лука
10
Бенали
Ахмед
20
Лопес
Макси
25
Руссо
Данило
20
Трост
Магнус
13
Ицко
Мариано
19
Аддэ
Брайт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Лопес МаксиНападающий
- Запасные игроки
-
22 Феста МаркоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Видо ЛукаНападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
-
-
-
15 Mateo Itrak
-
-
Главный тренер: Дзенга Вальтер
- Основной состав
-
25 Руссо ДанилоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Трост МагнусЗащитник
- Полузащитник
-
13 Ицко МарианоПолузащитник
-
19 Аддэ БрайтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Ход матча
24'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
5 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
73 Владение мячом, % 27
Предыдущие игры
Кротоне Последние 20 матчей: +9 =5 -6Кремонезе 2:1 Кротоне Кротоне 0:0 Эмполи Специя 1:2 Кротоне Кротоне 0:0 Козенца
Кротоне 1:3 Сампдория Кротоне 4:3 S.S. Arezzo Кротоне 0:1 Хетафе Кротоне 3:0 Асколи Специя 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Беневенто Венеция 1:4 Кротоне Кротоне 0:0 Кремонезе Козенца 1:0 Кротоне Кротоне 2:0 Перуджа Карпи 1:2 Кротоне Кротоне 2:2 Лечче Салернитана 0:2 Кротоне Падова 0:0 Кротоне Кротоне 3:0 Палермо Брешия 2:0 Кротоне
Юве Стабия Последние 20 матчей: +5 =8 -7Юве Стабия 1:5 Асколи Перуджа 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Пиза Эмполи 2:1 Юве Стабия
Юве Стабия 1:1 Имолезе Порденоне 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Юве Стабия 1:2 Виртус Франкавилла Матера 0:3 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Вибонезе Сикула Леонцио 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Трапани Бишелье 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Риети Катания 1:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Кавезе Казертана 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Реджина Монополи 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 0:0 Катанзаро
Последние игры между собой
Кротоне: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 2
Юве Стабия: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|1:0
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|2.
|Асколи
|1:0
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|3.
|Перуджа
|2:1
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|4.
|Виртус Энтелла
|0:1
|5
|3
|1
|1
|4 - 2
|10
|5.
|Салернитана
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|6.
|Пиза
|0:0
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|7.
|Эмполи
|0:0
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|8.
|Пескара
|0:1
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|9.
|Венеция
|1:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|10.
|Кремонезе
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|11.
|Порденоне
|0:1
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|12.
|Читтаделла
|1:0
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|13.
|Кротоне
|0:0
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|14.
|Кьево
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|15.
|Специя
|0:1
|5
|1
|1
|3
|6 - 6
|4
|16.
|Ливорно
|0:0
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|17.
|Фрозиноне
|1:2
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Козенца
|0:0
|5
|0
|2
|3
|1 - 4
|2
|19.
|Юве Стабия
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|20.
|Трапани
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
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