Италия: Серия B 2019-2020

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Козенца
0:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Ливорно
0' 38'
33
Pietro
Perina
5
Ricardo
Idda
3
Лазаар
Ашраф
23
Salvatore
Monaco
II
2
Angelo
Corsi
16
Шаудоне
Даниэле
19
Греко
Леандро
30
Franck
Kanoute
18
Matteo
Legittimo
29
Ривьер
Эммануэль
17
Машаш
Зинедин
38
Зима
Лукаш
4
Matteo
Di
Gennaro
26
Luka
Bogdan
42
Бобен
Матия
15
Дель
Прато
Энрико
8
Лучи
Андреа
34
Davide
Agazzi
17
Antonio
Porcino
32
Маррас
Мануэль
7
Марсура
Давиде
31
Райчевич
Филип
Козенца
3-5-2
Ливорно
3-4-2-1

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Козенца Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Беневенто 1:0 Козенца Козенца 1:2 Пескара Лечче 2:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана
Кротоне 0:0 Козенца Монополи 1:0 Козенца Салернитана 1:2 Козенца Козенца 1:1 Венеция Беневенто 4:2 Козенца Козенца 1:0 Специя Падова 0:0 Козенца Козенца 1:0 Кротоне Лечче 3:1 Козенца Козенца 1:1 Палермо Пескара 1:1 Козенца Козенца 2:3 Брешия Фоджа 1:0 Козенца Козенца 1:0 Карпи Перуджа 0:1 Козенца Козенца 2:0 Кремонезе
Ливорно Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Ливорно 2:1 Порденоне Асколи 2:0 Ливорно Ливорно 0:1 Перуджа Виртус Энтелла 1:0 Ливорно
Ливорно 0:1 Карпи Ливорно 0:1 Фиорентина Падова 1:1 Ливорно Ливорно 1:0 Карпи Верона 2:3 Ливорно Ливорно 2:2 Палермо Фоджа 2:2 Ливорно Ливорно 0:1 Брешия Читтаделла 4:0 Ливорно Ливорно 1:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Ливорно Ливорно 1:0 Салернитана Асколи 1:1 Ливорно Ливорно 2:0 Беневенто Специя 3:0 Ливорно Ливорно 1:0 Венеция

Последние игры между собой

Козенца: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Ливорно: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Ливорно 2:0 Козенца Серия B Козенца 1:1 Ливорно Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 1:0 5 4 1 0 8 - 1 13
2. Асколи 1:0 5 4 0 1 12 - 4 12
3. Перуджа 2:1 5 3 2 0 7 - 4 11
4. Виртус Энтелла 0:1 5 3 1 1 4 - 2 10
5. Салернитана 4 3 0 1 5 - 3 9
6. Пиза 0:0 5 2 3 0 8 - 3 9
7. Эмполи 0:0 5 2 3 0 4 - 2 9
8. Пескара 0:1 5 2 1 2 8 - 8 7
9. Венеция 1:0 5 2 1 2 4 - 5 7
10. Кремонезе 4 2 0 2 5 - 7 6
11. Порденоне 0:1 5 2 0 3 7 - 7 6
12. Читтаделла 1:0 5 2 0 3 4 - 8 6
13. Кротоне 0:0 5 1 3 1 3 - 3 6
14. Кьево 4 1 2 1 6 - 5 5
15. Специя 0:1 5 1 1 3 6 - 6 4
16. Ливорно 0:0 5 1 1 3 2 - 5 4
17. Фрозиноне 1:2 5 1 1 3 4 - 8 4
18. Козенца 0:0 5 0 2 3 1 - 4 2
19. Юве Стабия 0:0 5 0 2 3 2 - 9 2
20. Трапани 4 0 0 4 1 - 7 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Vito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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