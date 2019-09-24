Италия: Серия B 2019-2020

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  4. Серия B 2019-2020
Пиза
0:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Эмполи
0'
35' Желтая карточка
Романьоли Симоне
38'
1
Гори
Стефано
4
Белли
Франческо
15
Айя
Рамзи
33
Бенедетти
Симоне
23
Francesco
Lisi
14
Marius
Marin
27
Гухер
Роберт
10
Davide
Di
Quinzio
11
Mattia
Minesso
35
Фабро
Микаэль
31
Маркони
Микеле
1
Бриньоли
Альберто
5
Весели
Фредерик
6
Романьоли
Симоне
3
Майетта
Доменико
29
Балковец
Юре
16
Фраттези
Давиде
8
Штулац
Лео
25
Бандинелли
Филиппо
10
Дези
Якопо
20
Ла
Гумина
Антонино
7
Leonardo
Mancuso
Пиза
4-3-1-2
Эмполи
4-3-1-2

Ход матча

35'
 
Романьоли Симоне

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Пиза Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Кьево 2:2 Пиза Пиза 4:1 Кремонезе Юве Стабия 0:2 Пиза Пиза 0:0 Беневенто
Пиза 0:3 Болонья Пиза 3:0 Потенца Триестина 1:3 Пиза Пиза 2:2 Триестина Пиза 1:0 S.S. Arezzo S.S. Arezzo 2:3 Пиза Пиза 2:1 Каррарезе Каррарезе 2:2 Пиза Пиза 3:0 Новара Про Патрия 1:2 Пиза Пиза 0:0 Понтедера Арцакена 0:3 Пиза Пиза 2:1 Ювентус (до 23 лет) Альбиссола 0:1 Пиза Пиза 1:0 Каррарезе Ольбия 0:1 Пиза
Эмполи Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Эмполи 1:0 Читтаделла Кротоне 0:0 Эмполи Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 2:1 Юве Стабия
Эмполи 2:0 Пескара Эмполи 2:1 Реджина Сассуоло 1:0 Эмполи Интер Милан 2:1 Эмполи Эмполи 4:1 Торино Сампдория 1:2 Эмполи Эмполи 1:0 Фиорентина Болонья 3:1 Эмполи Эмполи 2:4 СПАЛ 2013 Аталанта 0:0 Эмполи Удинезе 3:2 Эмполи Эмполи 2:1 Наполи Ювентус 1:0 Эмполи Эмполи 2:1 Фрозиноне Рома 2:1 Эмполи Эмполи 3:3 Парма

Последние игры между собой

Пиза: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Эмполи: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Пиза 0:2 Эмполи Товарищеские матчи Пиза 2:0 Эмполи Серия B Эмполи 0:3 Пиза Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 1:0 5 4 1 0 8 - 1 13
2. Асколи 1:0 5 4 0 1 12 - 4 12
3. Перуджа 2:1 5 3 2 0 7 - 4 11
4. Виртус Энтелла 0:1 5 3 1 1 4 - 2 10
5. Салернитана 4 3 0 1 5 - 3 9
6. Пиза 0:0 5 2 3 0 8 - 3 9
7. Эмполи 0:0 5 2 3 0 4 - 2 9
8. Пескара 0:1 5 2 1 2 8 - 8 7
9. Венеция 1:0 5 2 1 2 4 - 5 7
10. Кремонезе 4 2 0 2 5 - 7 6
11. Порденоне 0:1 5 2 0 3 7 - 7 6
12. Читтаделла 1:0 5 2 0 3 4 - 8 6
13. Кротоне 0:0 5 1 3 1 3 - 3 6
14. Кьево 4 1 2 1 6 - 5 5
15. Специя 0:1 5 1 1 3 6 - 6 4
16. Ливорно 0:0 5 1 1 3 2 - 5 4
17. Фрозиноне 1:2 5 1 1 3 4 - 8 4
18. Козенца 0:0 5 0 2 3 1 - 4 2
19. Юве Стабия 0:0 5 0 2 3 2 - 9 2
20. Трапани 4 0 0 4 1 - 7 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    35'
    Романьоли Симоне получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Anconetani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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