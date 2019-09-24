Италия: Серия B 2019-2020
Пиза
0:0
Первый тайм: 38'
Стадион: Stadio Romeo Anconetani
Эмполи
35' Желтая карточкаРоманьоли Симоне
15
Айя
Рамзи
14
Marius
Marin
27
Гухер
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Айя РамзиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Marius MarinПолузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
21 Пинато Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дези ЯкопоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Лариби КаримПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
Ход матча
35'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Пиза Последние 20 матчей: +14 =5 -1Кьево 2:2 Пиза Пиза 4:1 Кремонезе Юве Стабия 0:2 Пиза Пиза 0:0 Беневенто
Пиза 0:3 Болонья Пиза 3:0 Потенца Триестина 1:3 Пиза Пиза 2:2 Триестина Пиза 1:0 S.S. Arezzo S.S. Arezzo 2:3 Пиза Пиза 2:1 Каррарезе Каррарезе 2:2 Пиза Пиза 3:0 Новара Про Патрия 1:2 Пиза Пиза 0:0 Понтедера Арцакена 0:3 Пиза Пиза 2:1 Ювентус (до 23 лет) Альбиссола 0:1 Пиза Пиза 1:0 Каррарезе Ольбия 0:1 Пиза
Эмполи Последние 20 матчей: +9 =4 -7Эмполи 1:0 Читтаделла Кротоне 0:0 Эмполи Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 2:1 Юве Стабия
Эмполи 2:0 Пескара Эмполи 2:1 Реджина Сассуоло 1:0 Эмполи Интер Милан 2:1 Эмполи Эмполи 4:1 Торино Сампдория 1:2 Эмполи Эмполи 1:0 Фиорентина Болонья 3:1 Эмполи Эмполи 2:4 СПАЛ 2013 Аталанта 0:0 Эмполи Удинезе 3:2 Эмполи Эмполи 2:1 Наполи Ювентус 1:0 Эмполи Эмполи 2:1 Фрозиноне Рома 2:1 Эмполи Эмполи 3:3 Парма
Последние игры между собой
Пиза: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Эмполи: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|1:0
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|2.
|Асколи
|1:0
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|3.
|Перуджа
|2:1
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|4.
|Виртус Энтелла
|0:1
|5
|3
|1
|1
|4 - 2
|10
|5.
|Салернитана
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|6.
|Пиза
|0:0
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|7.
|Эмполи
|0:0
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|8.
|Пескара
|0:1
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|9.
|Венеция
|1:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|10.
|Кремонезе
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|11.
|Порденоне
|0:1
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|12.
|Читтаделла
|1:0
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|13.
|Кротоне
|0:0
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|14.
|Кьево
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|15.
|Специя
|0:1
|5
|1
|1
|3
|6 - 6
|4
|16.
|Ливорно
|0:0
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|17.
|Фрозиноне
|1:2
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Козенца
|0:0
|5
|0
|2
|3
|1 - 4
|2
|19.
|Юве Стабия
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|20.
|Трапани
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
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