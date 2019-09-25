Италия: Серия B 2019-2020
Трапани
0:0
Конец матча
Стадион: Stadio Provinciale
Кремонезе
32' Желтая карточкаКараччоло Антонио
50' Желтая карточкаMichele Castagnetti
72' Желтая карточкаВальцания Лука
10
Mbala
Nzola
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Mbala NzolaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Косми Серсе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Vasile MogosПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
21 Nadir Zortea
-
Ход матча
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 0
-
9 Угловые 2
-
4 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Трапани Последние 20 матчей: +8 =4 -8Трапани 0:1 Салернитана Читтаделла 2:0 Трапани Трапани 0:1 Венеция Асколи 3:1 Трапани
Асколи 2:0 Трапани Трапани 3:1 Пьяченца Трапани 2:0 Пьяченца Пьяченца 0:0 Трапани Трапани 1:1 Катания Катания 2:2 Трапани Катанзаро 6:3 Трапани Трапани 2:1 Паганезе Ренде 0:1 Трапани Трапани 2:1 Потенца Юве Стабия 2:0 Трапани Трапани 2:0 Витербезе Виртус Франкавилла 4:1 Трапани Трапани 2:0 Казертана Матера 0:3 Трапани Трапани 2:2 Кавезе
Кремонезе Последние 20 матчей: +10 =5 -5Кремонезе 2:1 Кротоне Пиза 4:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Кремонезе
Верона 1:2 Кремонезе Кремонезе 4:0 Виртус Франкавилла Наполи 3:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Брешия Карпи 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Фоджа Читтаделла 1:3 Кремонезе Кротоне 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:0 Лечче Ливорно 1:3 Кремонезе Кремонезе 1:1 Верона Венеция 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Беневенто Салернитана 2:0 Кремонезе Кремонезе 0:1 Асколи
Последние игры между собой
Трапани: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 1
Кремонезе: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|2.
|Беневенто
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|3.
|Перуджа
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|4.
|Эмполи
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|5.
|Салернитана
|1:1
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|6.
|Виртус Энтелла
|5
|3
|1
|1
|4 - 3
|10
|7.
|Пиза
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|8.
|Кротоне
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|9.
|Порденоне
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|Венеция
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Пескара
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|12.
|Кремонезе
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|13.
|Читтаделла
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|14.
|Кьево
|1:1
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|15.
|Специя
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|16.
|Ливорно
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|Фрозиноне
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|18.
|Козенца
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|19.
|Трапани
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|20.
|Юве Стабия
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
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