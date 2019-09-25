Италия: Серия B 2019-2020

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  4. Серия B 2019-2020
Трапани
0:0
Конец матча

Стадион:
Кремонезе
0'
32' Желтая карточка
Караччоло Антонио
50' Желтая карточка
Michele Castagnetti
72' Желтая карточка
Вальцания Лука
90'+5
12
Карнесекки
Марко
29
Дель
Прете
Лоренцо
6
Stefano
Scognamillo
4
Пальяруло
Лука
11
Якимовски
Никола
17
Луперини
Грегорио
5
Anthony
Taugourdeau
33
Marco
Moscati
10
Mbala
Nzola
32
Петтинари
Стефано
23
Giacomo
Tulli
16
Агацци
Микаэль
15
Бьянкетти
Маттео
3
Клейтон
Машадо
23
Караччоло
Антонио
18
Francesco
Deli
19
Michele
Castagnetti
4
Арини
Мариано
14
Vasile
Mogos
17
Мильоре
Франческо
9
Чофани
Даниэль
11
Паломби
Симоне
Трапани
4-3-3
Кремонезе
3-5-2

Ход матча

18'
 
Nicola Ravaglia
Агацци Микаэль
32'
 
Караччоло Антонио
46'
Francesco Golfo
Giacomo Tulli
 
50'
 
Michele Castagnetti
63'
 
Вальцания Лука
Клейтон Машадо
65'
Salvatore Aloi
Луперини Грегорио
 
72'
 
Вальцания Лука
76'
 
Чераволо Фабио
Чофани Даниэль
82'
Кристиан Каус
Якимовски Никола
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 0
  • 9 Угловые 2
  • 4 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Трапани Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Трапани 0:1 Салернитана Читтаделла 2:0 Трапани Трапани 0:1 Венеция Асколи 3:1 Трапани
Асколи 2:0 Трапани Трапани 3:1 Пьяченца Трапани 2:0 Пьяченца Пьяченца 0:0 Трапани Трапани 1:1 Катания Катания 2:2 Трапани Катанзаро 6:3 Трапани Трапани 2:1 Паганезе Ренде 0:1 Трапани Трапани 2:1 Потенца Юве Стабия 2:0 Трапани Трапани 2:0 Витербезе Виртус Франкавилла 4:1 Трапани Трапани 2:0 Казертана Матера 0:3 Трапани Трапани 2:2 Кавезе
Кремонезе Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Кремонезе 2:1 Кротоне Пиза 4:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Кремонезе
Верона 1:2 Кремонезе Кремонезе 4:0 Виртус Франкавилла Наполи 3:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Брешия Карпи 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Фоджа Читтаделла 1:3 Кремонезе Кротоне 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:0 Лечче Ливорно 1:3 Кремонезе Кремонезе 1:1 Верона Венеция 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Беневенто Салернитана 2:0 Кремонезе Кремонезе 0:1 Асколи

Последние игры между собой

Трапани: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 1
Кремонезе: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 1
Трапани 1:2 Кремонезе Кубок Кремонезе 3:4 Трапани Про Прима Дивизионе Трапани 0:0 Кремонезе Про Прима Дивизионе Трапани 1:1 Кремонезе Про Прима Дивизионе
Кремонезе 1:1 Трапани Про Прима Дивизионе Трапани 0:0 Кремонезе Серия C1 B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Асколи 5 4 0 1 14 - 4 12
2. Беневенто 5 3 2 0 8 - 2 11
3. Перуджа 5 3 2 0 8 - 4 11
4. Эмполи 5 3 2 0 7 - 4 11
5. Салернитана 1:1 5 3 1 1 6 - 4 10
6. Виртус Энтелла 5 3 1 1 4 - 3 10
7. Пиза 5 2 2 1 10 - 6 8
8. Кротоне 5 2 2 1 5 - 3 8
9. Порденоне 5 2 1 2 8 - 7 7
10. Венеция 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Пескара 5 2 1 2 9 - 9 7
12. Кремонезе 5 2 1 2 5 - 7 7
13. Читтаделла 5 2 0 3 5 - 9 6
14. Кьево 1:1 5 1 3 1 7 - 6 6
15. Специя 5 1 1 3 6 - 8 4
16. Ливорно 5 1 1 3 3 - 6 4
17. Фрозиноне 5 1 1 3 4 - 9 4
18. Козенца 5 0 2 3 2 - 5 2
19. Трапани 5 0 1 4 1 - 7 1
20. Юве Стабия 5 0 1 4 2 - 11 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 18'
    Агацци Микаэль уходит, Никола Равалья вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Provinciale. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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