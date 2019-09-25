Италия: Серия A 2019-2020

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  4. Серия A 2019-2020
Парма
0:0
Второй тайм: 61'

Стадион:
Сассуоло
0'
20' Желтая карточка
Жервиньо Куасси
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Жервиньо Куасси
61'
1
Сепе
Луиджи
36
Дармиан
Маттео
2
Иакопони
Симоне
22
Алвеш
Бруну
28
Гальоло
Риккардо
10
Эрнани
Азеведо
21
Скоццарелла
Маттео
17
Барилла
Антонио
44
Кулушевски
Деян
9
Инглезе
Роберто
27
Жервиньо
Куасси
47
Консильи
Андреа
17
Мюлдюр
Мерт
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
22
Тольян
Йереми
14
Обьянг
Педро
4
Маньянелли
Франческо
73
Локателли
Мануэль
25
Берарди
Доменико
9
Капуто
Франческо
7
Бога
Джереми
Парма
4-3-3
Сассуоло
4-3-3

Ход матча

20'
Жервиньо Куасси
 
41'
Жервиньо Куасси
 
46'
 
Траоре Хамед
Локателли Мануэль

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 37 Владение мячом, % 63

Предыдущие игры

Парма Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Лацио 2:0 Парма Парма 1:3 Кальяри Удинезе 1:3 Парма Парма 0:1 Ювентус
Парма 3:1 Венеция Парма 2:1 Сампдория Бёрнли 2:0 Парма Михельдорф 0:4 Парма Парма 2:2 Трабзонспор Парма 4:0 Обермаис Рома 2:1 Парма Парма 1:0 Фиорентина Болонья 4:1 Парма Парма 3:3 Сампдория Кьево 1:1 Парма Парма 1:1 Милан Сассуоло 0:0 Парма Парма 0:0 Торино Фрозиноне 3:2 Парма Парма 1:3 Аталанта
Сассуоло Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 Рома 4:2 Сассуоло Сассуоло 4:1 Сампдория Торино 2:1 Сассуоло
Сассуоло 1:0 Специя Сассуоло 1:0 Алессандрия Сассуоло 1:0 Эмполи Сассуоло 10:1 Чиливерге Маццано Сассуоло 2:0 Судтироль Сассуоло 5:0 Реал Виченца Аталанта 3:1 Сассуоло Сассуоло 0:0 Рома Торино 3:2 Сассуоло Сассуоло 2:2 Фрозиноне Фиорентина 0:1 Сассуоло Удинезе 1:1 Сассуоло Сассуоло 0:0 Парма Лацио 2:2 Сассуоло Сассуоло 4:0 Кьево Болонья 2:1 Сассуоло

Последние игры между собой

Парма: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Сассуоло: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Сассуоло 0:0 Парма Серия A Парма 2:1 Сассуоло Серия A Парма 2:1 Сассуоло Товарищеские матчи Сассуоло 4:1 Парма Серия A
Парма 1:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Парма Серия A Парма 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:2 Парма Серия B Парма 1:1 Сассуоло Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 1:0 Заявка 5 5 0 0 10 - 1 15
2. Ювентус Заявка 5 4 1 0 9 - 5 13
3. Наполи 0:0 Заявка 5 3 1 1 13 - 8 10
4. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Болонья 0:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
6. Рома Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
7. Сассуоло 0:0 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
8. Лацио 0:1 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
9. Кальяри 0:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
10. Торино Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
11. Милан Заявка 4 2 0 2 2 - 3 6
12. Брешия Заявка 5 2 0 3 6 - 7 6
13. Лечче 2:1 Заявка 5 2 0 3 5 - 11 6
14. Верона Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
15. Фиорентина 1:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
16. Дженоа 0:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
17. Удинезе Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
18. Парма 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
19. СПАЛ 2013 1:2 Заявка 5 1 0 4 5 - 10 3
20. Сампдория 0:1 Заявка 5 1 0 4 2 - 10 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Парма 0:0 Сассуоло
Парма
47.9% (70)
Ничья
36.3% (53)
Сассуоло
15.8% (23)
1:1 Ничья
32.9% (48)
2:1 Парма
21.2% (31)
1:0 Парма
19.2% (28)
1:2 Сассуоло
11% (16)
2:0 Парма
6.2% (9)
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