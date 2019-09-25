Италия: Серия A 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.

48' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Парма , будет отменен из-за фола.

42' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

41' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.

40' Удар от ворот произведет Парма

38' Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Парма имеет хороший шанс забить.

35' Удар от ворот произведет Сассуоло

35' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

35' Пространство открывается для Инглезе Роберто , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

34' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Эрнани Азеведо получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Эрнани Азеведо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Берарди Доменико нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

30' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.

28' Кирикеш Влад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Парма

26' Обьянг Педро не смог попасть в створ ударом издали

25' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

25' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Капуто Франческо наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

22' Удар от ворот произведет Сассуоло

22' Кирикеш Влад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Матч возобновлен

21' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

21' Инглезе Роберто наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

20' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

20' Жервиньо Куасси получил желтую карточку от судьи

20' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Жервиньо Куасси нырнул в штрафной. Спорно!

19' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Маньянелли Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

15' Маньянелли Франческо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Кулушевски Деян из команды Парма пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

14' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Локателли Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Кирикеш Влад ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

10' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.

9' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 20%, [team2]: 80%.

5' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Иакопони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Удар от ворот произведет Сассуоло

3' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Эрнани Азеведо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сассуоло начинает с центра поля