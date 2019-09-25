Италия: Серия A 2019-2020
Парма
0:0
Второй тайм: 61'
Стадион: Эннио Тардини
Сассуоло
20' Желтая карточкаЖервиньо Куасси
41' Undefined phrase: football_event_Жервиньо Куасси
22
Алвеш
Бруну
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 МарлонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
20'
41'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
37 Владение мячом, % 63
Предыдущие игры
Парма Последние 20 матчей: +6 =6 -8Лацио 2:0 Парма Парма 1:3 Кальяри Удинезе 1:3 Парма Парма 0:1 Ювентус
Сассуоло Последние 20 матчей: +10 =5 -5Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 Рома 4:2 Сассуоло Сассуоло 4:1 Сампдория Торино 2:1 Сассуоло
Сассуоло 1:0 Специя Сассуоло 1:0 Алессандрия Сассуоло 1:0 Эмполи Сассуоло 10:1 Чиливерге Маццано Сассуоло 2:0 Судтироль Сассуоло 5:0 Реал Виченца Аталанта 3:1 Сассуоло Сассуоло 0:0 Рома Торино 3:2 Сассуоло Сассуоло 2:2 Фрозиноне Фиорентина 0:1 Сассуоло Удинезе 1:1 Сассуоло Сассуоло 0:0 Парма Лацио 2:2 Сассуоло Сассуоло 4:0 Кьево Болонья 2:1 Сассуоло
Последние игры между собой
Парма: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Сассуоло: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|1:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 1
|15
|2.
|Ювентус
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 5
|13
|3.
|Наполи
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 8
|10
|4.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Болонья
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|6.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|7.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|8.
|Лацио
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|9.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|10.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|11.
|Милан
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|2 - 3
|6
|12.
|Брешия
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|13.
|Лечче
|2:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 11
|6
|14.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|15.
|Фиорентина
|1:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|16.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|17.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|18.
|Парма
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|19.
|СПАЛ 2013
|1:2 Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|20.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 10
|3
Парма
47.9% (70)
Ничья
36.3% (53)
Сассуоло
15.8% (23)
1:1 Ничья
32.9% (48)
2:1 Парма
21.2% (31)
1:0 Парма
19.2% (28)
1:2 Сассуоло
11% (16)
2:0 Парма
6.2% (9)
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