Италия: Серия A 2019-2020
Торино
Позже
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Милан
Предыдущие игры
Торино Последние 20 матчей: +12 =3 -5Сампдория 1:0 Торино Торино 1:2 Лечче Аталанта 2:3 Торино Вулверхэмптон 2:1 Торино
Торино 2:1 Сассуоло Торино 2:3 Вулверхэмптон Шахтёр Солигорск 1:1 Торино Торино 5:0 Шахтёр Солигорск Дебрецен 1:4 Торино Торино 3:0 Дебрецен Торино 3:2 Про Патрия Торино 15:0 Мерано Торино 18:1 Бормьезе Торино 3:1 Лацио Эмполи 4:1 Торино Торино 3:2 Сассуоло Ювентус 1:1 Торино Торино 2:0 Милан Дженоа 0:1 Торино Торино 1:1 Кальяри
Милан Последние 20 матчей: +8 =3 -9Милан 0:2 Интер Милан Верона 0:1 Милан Милан 1:0 Брешия Удинезе 1:0 Милан
ФК Чезена 0:0 Милан Ферроникели 0:2 Милан Манчестер Юнайтед 2:2 Милан Милан 0:1 Бенфика Бавария 1:0 Милан СПАЛ 2013 2:3 Милан Милан 2:0 Фрозиноне Фиорентина 0:1 Милан Милан 2:1 Болонья Торино 2:0 Милан Милан 0:1 Лацио Парма 1:1 Милан Милан 1:0 Лацио Ювентус 2:1 Милан Милан 1:1 Удинезе Сампдория 1:0 Милан
Последние игры между собой
Торино: победы: 1, ничьи: 10, поражения: 8
Милан: победы: 8, ничьи: 10, поражения: 1
Торино 2:2 Милан Серия A Милан 2:1 Торино Кубок Милан 3:2 Торино Серия A Милан 1:0 Торино Серия A Торино 1:1 Милан Серия A Милан 3:0 Торино Серия A Торино 1:1 Милан Серия A Милан 1:1 Торино Серия A Торино 2:2 Милан Серия A Милан 1:0 Торино Серия A Торино 2:4 Милан Серия A Милан 5:1 Торино Серия A Торино 2:2 Милан Серия A Торино 0:1 Милан Серия A Милан 0:0 Торино Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Ювентус
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|13 - 8
|9
|4.
|Рома
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 7
|8
|5.
|Лацио
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|6.
|Болонья
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Аталанта
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 7
|6
|9.
|Кальяри
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|10.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|11.
|Брешия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|12.
|Милан
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|2 - 3
|6
|13.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|14.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|15.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|16.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|18.
|Лечче
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|19.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|20.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
Торино
9.4% (5)
Ничья
52.8% (28)
Милан
37.7% (20)
1:1 Ничья
41.5% (22)
1:2 Милан
24.5% (13)
0:1 Милан
7.5% (4)
2:2 Ничья
5.7% (3)
2:1 Торино
5.7% (3)
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