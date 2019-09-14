Италия: Серия A 2019-2020

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Торино
 
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Стадион:
Милан

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Сампдория 1:0 Торино Торино 1:2 Лечче Аталанта 2:3 Торино Вулверхэмптон 2:1 Торино
Торино 2:1 Сассуоло Торино 2:3 Вулверхэмптон Шахтёр Солигорск 1:1 Торино Торино 5:0 Шахтёр Солигорск Дебрецен 1:4 Торино Торино 3:0 Дебрецен Торино 3:2 Про Патрия Торино 15:0 Мерано Торино 18:1 Бормьезе Торино 3:1 Лацио Эмполи 4:1 Торино Торино 3:2 Сассуоло Ювентус 1:1 Торино Торино 2:0 Милан Дженоа 0:1 Торино Торино 1:1 Кальяри
Милан Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Милан 0:2 Интер Милан Верона 0:1 Милан Милан 1:0 Брешия Удинезе 1:0 Милан
ФК Чезена 0:0 Милан Ферроникели 0:2 Милан Манчестер Юнайтед 2:2 Милан Милан 0:1 Бенфика Бавария 1:0 Милан СПАЛ 2013 2:3 Милан Милан 2:0 Фрозиноне Фиорентина 0:1 Милан Милан 2:1 Болонья Торино 2:0 Милан Милан 0:1 Лацио Парма 1:1 Милан Милан 1:0 Лацио Ювентус 2:1 Милан Милан 1:1 Удинезе Сампдория 1:0 Милан

Последние игры между собой

Торино: победы: 1, ничьи: 10, поражения: 8
Милан: победы: 8, ничьи: 10, поражения: 1
Торино 2:0 Милан Серия A Милан 0:0 Торино Серия A Торино 1:1 Милан Серия A Милан 0:0 Торино Серия A
Торино 2:2 Милан Серия A Милан 2:1 Торино Кубок Милан 3:2 Торино Серия A Милан 1:0 Торино Серия A Торино 1:1 Милан Серия A Милан 3:0 Торино Серия A Торино 1:1 Милан Серия A Милан 1:1 Торино Серия A Торино 2:2 Милан Серия A Милан 1:0 Торино Серия A Торино 2:4 Милан Серия A Милан 5:1 Торино Серия A Торино 2:2 Милан Серия A Торино 0:1 Милан Серия A Милан 0:0 Торино Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Ювентус Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3. Наполи Заявка 4 3 0 1 13 - 8 9
4. Рома Заявка 4 2 2 0 10 - 7 8
5. Лацио Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
6. Болонья Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7. Аталанта Заявка 4 2 1 1 9 - 8 7
8. Сассуоло Заявка 4 2 0 2 10 - 7 6
9. Кальяри Заявка 4 2 0 2 7 - 5 6
10. Торино Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
11. Брешия Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
12. Милан Заявка 4 2 0 2 2 - 3 6
13. Верона Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
14. Дженоа Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
15. Удинезе Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
16. Парма Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
17. СПАЛ 2013 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
18. Лечче Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
19. Сампдория Заявка 4 1 0 3 2 - 9 3
20. Фиорентина Заявка 4 0 2 2 6 - 8 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Торино - Милан

    До начала игры, которая состоится 26.09.2019, осталось 2 дня 21 час 45 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Торино - Милан
    Торино
    9.4% (5)
    Ничья
    52.8% (28)
    Милан
    37.7% (20)
    1:1 Ничья
    41.5% (22)
    1:2 Милан
    24.5% (13)
    0:1 Милан
    7.5% (4)
    2:2 Ничья
    5.7% (3)
    2:1 Торино
    5.7% (3)
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