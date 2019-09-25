Италия: Серия A 2019-2020

Второй тайм

63' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Удар от ворот произведет Кальяри

62' ШТАНГА! Гол почти забит, Мертенс Дрис нанесла удар, но мяч попал в штангу!

62' Наполи имеет хороший шанс забить.

62' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Матч возобновлен

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Наполи нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

60' Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.

60' Удар от ворот произведет Кальяри

59' Пизакане Фабио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

58' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Каччаторе Фабрицио из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

57' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Мертенс Дрис из команды Наполи сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

55' Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.

55' Удар от ворот произведет Кальяри

54' Как она упустила момент!?! Мертенс Дрис имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

54' Клаван Рагнар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' Олива Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Наполи

50' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.

49' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Аллан Маркес получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Аллан Маркес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля