Италия: Серия A 2019-2020

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  4. Серия A 2019-2020
Наполи
0:0
Второй тайм: 64'

Стадион:
Кальяри
0'
30' Желтая карточка
Рог Марко
37' Желтая карточка
Аллан Маркес
64'
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
44
Манолас
Костас
19
Максимович
Никола
6
Руй
Мариу
7
Кальехон
Хосе
5
Аллан
Маркес
20
Зелиньски
Петр
24
Инсинье
Лоренцо
11
Лосано
Ирвин
14
Мертенс
Дрис
90
Ольсен
Робин
12
Каччаторе
Фабрицио
19
Пизакане
Фабио
15
Клаван
Рагнар
22
Ликояннис
Хараламбос
18
Нандес
Найтан
17
Олива
Кристиан
6
Рог
Марко
21
Ионице
Артур
10
Педру
Жоау
III
99
Симеоне
Джованни
Наполи
4-4-2
Кальяри
4-3-1-2

Ход матча

30'
 
Рог Марко
37'
Аллан Маркес
 
46'
Кулибали Калиду
Максимович Никола
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 1
  • 3 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Лечче 1:4 Наполи Наполи 2:0 Ливерпуль Наполи 2:0 Сампдория Ювентус 4:3 Наполи
Фиорентина 3:4 Наполи Барселона 4:0 Наполи Барселона 2:1 Наполи Марсель 0:1 Наполи Ливерпуль 0:3 Наполи Наполи 3:3 Кремонезе Наполи 5:0 ФералпиСало Наполи 1:2 Беневенто Болонья 3:2 Наполи Наполи 4:1 Интер Милан СПАЛ 2013 1:2 Наполи Наполи 2:1 Кальяри Фрозиноне 0:2 Наполи Наполи 1:2 Аталанта Наполи 0:1 Арсенал Кьево 1:3 Наполи
Кальяри Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Кальяри 3:1 Дженоа Парма 1:3 Кальяри Кальяри 1:2 Интер Милан Кальяри 0:1 Брешия
Кальяри 2:1 Кьево Катания 1:1 Кальяри Фенербахче 2:2 Кальяри Фрайбург 4:1 Кальяри Фрайбург 0:1 Кальяри Кьево 1:2 Кальяри ФералпиСало 1:1 Кальяри Кальяри 5:0 Реал Виченца Кальяри 1:2 Удинезе Дженоа 1:1 Кальяри Кальяри 1:2 Лацио Наполи 2:1 Кальяри Рома 3:0 Кальяри Кальяри 1:0 Фрозиноне Торино 1:1 Кальяри Кальяри 2:1 СПАЛ 2013

Последние игры между собой

Наполи: победы: 13, ничьи: 6, поражения: 1
Кальяри: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 13
Наполи 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Наполи Серия A Кальяри 0:5 Наполи Серия A Наполи 3:0 Кальяри Серия A
Наполи 3:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:5 Наполи Серия A Кальяри 0:3 Наполи Серия A Наполи 3:3 Кальяри Серия A Наполи 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Наполи Серия A Наполи 3:2 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Наполи Серия A Наполи 6:3 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Наполи Серия A Наполи 0:0 Кальяри Серия A Кальяри 3:3 Наполи Серия A Кальяри 2:0 Наполи Серия A Наполи 2:2 Кальяри Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 1:0 Заявка 5 5 0 0 10 - 1 15
2. Ювентус Заявка 5 4 1 0 9 - 5 13
3. Наполи 0:0 Заявка 5 3 1 1 13 - 8 10
4. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Болонья 0:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
6. Рома Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
7. Сассуоло 0:0 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
8. Лацио 0:1 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
9. Кальяри 0:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
10. Торино Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
11. Милан Заявка 4 2 0 2 2 - 3 6
12. Брешия Заявка 5 2 0 3 6 - 7 6
13. Лечче 2:1 Заявка 5 2 0 3 5 - 11 6
14. Верона Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
15. Фиорентина 1:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
16. Дженоа 0:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
17. Удинезе Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
18. Парма 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
19. СПАЛ 2013 1:2 Заявка 5 1 0 4 5 - 10 3
20. Сампдория 0:1 Заявка 5 1 0 4 2 - 10 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Paolo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Наполи 0:0 Кальяри
Наполи
98% (145)
Ничья
1.4% (2)
Кальяри
0.7% (1)
2:0 Наполи
49.3% (73)
3:0 Наполи
16.2% (24)
3:1 Наполи
15.5% (23)
2:1 Наполи
12.2% (18)
1:0 Наполи
2% (3)
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