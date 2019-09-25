Италия: Серия A 2019-2020
30' Желтая карточкаРог Марко
37' Желтая карточкаАллан Маркес
11
Лосано
Ирвин
14
Мертенс
Дрис
90
Ольсен
Робин
21
Ионице
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лосано ИрвинНападающий
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Запасные игроки
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Юнес АминПолузащитник
-
12 Элмас ЭльифПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Основной состав
-
90 Ольсен РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ионице АртурПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
30'
37'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 4
-
6 Угловые 1
-
3 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: +12 =1 -7Лечче 1:4 Наполи Наполи 2:0 Ливерпуль Наполи 2:0 Сампдория Ювентус 4:3 Наполи
Фиорентина 3:4 Наполи Барселона 4:0 Наполи Барселона 2:1 Наполи Марсель 0:1 Наполи Ливерпуль 0:3 Наполи Наполи 3:3 Кремонезе Наполи 5:0 ФералпиСало Наполи 1:2 Беневенто Болонья 3:2 Наполи Наполи 4:1 Интер Милан СПАЛ 2013 1:2 Наполи Наполи 2:1 Кальяри Фрозиноне 0:2 Наполи Наполи 1:2 Аталанта Наполи 0:1 Арсенал Кьево 1:3 Наполи
Кальяри Последние 20 матчей: +8 =5 -7Кальяри 3:1 Дженоа Парма 1:3 Кальяри Кальяри 1:2 Интер Милан Кальяри 0:1 Брешия
Кальяри 2:1 Кьево Катания 1:1 Кальяри Фенербахче 2:2 Кальяри Фрайбург 4:1 Кальяри Фрайбург 0:1 Кальяри Кьево 1:2 Кальяри ФералпиСало 1:1 Кальяри Кальяри 5:0 Реал Виченца Кальяри 1:2 Удинезе Дженоа 1:1 Кальяри Кальяри 1:2 Лацио Наполи 2:1 Кальяри Рома 3:0 Кальяри Кальяри 1:0 Фрозиноне Торино 1:1 Кальяри Кальяри 2:1 СПАЛ 2013
Последние игры между собой
Наполи: победы: 13, ничьи: 6, поражения: 1
Кальяри: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 13
Наполи 3:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:5 Наполи Серия A Кальяри 0:3 Наполи Серия A Наполи 3:3 Кальяри Серия A Наполи 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Наполи Серия A Наполи 3:2 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Наполи Серия A Наполи 6:3 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Наполи Серия A Наполи 0:0 Кальяри Серия A Кальяри 3:3 Наполи Серия A Кальяри 2:0 Наполи Серия A Наполи 2:2 Кальяри Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|1:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 1
|15
|2.
|Ювентус
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 5
|13
|3.
|Наполи
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 8
|10
|4.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Болонья
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|6.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|7.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|8.
|Лацио
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|9.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|10.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|11.
|Милан
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|2 - 3
|6
|12.
|Брешия
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|13.
|Лечче
|2:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 11
|6
|14.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|15.
|Фиорентина
|1:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|16.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|17.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|18.
|Парма
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|19.
|СПАЛ 2013
|1:2 Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|20.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 10
|3
Наполи
98% (145)
Ничья
1.4% (2)
Кальяри
0.7% (1)
2:0 Наполи
49.3% (73)
3:0 Наполи
16.2% (24)
3:1 Наполи
15.5% (23)
2:1 Наполи
12.2% (18)
1:0 Наполи
2% (3)
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