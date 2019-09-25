Италия: Серия A 2019-2020
СПАЛ 2013
1:2
Второй тайм: 65'
Стадион: Паоло Мацца
Лечче
6' Желтая карточкаБабакар Хоума
0:1
11' ПенальтиМанкозу Марко
1:1
17' ГолДи Франческо Федерико
34' Желтая карточкаКальдерони Марко
1:2
47' ГолКальдерони Марко
99
Бериша
Этрит
27
Фелипе
Диас
19
Куртич
Ясмин
37
Майер
Жан
- Основной состав
-
99 Бериша ЭтритВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Фелипе ДиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Летица КарлоВратарь
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Сала ДжакопоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Семпличи Леонардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Майер ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
Ход матча
11'
0:1
17'
34'
47'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +11 =2 -7Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Лацио Болонья 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:3 Аталанта
СПАЛ 2013 3:1 ФералпиСало ФК Чезена 2:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Верона СПАЛ 2013 3:1 Обермаис СПАЛ 2013 5:0 Виртус Больцано СПАЛ 2013 4:1 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне СПАЛ 2013 3:1 Горица СПАЛ 2013 2:3 Милан Удинезе 3:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Наполи Кьево 0:4 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Эмполи 2:4 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Ювентус Кальяри 2:1 СПАЛ 2013
Лечче Последние 20 матчей: +11 =1 -8Лечче 0:3 Монца Лечче 1:4 Наполи Торино 1:2 Лечче Лечче 0:2 Сиена
Новара 3:0 Лечче Лечче 2:1 Козенца Лечче 0:1 Верона Лечче 2:0 Про Верчелли Интер Милан 4:0 Лечче S.S. Arezzo 3:1 Лечче Лечче 4:0 Салернитана Лечче 4:1 Фрозиноне Лечче 6:0 Виртус Больцано Лечче 6:0 Сент-Джорджен Лечче 8:0 Гердейна Лечче 1:1 Авеллино ФК Чезена 0:2 Лечче Комо 3:3 Лечче Лечче 2:1 Арциньяно Лечче 2:1 Специя
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|1:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 1
|15
|2.
|Ювентус
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 5
|13
|3.
|Наполи
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 8
|10
|4.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Болонья
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|6.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|7.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|8.
|Лацио
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|9.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|10.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|11.
|Милан
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|2 - 3
|6
|12.
|Брешия
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|13.
|Лечче
|2:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 11
|6
|14.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|15.
|Фиорентина
|1:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|16.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|17.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|18.
|Парма
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|19.
|СПАЛ 2013
|1:2 Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|20.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 10
|3
СПАЛ 2013
76.9% (113)
Ничья
16.3% (24)
Лечче
6.8% (10)
2:1 СПАЛ 2013
34% (50)
1:0 СПАЛ 2013
33.3% (49)
1:1 Ничья
10.2% (15)
2:0 СПАЛ 2013
8.8% (13)
1:2 Лечче
3.4% (5)
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