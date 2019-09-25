Италия: Серия A 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

49' Пространство открывается для Фалько Филиппо , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

48' Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

45' Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Хорошо играет на выходе Габриэл Васконселлос - мяч в ее руках

42' Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Хорошо играет на выходе Бериша Этрит - мяч в ее руках

41' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

39' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Викари Франческо получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Викари Франческо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Рисполи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Матч возобновлен

36' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

36' Фелипе Диас нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

36' Лучиони Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

35' Лучиони Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Миссироли Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Кальдерони Марко получил желтую карточку от судьи

34' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Удар от ворот произведет Лечче

31' Габриэл Васконселлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Ди Франческо Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

28' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Хорошо играет на выходе Габриэл Васконселлос - мяч в ее руках

26' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Куртич Ясмин пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

25' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

24' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Матч возобновлен

22' Куртич Ясмин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Удар от ворот произведет Лечче

20' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

20' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Матч возобновлен

18' Ох, нехорошо это выглядит. Бабакар Хоума получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Бабакар Хоума на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Г О О О О Л - Ди Франческо Федерико изменил счет на табло!

16' Хорошо играет на выходе Габриэл Васконселлос - мяч в ее руках

15' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

15' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Матч возобновлен

14' Ох, нехорошо это выглядит. Фелипе Диас получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Фелипе Диас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Г О О О О Л - Манкозу Марко из команды Лечче забивает с точки!

10' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

9' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Матч возобновлен

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Бабакар Хоума получил желтую карточку от судьи

6' Хорошо играет на выходе Бериша Этрит - мяч в ее руках

6' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

4' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Куртич Ясмин бьет с большого расстояния, но вратарь все увидел и спас ворота!

3' Лучиони Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Бабакар Хоума пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

2' Плохо играет Бериша Этрит - неудачный вынос, и мяч у соперниц

2' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лечче начинает с центра поля