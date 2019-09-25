Италия: Серия A 2019-2020

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СПАЛ 2013
1:2
Второй тайм: 65'

Стадион:
Лечче
0'
6' Желтая карточка
Бабакар Хоума
0:1
11' Пенальти
Манкозу Марко
1:1
17' Гол
Ди Франческо Федерико
34' Желтая карточка
Кальдерони Марко
1:2
47' Гол
Кальдерони Марко
65'
99
Бериша
Этрит
4
Ционек
Тьяго
23
Викари
Франческо
27
Фелипе
Диас
13
Реца
Аркадиуш
11
Мурджа
Алессандро
7
Миссироли
Симоне
19
Куртич
Ясмин
31
Ди
Франческо
Федерико
10
Флоккари
Сержио
37
Петанья
Андреа
21
Габриэл
Васконселлос
29
Рисполи
Андреа
5
Лучиони
Фабио
13
Россеттини
Лука
27
Кальдерони
Марко
37
Майер
Жан
4
Петриччоне
Якопо
8
Манкозу
Марко
23
Табанелли
Андреа
30
Бабакар
Хоума
10
Фалько
Филиппо
СПАЛ 2013
3-5-2
Лечче
5-3-2

Ход матча

6'
 
Бабакар Хоума
11'
0:1
Манкозу Марко
17'
Ди Франческо Федерико
(Мурджа Алессандро)
1:1
34'
 
Кальдерони Марко
47'
1:2
Кальдерони Марко
55'
Роша Игор II
Фелипе Диас
 
57'
Gabriel Strefezza
Ди Франческо Федерико
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Лацио Болонья 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:3 Аталанта
СПАЛ 2013 3:1 ФералпиСало ФК Чезена 2:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Верона СПАЛ 2013 3:1 Обермаис СПАЛ 2013 5:0 Виртус Больцано СПАЛ 2013 4:1 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне СПАЛ 2013 3:1 Горица СПАЛ 2013 2:3 Милан Удинезе 3:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Наполи Кьево 0:4 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Эмполи 2:4 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Ювентус Кальяри 2:1 СПАЛ 2013
Лечче Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Лечче 0:3 Монца Лечче 1:4 Наполи Торино 1:2 Лечче Лечче 0:2 Сиена
Новара 3:0 Лечче Лечче 2:1 Козенца Лечче 0:1 Верона Лечче 2:0 Про Верчелли Интер Милан 4:0 Лечче S.S. Arezzo 3:1 Лечче Лечче 4:0 Салернитана Лечче 4:1 Фрозиноне Лечче 6:0 Виртус Больцано Лечче 6:0 Сент-Джорджен Лечче 8:0 Гердейна Лечче 1:1 Авеллино ФК Чезена 0:2 Лечче Комо 3:3 Лечче Лечче 2:1 Арциньяно Лечче 2:1 Специя
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 1:0 Заявка 5 5 0 0 10 - 1 15
2. Ювентус Заявка 5 4 1 0 9 - 5 13
3. Наполи 0:0 Заявка 5 3 1 1 13 - 8 10
4. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Болонья 0:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
6. Рома Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
7. Сассуоло 0:0 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
8. Лацио 0:1 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
9. Кальяри 0:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
10. Торино Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
11. Милан Заявка 4 2 0 2 2 - 3 6
12. Брешия Заявка 5 2 0 3 6 - 7 6
13. Лечче 2:1 Заявка 5 2 0 3 5 - 11 6
14. Верона Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
15. Фиорентина 1:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
16. Дженоа 0:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
17. Удинезе Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
18. Парма 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
19. СПАЛ 2013 1:2 Заявка 5 1 0 4 5 - 10 3
20. Сампдория 0:1 Заявка 5 1 0 4 2 - 10 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч СПАЛ 2013 1:2 Лечче
СПАЛ 2013
76.9% (113)
Ничья
16.3% (24)
Лечче
6.8% (10)
2:1 СПАЛ 2013
34% (50)
1:0 СПАЛ 2013
33.3% (49)
1:1 Ничья
10.2% (15)
2:0 СПАЛ 2013
8.8% (13)
1:2 Лечче
3.4% (5)
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