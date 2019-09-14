Италия: Серия A 2019-2020

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Интер Милан
 
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Стадион:
Лацио

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Милан 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:1 Славия Прага Интер Милан 1:0 Удинезе Кальяри 1:2 Интер Милан
Интер Милан 4:0 Лечче Валенсия 1:1 Интер Милан Тоттенхэм 1:1 Интер Милан ПСЖ 1:1 Интер Милан Ювентус 1:1 Интер Милан Манчестер Юнайтед 1:0 Интер Милан Лугано 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Эмполи Наполи 4:1 Интер Милан Интер Милан 2:0 Кьево Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 1:1 Ювентус Интер Милан 1:1 Рома Фрозиноне 1:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Аталанта Дженоа 0:4 Интер Милан
Лацио Последние 20 матчей: +12 =2 -6
ЧФР Клуж 2:1 Лацио СПАЛ 2013 2:1 Лацио Лацио 1:1 Рома Сампдория 0:3 Лацио
Сельта 1:2 Лацио Падерборн 2:4 Лацио Борнмут 3:4 Лацио Лацио 4:0 Мантова Лацио 5:0 Виртус Энтелла Лацио 5:2 Триестина Торино 3:1 Лацио Лацио 3:3 Болонья Аталанта 0:2 Лацио Кальяри 1:2 Лацио Лацио 1:3 Аталанта Сампдория 1:2 Лацио Милан 0:1 Лацио Лацио 1:2 Кьево Лацио 2:0 Удинезе Милан 1:0 Лацио

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Лацио: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Интер Милан 0:1 Лацио Серия A Интер Милан 1:1 Лацио Кубок Лацио 0:3 Интер Милан Серия A Лацио 2:3 Интер Милан Серия A
Интер Милан 0:0 Лацио Серия A Лацио 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:2 Лацио Кубок Интер Милан 3:0 Лацио Серия A Лацио 2:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:2 Лацио Серия A Лацио 1:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:2 Лацио Серия A Интер Милан 4:1 Лацио Серия A Лацио 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:3 Лацио Серия A Лацио 1:0 Интер Милан Серия A Лацио 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Лацио Серия A Интер Милан 2:1 Лацио Серия A Лацио 3:1 Интер Милан Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Ювентус Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3. Наполи Заявка 4 3 0 1 13 - 8 9
4. Рома Заявка 4 2 2 0 10 - 7 8
5. Лацио Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
6. Болонья Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7. Аталанта Заявка 4 2 1 1 9 - 8 7
8. Сассуоло Заявка 4 2 0 2 10 - 7 6
9. Кальяри Заявка 4 2 0 2 7 - 5 6
10. Торино Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
11. Брешия Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
12. Милан Заявка 4 2 0 2 2 - 3 6
13. Верона Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
14. Дженоа Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
15. Удинезе Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
16. Парма Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
17. СПАЛ 2013 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
18. Лечче Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
19. Сампдория Заявка 4 1 0 3 2 - 9 3
20. Фиорентина Заявка 4 0 2 2 6 - 8 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Лацио

    До начала игры, которая состоится 25.09.2019, осталось 2 дня 20 часов 39 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Интер Милан - Лацио
    Интер Милан
    88.9% (40)
    Ничья
    8.9% (4)
    Лацио
    2.2% (1)
    2:1 Интер Милан
    51.1% (23)
    1:0 Интер Милан
    15.6% (7)
    2:0 Интер Милан
    13.3% (6)
    1:1 Ничья
    6.7% (3)
    3:1 Интер Милан
    4.4% (2)
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