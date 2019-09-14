Италия: Серия A 2019-2020
Интер Милан
Позже
Стадион: Сан-Сиро
Лацио
Предыдущие игры
Интер Милан Последние 20 матчей: +12 =5 -3Милан 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:1 Славия Прага Интер Милан 1:0 Удинезе Кальяри 1:2 Интер Милан
Интер Милан 4:0 Лечче Валенсия 1:1 Интер Милан Тоттенхэм 1:1 Интер Милан ПСЖ 1:1 Интер Милан Ювентус 1:1 Интер Милан Манчестер Юнайтед 1:0 Интер Милан Лугано 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Эмполи Наполи 4:1 Интер Милан Интер Милан 2:0 Кьево Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 1:1 Ювентус Интер Милан 1:1 Рома Фрозиноне 1:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Аталанта Дженоа 0:4 Интер Милан
Лацио Последние 20 матчей: +12 =2 -6ЧФР Клуж 2:1 Лацио СПАЛ 2013 2:1 Лацио Лацио 1:1 Рома Сампдория 0:3 Лацио
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Лацио: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Интер Милан 0:0 Лацио Серия A Лацио 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:2 Лацио Кубок Интер Милан 3:0 Лацио Серия A Лацио 2:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:2 Лацио Серия A Лацио 1:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:2 Лацио Серия A Интер Милан 4:1 Лацио Серия A Лацио 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:3 Лацио Серия A Лацио 1:0 Интер Милан Серия A Лацио 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Лацио Серия A Интер Милан 2:1 Лацио Серия A Лацио 3:1 Интер Милан Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Ювентус
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|13 - 8
|9
|4.
|Рома
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 7
|8
|5.
|Лацио
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|6.
|Болонья
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Аталанта
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 7
|6
|9.
|Кальяри
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|10.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|11.
|Брешия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|12.
|Милан
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|2 - 3
|6
|13.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|14.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|15.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|16.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|18.
|Лечче
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|19.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|20.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
Интер Милан
88.9% (40)
Ничья
8.9% (4)
Лацио
2.2% (1)
2:1 Интер Милан
51.1% (23)
1:0 Интер Милан
15.6% (7)
2:0 Интер Милан
13.3% (6)
1:1 Ничья
6.7% (3)
3:1 Интер Милан
4.4% (2)
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