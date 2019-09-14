Италия: Серия A 2019-2020

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Брешия
 
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Стадион:
Ювентус

Предыдущие игры

Брешия Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Удинезе 0:1 Брешия Брешия 3:4 Болонья Брешия 3:2 Фрозиноне Мантова 1:5 Брешия
Милан 1:0 Брешия Кальяри 0:1 Брешия Перуджа 2:1 Брешия Брешия 2:1 Вальядолид Аланьяспор 2:0 Брешия Бешикташ 0:2 Брешия Брешия 2:0 Ренате Брешия 11:0 Чиливерге Маццано Дарфо-Боарио 1:5 Брешия Брешия 2:3 Беневенто Кремонезе 0:0 Брешия Брешия 1:0 Асколи Лечче 1:0 Брешия Брешия 3:0 Салернитана Ливорно 0:1 Брешия Брешия 2:0 Венеция
Ювентус Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Ювентус 2:1 Верона Атлетико М 2:2 Ювентус Фиорентина 0:0 Ювентус Ювентус 4:3 Наполи
Парма 0:1 Ювентус Триестина 0:1 Ювентус Атлетико М 2:1 Ювентус K-League All Stars 3:3 Ювентус Ювентус 1:1 Интер Милан Ювентус 2:3 Тоттенхэм Сампдория 2:0 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Рома 2:0 Ювентус Ювентус 1:1 Торино Интер Милан 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Фиорентина Ювентус 1:2 Аякс СПАЛ 2013 2:1 Ювентус Аякс 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Милан

Последние игры между собой

Брешия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Ювентус: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Ювентус 2:1 Брешия Серия A Брешия 1:1 Ювентус Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Ювентус Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3. Болонья Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
4. Наполи Заявка 3 2 0 1 9 - 7 6
5. Торино Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
6. Аталанта Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
7. Кальяри Заявка 4 2 0 2 7 - 5 6
8. Брешия Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
9. Милан Заявка 4 2 0 2 2 - 3 6
10. Рома Заявка 3 1 2 0 8 - 6 5
11. Лацио Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
12. Верона Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
13. Дженоа Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
14. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 7 - 7 3
15. СПАЛ 2013 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
16. Парма Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
17. Лечче Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
18. Удинезе Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
19. Фиорентина Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
20. Сампдория Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Брешия - Ювентус

    До начала игры, которая состоится 24.09.2019, осталось 2 дня 20 часов 43 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Брешия - Ювентус
    Брешия
    0% (0)
    Ничья
    2.4% (1)
    Ювентус
    97.6% (40)
    0:2 Ювентус
    39% (16)
    1:2 Ювентус
    29.3% (12)
    0:3 Ювентус
    17.1% (7)
    1:3 Ювентус
    7.3% (3)
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