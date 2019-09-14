Италия: Серия A 2019-2020
Брешия
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Стадион: Марио Ригамонти
Ювентус
Предыдущие игры
Брешия Последние 20 матчей: +13 =1 -6Удинезе 0:1 Брешия Брешия 3:4 Болонья Брешия 3:2 Фрозиноне Мантова 1:5 Брешия
Милан 1:0 Брешия Кальяри 0:1 Брешия Перуджа 2:1 Брешия Брешия 2:1 Вальядолид Аланьяспор 2:0 Брешия Бешикташ 0:2 Брешия Брешия 2:0 Ренате Брешия 11:0 Чиливерге Маццано Дарфо-Боарио 1:5 Брешия Брешия 2:3 Беневенто Кремонезе 0:0 Брешия Брешия 1:0 Асколи Лечче 1:0 Брешия Брешия 3:0 Салернитана Ливорно 0:1 Брешия Брешия 2:0 Венеция
Ювентус Последние 20 матчей: +7 =7 -6Ювентус 2:1 Верона Атлетико М 2:2 Ювентус Фиорентина 0:0 Ювентус Ювентус 4:3 Наполи
Парма 0:1 Ювентус Триестина 0:1 Ювентус Атлетико М 2:1 Ювентус K-League All Stars 3:3 Ювентус Ювентус 1:1 Интер Милан Ювентус 2:3 Тоттенхэм Сампдория 2:0 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Рома 2:0 Ювентус Ювентус 1:1 Торино Интер Милан 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Фиорентина Ювентус 1:2 Аякс СПАЛ 2013 2:1 Ювентус Аякс 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Милан
Последние игры между собой
Брешия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Ювентус: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Ювентус
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Болонья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|4.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 7
|6
|5.
|Торино
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|6.
|Аталанта
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|7.
|Кальяри
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|8.
|Брешия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Милан
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|2 - 3
|6
|10.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 6
|5
|11.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|12.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 7
|3
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|16.
|Парма
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|17.
|Лечче
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|18.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|20.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Брешия
0% (0)
Ничья
2.4% (1)
Ювентус
97.6% (40)
0:2 Ювентус
39% (16)
1:2 Ювентус
29.3% (12)
0:3 Ювентус
17.1% (7)
1:3 Ювентус
7.3% (3)
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