Италия: Серия A 2019-2020
Верона
0:0
Конец матча
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Удинезе
42' Желтая карточкаСтрюгер-Ларсен Йенс
60' Желтая карточкаЯяло Мато
82' Желтая карточкаУолас Соуза
90' Желтая карточкаБекао Родриго
21
Гюнтер
Корай
12
Сема
Кен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Сема КенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
60 Jan Kubala
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
60'
82'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
6 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 19
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Верона Последние 20 матчей: +7 =6 -7Ювентус 2:1 Верона Верона 0:1 Милан Верона 1:2 Олимпия Любляна Лечче 0:1 Верона
Верона 1:1 Болонья Верона 1:2 Кремонезе СПАЛ 2013 0:0 Верона Верона 1:1 Трабзонспор Хоффенхайм 0:0 Верона Верона 5:0 Унион Фельтре Верона 1:1 Топ-22 Верона 12:0 Примьеро Верона 3:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Верона Пескара 0:1 Верона Верона 0:0 Пескара Верона 4:1 Перуджа Верона 2:1 Фоджа Читтаделла 3:0 Верона Верона 2:3 Ливорно
Удинезе Последние 20 матчей: +9 =2 -9Удинезе 0:1 Брешия Интер Милан 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Порденоне Удинезе 1:3 Парма
Удинезе 1:0 Милан Удинезе 3:1 Судтироль Удинезе 9:2 Сан-Луиджи Бешикташ 0:2 Удинезе Удинезе 1:4 Боруссия Д Удинезе 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Удинезе 1:2 Равенна Кальяри 1:2 Удинезе Удинезе 3:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:3 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан Аталанта 2:0 Удинезе Удинезе 1:1 Сассуоло Лацио 2:0 Удинезе Рома 1:0 Удинезе Удинезе 3:2 Эмполи
Последние игры между собой
Верона: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Удинезе: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Ювентус
|0:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|3.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|13 - 8
|9
|4.
|Брешия
|1:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|5.
|Рома
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 7
|8
|6.
|Лацио
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|7.
|Болонья
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|8.
|Аталанта
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 7
|6
|10.
|Кальяри
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|11.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|12.
|Милан
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|2 - 3
|6
|13.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|14.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|15.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|16.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|18.
|Лечче
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|19.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|20.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
Верона
35.8% (54)
Ничья
46.4% (70)
Удинезе
17.9% (27)
1:1 Ничья
41.7% (63)
1:0 Верона
22.5% (34)
2:1 Верона
11.3% (17)
1:2 Удинезе
8.6% (13)
0:1 Удинезе
6% (9)
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