Италия: Серия A 2019-2020

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  4. Серия A 2019-2020
Верона
0:0
Конец матча

Стадион:
Удинезе
0'
42' Желтая карточка
Стрюгер-Ларсен Йенс
60' Желтая карточка
Яяло Мато
82' Желтая карточка
Уолас Соуза
90' Желтая карточка
Бекао Родриго
90'+4
1
Сильвестри
Марко
13
Ррахмани
Амир
27
Давидович
Павел
21
Гюнтер
Корай
5
Фараони
Марко
34
Амрабат
Софьян
4
Велозу
Мигель
88
Лазович
Дарко
20
Цаканьи
Маттиа
32
Пессина
Маттео
10
Ди
Кармине
Самуэль
1
Муссо
Хуан
3
Самир
Каэтано
5
Трост-Эконг
Виллиам
50
Бекао
Родриго
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
6
Фофана
Секо
38
Мандрагора
Роландо
8
Яяло
Мато
12
Сема
Кен
15
Ласанья
Кевин
72
Барак
Антонин
Верона
3-4-2-1
Удинезе
3-5-2

Ход матча

29'
Степински Мариуш
Ди Кармине Самуэль
 
42'
 
Стрюгер-Ларсен Йенс
60'
 
Яяло Мато
61'
Верре Валерио
Цаканьи Маттиа
 
65'
 
Окака Стефано
Ласанья Кевин
70'
 
Уолас Соуза
Барак Антонин
78'
 
Опоку Николас
Сема Кен
82'
 
Уолас Соуза
83'
Витале Луиджи
Лазович Дарко
 
90'
 
Бекао Родриго

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 19
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Верона Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Ювентус 2:1 Верона Верона 0:1 Милан Верона 1:2 Олимпия Любляна Лечче 0:1 Верона
Верона 1:1 Болонья Верона 1:2 Кремонезе СПАЛ 2013 0:0 Верона Верона 1:1 Трабзонспор Хоффенхайм 0:0 Верона Верона 5:0 Унион Фельтре Верона 1:1 Топ-22 Верона 12:0 Примьеро Верона 3:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Верона Пескара 0:1 Верона Верона 0:0 Пескара Верона 4:1 Перуджа Верона 2:1 Фоджа Читтаделла 3:0 Верона Верона 2:3 Ливорно
Удинезе Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Удинезе 0:1 Брешия Интер Милан 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Порденоне Удинезе 1:3 Парма
Удинезе 1:0 Милан Удинезе 3:1 Судтироль Удинезе 9:2 Сан-Луиджи Бешикташ 0:2 Удинезе Удинезе 1:4 Боруссия Д Удинезе 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Удинезе 1:2 Равенна Кальяри 1:2 Удинезе Удинезе 3:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:3 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан Аталанта 2:0 Удинезе Удинезе 1:1 Сассуоло Лацио 2:0 Удинезе Рома 1:0 Удинезе Удинезе 3:2 Эмполи

Последние игры между собой

Верона: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Удинезе: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Верона 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 4:0 Верона Серия A Удинезе 2:0 Верона Серия A Верона 1:1 Удинезе Серия A
Верона 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Верона Серия A Верона 2:2 Удинезе Серия A Удинезе 1:3 Верона Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Ювентус 0:1 Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
3. Наполи Заявка 4 3 0 1 13 - 8 9
4. Брешия 1:0 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
5. Рома Заявка 4 2 2 0 10 - 7 8
6. Лацио Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
7. Болонья Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
8. Аталанта Заявка 4 2 1 1 9 - 8 7
9. Сассуоло Заявка 4 2 0 2 10 - 7 6
10. Кальяри Заявка 4 2 0 2 7 - 5 6
11. Торино Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
12. Милан Заявка 4 2 0 2 2 - 3 6
13. Верона Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
14. Дженоа Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
15. Удинезе Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
16. Парма Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
17. СПАЛ 2013 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
18. Лечче Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
19. Сампдория Заявка 4 1 0 3 2 - 9 3
20. Фиорентина Заявка 4 0 2 2 6 - 8 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Верона 0:0 Удинезе
Верона
35.8% (54)
Ничья
46.4% (70)
Удинезе
17.9% (27)
1:1 Ничья
41.7% (63)
1:0 Верона
22.5% (34)
2:1 Верона
11.3% (17)
1:2 Удинезе
8.6% (13)
0:1 Удинезе
6% (9)
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