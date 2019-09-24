Италия: Серия A 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

48' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Удинезе

46' Сема Кен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

45' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Верона

44' Пространство открывается для Ласанья Кевин , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

43' Сильвестри Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Рефери не любит споров - именно за это Стрюгер-Ларсен Йенс сейчас получил желтую

42' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

40' Фофана Секо наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

37' Фофана Секо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Велозу Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

35' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Фараони Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Удар от ворот произведет Удинезе

30' Степински Мариуш из команды Верона плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

30' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

29' Удар от ворот произведет Верона

28' Удар от ворот произведет Верона

28' Мандрагора Роландо не смог попасть в створ ударом издали

26' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

25' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Удар от ворот произведет Верона

23' Амрабат Софьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Удар от ворот произведет Удинезе

20' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

20' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

16' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Бекао Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Удар от ворот произведет Удинезе

13' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Амрабат Софьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

10' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Хорошо играет на выходе Сильвестри Марко - мяч в ее руках

7' Матч возобновлен

5' Ди Кармине Самуэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.

4' Удар от ворот произведет Удинезе

3' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Верона начинает с центра поля