Италия: Серия B 2019-2020
Пескара
0:2
Второй тайм: 85'
Стадион: Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia
Кротоне
0:1
17' ГолБенали Ахмед
20' Желтая карточкаДель Гроссо Кристиано
29' Желтая карточкаКрочата Джованни
53' Желтая карточкаПепин
0:2
56' ГолБенали Ахмед
24
Пепин
34
Марроне
Лука
10
Бенали
Ахмед
25
Сими
Нванкво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 ПепинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Mirko DrudiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Крекко ЛукаПолузащитник
-
41 Бошич МилошНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Земан Зденек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Запасные игроки
-
22 Феста МаркоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Лопес МаксиНападающий
-
11 Видо ЛукаНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Дзенга Вальтер
Ход матча
17'
0:1
29'
53'
56'
0:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 5
-
6 Угловые 7
-
3 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
42 Владение мячом, % 58
Предыдущие игры
Пескара Последние 20 матчей: +6 =7 -7Читтаделла 2:1 Пескара Пескара 1:1 Виртус Энтелла Козенца 1:2 Пескара Пескара 4:2 Порденоне
Салернитана 3:1 Пескара Эмполи 2:0 Пескара Пескара 3:2 Мантова Пескара 0:1 Верона Верона 0:0 Пескара Пескара 2:0 Салернитана Венеция 2:2 Пескара Пескара 1:1 Верона Карпи 0:0 Пескара Пескара 1:1 Перуджа Асколи 2:1 Пескара Пескара 3:2 Палермо Лечче 2:0 Пескара Пескара 1:1 Козенца Читтаделла 4:1 Пескара Пескара 2:0 Специя
Кротоне Последние 20 матчей: +10 =5 -5Кротоне 2:0 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Кротоне Кротоне 0:0 Эмполи Специя 1:2 Кротоне
Кротоне 0:0 Козенца Кротоне 1:3 Сампдория Кротоне 4:3 S.S. Arezzo Кротоне 0:1 Хетафе Кротоне 3:0 Асколи Специя 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Беневенто Венеция 1:4 Кротоне Кротоне 0:0 Кремонезе Козенца 1:0 Кротоне Кротоне 2:0 Перуджа Карпи 1:2 Кротоне Кротоне 2:2 Лечче Салернитана 0:2 Кротоне Падова 0:0 Кротоне Кротоне 3:0 Палермо
Последние игры между собой
Пескара: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 6
Кротоне: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 10
Кротоне 4:2 Пескара Серия B Пескара 4:1 Кротоне Серия B Пескара 2:1 Кротоне Серия B Кротоне 1:4 Пескара Серия B Кротоне 3:0 Пескара Серия B Пескара 2:2 Кротоне Серия B Кротоне 1:2 Пескара Серия B Пескара 2:0 Кротоне Серия B Пескара 1:0 Кротоне Серия B Кротоне 0:1 Пескара Серия B Пескара 0:1 Кротоне Серия C1 B Кротоне 2:0 Пескара Серия C1 B Пескара 1:0 Кротоне Серия C1 B Кротоне 1:1 Пескара Серия C1 B
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|2.
|Беневенто
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|3.
|Перуджа
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|4.
|Эмполи
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|5.
|Кротоне
|2:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|6.
|Салернитана
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Виртус Энтелла
|5
|3
|1
|1
|4 - 3
|10
|8.
|Пиза
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|9.
|Порденоне
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|Венеция
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Кремонезе
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|12.
|Пескара
|0:2
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|13.
|Читтаделла
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|14.
|Кьево
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|15.
|Специя
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|16.
|Ливорно
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|Фрозиноне
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|18.
|Козенца
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|19.
|Трапани
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|20.
|Юве Стабия
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
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