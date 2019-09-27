Италия: Серия B 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2019-2020
Пескара
0:2
Второй тайм: 85'

Стадион:
Кротоне
0'
0:1
17' Гол
Бенали Ахмед
20' Желтая карточка
Дель Гроссо Кристиано
29' Желтая карточка
Крочата Джованни
53' Желтая карточка
Пепин
0:2
56' Гол
Бенали Ахмед
85'
1
Фиорилло
Винченцо
27
Дзаппа
Габриэле
18
Бетелла
Давиде
2
Кампаньяро
Уго
3
Дель
Гроссо
Кристиано
8
Мемушай
Ледиан
37
Кастанос
Григорис
24
Пепин
11
Галано
Кристиан
19
Маньеро
Риккардо
7
Andrea
Cisco
1
Кордац
Алекс
5
Големич
Владимир
34
Марроне
Лука
6
Guillame
Gigliotti
17
Молина
Сальваторе
10
Бенали
Ахмед
18
Барберис
Андреа
14
Крочата
Джованни
23
Маццотта
Антонио
30
Junior
Messias
25
Сими
Нванкво
Пескара
4-3-3
Кротоне
3-5-2

Ход матча

17'
0:1
Бенали Ахмед
(Сими Нванкво)
20'
Дель Гроссо Кристиано
 
29'
 
Крочата Джованни
46'
Francesco Andrea Di Grazia
Галано Кристиан
 
53'
Пепин
 
56'
0:2
Бенали Ахмед
(Маццотта Антонио)
56'
 
Лопес Макси
Сими Нванкво
63'
 
Мустаккьо Маттиа
Бенали Ахмед
67'
Matteo Brunori
Маньеро Риккардо
 
77'
Gennaro Borrelli
Andrea Cisco
 
84'
 
Tomislav Gomelt
Маццотта Антонио

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 8
  • 7 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 7
  • 3 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 42 Владение мячом, % 58

Предыдущие игры

Пескара Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Читтаделла 2:1 Пескара Пескара 1:1 Виртус Энтелла Козенца 1:2 Пескара Пескара 4:2 Порденоне
Салернитана 3:1 Пескара Эмполи 2:0 Пескара Пескара 3:2 Мантова Пескара 0:1 Верона Верона 0:0 Пескара Пескара 2:0 Салернитана Венеция 2:2 Пескара Пескара 1:1 Верона Карпи 0:0 Пескара Пескара 1:1 Перуджа Асколи 2:1 Пескара Пескара 3:2 Палермо Лечче 2:0 Пескара Пескара 1:1 Козенца Читтаделла 4:1 Пескара Пескара 2:0 Специя
Кротоне Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Кротоне 2:0 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Кротоне Кротоне 0:0 Эмполи Специя 1:2 Кротоне
Кротоне 0:0 Козенца Кротоне 1:3 Сампдория Кротоне 4:3 S.S. Arezzo Кротоне 0:1 Хетафе Кротоне 3:0 Асколи Специя 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Беневенто Венеция 1:4 Кротоне Кротоне 0:0 Кремонезе Козенца 1:0 Кротоне Кротоне 2:0 Перуджа Карпи 1:2 Кротоне Кротоне 2:2 Лечче Салернитана 0:2 Кротоне Падова 0:0 Кротоне Кротоне 3:0 Палермо

Последние игры между собой

Пескара: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 6
Кротоне: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 10
Кротоне 0:2 Пескара Серия B Пескара 2:1 Кротоне Серия B Пескара 0:1 Кротоне Серия A Кротоне 2:1 Пескара Серия A
Кротоне 4:2 Пескара Серия B Пескара 4:1 Кротоне Серия B Пескара 2:1 Кротоне Серия B Кротоне 1:4 Пескара Серия B Кротоне 3:0 Пескара Серия B Пескара 2:2 Кротоне Серия B Кротоне 1:2 Пескара Серия B Пескара 2:0 Кротоне Серия B Пескара 1:0 Кротоне Серия B Кротоне 0:1 Пескара Серия B Пескара 0:1 Кротоне Серия C1 B Кротоне 2:0 Пескара Серия C1 B Пескара 1:0 Кротоне Серия C1 B Кротоне 1:1 Пескара Серия C1 B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Асколи 5 4 0 1 14 - 4 12
2. Беневенто 5 3 2 0 8 - 2 11
3. Перуджа 5 3 2 0 8 - 4 11
4. Эмполи 5 3 2 0 7 - 4 11
5. Кротоне 2:0 6 3 2 1 7 - 3 11
6. Салернитана 5 3 1 1 6 - 4 10
7. Виртус Энтелла 5 3 1 1 4 - 3 10
8. Пиза 5 2 2 1 10 - 6 8
9. Порденоне 5 2 1 2 8 - 7 7
10. Венеция 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Кремонезе 5 2 1 2 5 - 7 7
12. Пескара 0:2 6 2 1 3 9 - 11 7
13. Читтаделла 5 2 0 3 5 - 9 6
14. Кьево 5 1 3 1 7 - 6 6
15. Специя 5 1 1 3 6 - 8 4
16. Ливорно 5 1 1 3 3 - 6 4
17. Фрозиноне 5 1 1 3 4 - 9 4
18. Козенца 5 0 2 3 2 - 5 2
19. Трапани 5 0 1 4 1 - 7 1
20. Юве Стабия 5 0 1 4 2 - 11 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...