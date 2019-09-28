Италия: Серия B 2019-2020
Эмполи
1:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Карло Кастеллани
Перуджа
1:0
10' ГолФраттези Давиде
29
Балковец
Юре
10
Дези
Якопо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дези ЯкопоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Лариби КаримПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Балич АндрияПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Ход матча
10'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Эмполи Последние 20 матчей: +10 =3 -7Пиза 2:3 Эмполи Эмполи 1:0 Читтаделла Кротоне 0:0 Эмполи Кьево 1:1 Эмполи
Эмполи 2:1 Юве Стабия Эмполи 2:0 Пескара Эмполи 2:1 Реджина Сассуоло 1:0 Эмполи Интер Милан 2:1 Эмполи Эмполи 4:1 Торино Сампдория 1:2 Эмполи Эмполи 1:0 Фиорентина Болонья 3:1 Эмполи Эмполи 2:4 СПАЛ 2013 Аталанта 0:0 Эмполи Удинезе 3:2 Эмполи Эмполи 2:1 Наполи Ювентус 1:0 Эмполи Эмполи 2:1 Фрозиноне Рома 2:1 Эмполи
Перуджа Последние 20 матчей: +8 =5 -7Перуджа 3:1 Фрозиноне Специя 2:2 Перуджа Перуджа 0:0 Юве Стабия Фиорентина 1:0 Перуджа
Ливорно 0:1 Перуджа Перуджа 2:1 Кьево Перуджа 2:1 Брешия Перуджа 1:0 Триестина Перуджа 1:3 Рома Верона 4:1 Перуджа Перуджа 3:1 Кремонезе Фоджа 1:0 Перуджа Перуджа 0:0 Читтаделла Специя 1:1 Перуджа Перуджа 1:2 Лечче Пескара 1:1 Перуджа Перуджа 2:4 Беневенто Кротоне 2:0 Перуджа Перуджа 3:1 Ливорно Падова 0:1 Перуджа
Последние игры между собой
Эмполи: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Перуджа: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|1:0
|6
|4
|2
|0
|8 - 4
|14
|2.
|Асколи
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|3.
|Беневенто
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|4.
|Кротоне
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|5.
|Перуджа
|0:1
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|6.
|Салернитана
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Виртус Энтелла
|5
|3
|1
|1
|4 - 3
|10
|8.
|Читтаделла
|6
|3
|0
|3
|6 - 9
|9
|9.
|Пиза
|6
|2
|3
|1
|11 - 7
|9
|10.
|Венеция
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|11.
|Порденоне
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|12.
|Кремонезе
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|13.
|Пескара
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|14.
|Кьево
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|15.
|Фрозиноне
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|16.
|Специя
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|17.
|Ливорно
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|18.
|Козенца
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|19.
|Трапани
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|20.
|Юве Стабия
|6
|0
|1
|5
|2 - 12
|1
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