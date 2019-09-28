Италия: Серия B 2019-2020

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Эмполи
1:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Перуджа
0'
1:0
10' Гол
Фраттези Давиде
12'
1
Бриньоли
Альберто
5
Весели
Фредерик
6
Романьоли
Симоне
3
Майетта
Доменико
29
Балковец
Юре
16
Фраттези
Давиде
8
Штулац
Лео
25
Бандинелли
Филиппо
10
Дези
Якопо
7
Leonardo
Mancuso
20
Ла
Гумина
Антонино
1
Guglielmo
Vicario
7
Pasquale
Mazzochi
32
Дьомбер
Норберт
6
Filippo
Sgarbi
27
Ди
Кьяра
Джанлука
8
Фальчинелли
Диего
28
Christian
Kouan
10
Драгомир
Влад
20
Балич
Андрия
11
Буонаюто
Кристиан
9
Йемелло
Пьетро
Эмполи
4-3-1-2
Перуджа
4-3-2-1

Ход матча

10'
Фраттези Давиде
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Эмполи Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Пиза 2:3 Эмполи Эмполи 1:0 Читтаделла Кротоне 0:0 Эмполи Кьево 1:1 Эмполи
Эмполи 2:1 Юве Стабия Эмполи 2:0 Пескара Эмполи 2:1 Реджина Сассуоло 1:0 Эмполи Интер Милан 2:1 Эмполи Эмполи 4:1 Торино Сампдория 1:2 Эмполи Эмполи 1:0 Фиорентина Болонья 3:1 Эмполи Эмполи 2:4 СПАЛ 2013 Аталанта 0:0 Эмполи Удинезе 3:2 Эмполи Эмполи 2:1 Наполи Ювентус 1:0 Эмполи Эмполи 2:1 Фрозиноне Рома 2:1 Эмполи
Перуджа Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Перуджа 3:1 Фрозиноне Специя 2:2 Перуджа Перуджа 0:0 Юве Стабия Фиорентина 1:0 Перуджа
Ливорно 0:1 Перуджа Перуджа 2:1 Кьево Перуджа 2:1 Брешия Перуджа 1:0 Триестина Перуджа 1:3 Рома Верона 4:1 Перуджа Перуджа 3:1 Кремонезе Фоджа 1:0 Перуджа Перуджа 0:0 Читтаделла Специя 1:1 Перуджа Перуджа 1:2 Лечче Пескара 1:1 Перуджа Перуджа 2:4 Беневенто Кротоне 2:0 Перуджа Перуджа 3:1 Ливорно Падова 0:1 Перуджа

Последние игры между собой

Эмполи: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Перуджа: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Эмполи 1:0 Перуджа Товарищеские матчи Эмполи 2:1 Перуджа Серия B Перуджа 2:4 Эмполи Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 1:0 6 4 2 0 8 - 4 14
2. Асколи 5 4 0 1 14 - 4 12
3. Беневенто 5 3 2 0 8 - 2 11
4. Кротоне 6 3 2 1 8 - 3 11
5. Перуджа 0:1 6 3 2 1 8 - 5 11
6. Салернитана 5 3 1 1 6 - 4 10
7. Виртус Энтелла 5 3 1 1 4 - 3 10
8. Читтаделла 6 3 0 3 6 - 9 9
9. Пиза 6 2 3 1 11 - 7 9
10. Венеция 6 2 2 2 6 - 6 8
11. Порденоне 5 2 1 2 8 - 7 7
12. Кремонезе 5 2 1 2 5 - 7 7
13. Пескара 6 2 1 3 9 - 12 7
14. Кьево 5 1 3 1 7 - 6 6
15. Фрозиноне 6 1 2 3 5 - 10 5
16. Специя 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Ливорно 5 1 1 3 3 - 6 4
18. Козенца 6 0 3 3 3 - 6 3
19. Трапани 5 0 1 4 1 - 7 1
20. Юве Стабия 6 0 1 5 2 - 12 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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