Италия: Серия B 2019-2020

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Кремонезе
1:0
Конец матча

Стадион:
Асколи
0'
15' Желтая карточка
Арини Мариано
1:0
20' Гол
Соддимо Данило
58' Желтая карточка
Караччоло Антонио
63' Желтая карточка
Гравильон Эндрю
86' Желтая карточка
Да Крус Алессио
90'+11
1
Nicola
Ravaglia
15
Бьянкетти
Маттео
3
Клейтон
Машадо
23
Караччоло
Антонио
14
Vasile
Mogos
4
Арини
Мариано
19
Michele
Castagnetti
5
Вальцания
Лука
33
Ренцетти
Франческо
30
Чераволо
Фабио
10
Соддимо
Данило
33
Леали
Никола
5
Пучино
Раффаэле
23
Броско
Риккардо
15
Гравильон
Эндрю
3
Д'Элия
Сальваторе
7
Michele
Cavion
8
Петруччи
Давиде
19
Падоин
Симоне
11
Нинкович
Никола
32
Ардеманьи
Маттео
17
Да
Крус
Алессио
Кремонезе
3-5-2
Асколи
4-3-1-2

Ход матча

15'
Арини Мариано
 
20'
Соддимо Данило
(Бьянкетти Маттео)
1:0
46'
 
Роззети Лоренцо
Ардеманьи Маттео
58'
Караччоло Антонио
 
60'
 
Moutir Chaija
Нинкович Никола
63'
 
Гравильон Эндрю
70'
Паломби Симоне
Чераволо Фабио
 
77'
 
Лавероне Лоренцо
Пучино Раффаэле
81'
Чофани Даниэль
Соддимо Данило
 
86'
 
Да Крус Алессио
90'
Luca Ravanelli
Клейтон Машадо
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 4 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 38 Владение мячом, % 62

Предыдущие игры

Кремонезе Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Трапани 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:1 Кротоне Пиза 4:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла
Венеция 1:2 Кремонезе Верона 1:2 Кремонезе Кремонезе 4:0 Виртус Франкавилла Наполи 3:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Брешия Карпи 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Фоджа Читтаделла 1:3 Кремонезе Кротоне 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:0 Лечче Ливорно 1:3 Кремонезе Кремонезе 1:1 Верона Венеция 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Беневенто Салернитана 2:0 Кремонезе
Асколи Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Асколи 3:0 Специя Юве Стабия 1:5 Асколи Асколи 2:0 Ливорно Фрозиноне 2:1 Асколи
Асколи 3:1 Трапани Асколи 2:0 Трапани Асколи 5:1 Про Верчелли Кротоне 3:0 Асколи Асколи 1:2 Палермо Брешия 1:0 Асколи Читтаделла 2:2 Асколи Асколи 1:0 Венеция Специя 3:2 Асколи Асколи 2:1 Пескара Падова 1:2 Асколи Асколи 2:2 Беневенто Лечче 7:0 Асколи Верона 1:1 Асколи Асколи 1:1 Ливорно Карпи 1:1 Асколи

Последние игры между собой

Кремонезе: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Асколи: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Кремонезе 0:1 Асколи Серия B Асколи 0:0 Кремонезе Серия B Кремонезе 1:2 Асколи Серия B Асколи 0:0 Кремонезе Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 6 4 2 0 10 - 4 14
2. Салернитана 6 4 1 1 9 - 6 13
3. Асколи 6 4 0 2 14 - 5 12
4. Беневенто 6 3 3 0 9 - 3 12
5. Кротоне 6 3 2 1 8 - 3 11
6. Перуджа 6 3 2 1 8 - 7 11
7. Виртус Энтелла 6 3 2 1 5 - 4 11
8. Кремонезе 6 3 1 2 6 - 7 10
9. Читтаделла 6 3 0 3 6 - 9 9
10. Пиза 6 2 3 1 11 - 7 9
11. Порденоне 6 2 2 2 9 - 8 8
12. Венеция 6 2 2 2 6 - 6 8
13. Пескара 6 2 1 3 9 - 12 7
14. Кьево 6 1 4 1 8 - 7 7
15. Фрозиноне 6 1 2 3 5 - 10 5
16. Специя 6 1 1 4 8 - 12 4
17. Трапани 6 1 1 4 5 - 9 4
18. Ливорно 6 1 1 4 5 - 9 4
19. Козенца 6 0 3 3 3 - 6 3
20. Юве Стабия 6 0 1 5 2 - 12 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Соддимо Данило бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Арини Мариано получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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