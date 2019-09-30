Италия: Серия B 2019-2020
Кремонезе
1:0
Конец матча
Стадион: Джованни Цини
Асколи
15' Желтая карточкаАрини Мариано
1:0
20' ГолСоддимо Данило
58' Желтая карточкаКараччоло Антонио
63' Желтая карточкаГравильон Эндрю
86' Желтая карточкаДа Крус Алессио
14
Vasile
Mogos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Vasile MogosПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
21 Nadir Zortea
-
-
- Основной состав
-
33 Леали НиколаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Брлек ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Манджа Дэвис
Ход матча
15'
20'
63'
86'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
4 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
38 Владение мячом, % 62
Предыдущие игры
Кремонезе Последние 20 матчей: +10 =6 -4Трапани 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:1 Кротоне Пиза 4:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла
Венеция 1:2 Кремонезе Верона 1:2 Кремонезе Кремонезе 4:0 Виртус Франкавилла Наполи 3:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Брешия Карпи 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Фоджа Читтаделла 1:3 Кремонезе Кротоне 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:0 Лечче Ливорно 1:3 Кремонезе Кремонезе 1:1 Верона Венеция 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Беневенто Салернитана 2:0 Кремонезе
Асколи Последние 20 матчей: +9 =5 -6Асколи 3:0 Специя Юве Стабия 1:5 Асколи Асколи 2:0 Ливорно Фрозиноне 2:1 Асколи
Асколи 3:1 Трапани Асколи 2:0 Трапани Асколи 5:1 Про Верчелли Кротоне 3:0 Асколи Асколи 1:2 Палермо Брешия 1:0 Асколи Читтаделла 2:2 Асколи Асколи 1:0 Венеция Специя 3:2 Асколи Асколи 2:1 Пескара Падова 1:2 Асколи Асколи 2:2 Беневенто Лечче 7:0 Асколи Верона 1:1 Асколи Асколи 1:1 Ливорно Карпи 1:1 Асколи
Последние игры между собой
Кремонезе: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Асколи: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|2.
|Салернитана
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|3.
|Асколи
|6
|4
|0
|2
|14 - 5
|12
|4.
|Беневенто
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|5.
|Кротоне
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|6.
|Перуджа
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|7.
|Виртус Энтелла
|6
|3
|2
|1
|5 - 4
|11
|8.
|Кремонезе
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|9.
|Читтаделла
|6
|3
|0
|3
|6 - 9
|9
|10.
|Пиза
|6
|2
|3
|1
|11 - 7
|9
|11.
|Порденоне
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|12.
|Венеция
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|13.
|Пескара
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|14.
|Кьево
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|15.
|Фрозиноне
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|16.
|Специя
|6
|1
|1
|4
|8 - 12
|4
|17.
|Трапани
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|18.
|Ливорно
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|19.
|Козенца
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|20.
|Юве Стабия
|6
|0
|1
|5
|2 - 12
|1
Загрузка...