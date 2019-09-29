Италия: Серия B 2019-2020
Кьево
0:1
Первый тайм: 12'
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Порденоне
0:1
10' ГолLuca Strizzolo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Фрей НиколяЗащитник
-
37 Колли ДжозефЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Дзанон ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Mattia Ronco
-
-
12 Jan Jurczak
-
-
Ход матча
10'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Кьево Последние 20 матчей: +3 =8 -9Салернитана 1:1 Кьево Кьево 2:2 Пиза Венеция 0:2 Кьево Кьево 1:1 Эмполи
Порденоне Последние 20 матчей: +6 =9 -5Порденоне 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Порденоне Порденоне 1:0 Специя Удинезе 2:0 Порденоне
Пескара 4:2 Порденоне Порденоне 3:0 Фрозиноне Порденоне 1:2 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Юве Стабия Виртус Энтелла 0:0 Порденоне ФералпиСало 2:2 Порденоне Порденоне 3:1 Джиана Эрминио Губбио 2:2 Порденоне Порденоне 4:0 Терамо Равенна 0:0 Порденоне Порденоне 0:0 Судтироль Тернана 1:1 Порденоне Порденоне 1:1 Монца Триестина 1:2 Порденоне Порденоне 1:1 Самбенедеттезе
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|2.
|Асколи
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|3.
|Беневенто
|0:0
|6
|3
|3
|0
|8 - 2
|12
|4.
|Кротоне
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|5.
|Перуджа
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|6.
|Виртус Энтелла
|0:0
|6
|3
|2
|1
|4 - 3
|11
|7.
|Салернитана
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Читтаделла
|6
|3
|0
|3
|6 - 9
|9
|9.
|Пиза
|6
|2
|3
|1
|11 - 7
|9
|10.
|Порденоне
|0:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|11.
|Венеция
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Кремонезе
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|13.
|Пескара
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|14.
|Кьево
|0:0
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|7
|15.
|Специя
|0:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|16.
|Фрозиноне
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|17.
|Ливорно
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|18.
|Козенца
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|19.
|Трапани
|0:0
|6
|0
|2
|4
|1 - 7
|2
|20.
|Юве Стабия
|6
|0
|1
|5
|2 - 12
|1
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