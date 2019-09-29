Италия: Серия B 2019-2020

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Кьево
0:1
Первый тайм: 12'

Стадион:
Порденоне
0'
0:1
10' Гол
Luca Strizzolo
12'
1
Шемпер
Адриан
41
Дикманн
Лоренцо
15
Леверб
Максим
5
Цесар
Боштян
28
Бривио
Давиде
16
Гарритано
Лука
6
Эспозито
Сальваторе
8
Сегре
Джакопо
25
Виньято
Эмануэль
20
Родригес
Алехандро
23
Джорджевич
Филип
22
Ди
Грегорио
Микеле
29
Альмичи
Альберто
31
Кампорезе
Микеле
26
Бассоли
Алессандро
3
Де
Агостини
Микеле
14
Паза
Симоне
8
Буррай
Сальваторе
7
Гавацци
Давиде
10
Кьяретти
Лукас
17
Моначелло
Гаетано
9
Luca
Strizzolo
Кьево
4-3-1-2
Порденоне
4-3-1-2

Ход матча

10'
0:1
Luca Strizzolo

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Кьево Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Салернитана 1:1 Кьево Кьево 2:2 Пиза Венеция 0:2 Кьево Кьево 1:1 Эмполи
Перуджа 2:1 Кьево Кальяри 2:1 Кьево Кьево 1:1 Равенна Кьево 1:2 Кальяри Фрозиноне 0:0 Кьево Кьево 0:0 Сампдория Интер Милан 2:0 Кьево Кьево 0:4 СПАЛ 2013 Кьево 1:1 Парма Лацио 1:2 Кьево Кьево 1:3 Наполи Болонья 3:0 Кьево Сассуоло 4:0 Кьево Кьево 0:3 Кальяри Кьево 0:0 Грасcхоппер Аталанта 1:1 Кьево
Порденоне Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Порденоне 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Порденоне Порденоне 1:0 Специя Удинезе 2:0 Порденоне
Пескара 4:2 Порденоне Порденоне 3:0 Фрозиноне Порденоне 1:2 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Юве Стабия Виртус Энтелла 0:0 Порденоне ФералпиСало 2:2 Порденоне Порденоне 3:1 Джиана Эрминио Губбио 2:2 Порденоне Порденоне 4:0 Терамо Равенна 0:0 Порденоне Порденоне 0:0 Судтироль Тернана 1:1 Порденоне Порденоне 1:1 Монца Триестина 1:2 Порденоне Порденоне 1:1 Самбенедеттезе
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 6 4 2 0 10 - 4 14
2. Асколи 5 4 0 1 14 - 4 12
3. Беневенто 0:0 6 3 3 0 8 - 2 12
4. Кротоне 6 3 2 1 8 - 3 11
5. Перуджа 6 3 2 1 8 - 7 11
6. Виртус Энтелла 0:0 6 3 2 1 4 - 3 11
7. Салернитана 5 3 1 1 6 - 4 10
8. Читтаделла 6 3 0 3 6 - 9 9
9. Пиза 6 2 3 1 11 - 7 9
10. Порденоне 0:0 6 2 2 2 8 - 7 8
11. Венеция 6 2 2 2 6 - 6 8
12. Кремонезе 5 2 1 2 5 - 7 7
13. Пескара 6 2 1 3 9 - 12 7
14. Кьево 0:0 6 1 4 1 7 - 6 7
15. Специя 0:0 6 1 2 3 6 - 8 5
16. Фрозиноне 6 1 2 3 5 - 10 5
17. Ливорно 5 1 1 3 3 - 6 4
18. Козенца 6 0 3 3 3 - 6 3
19. Трапани 0:0 6 0 2 4 1 - 7 2
20. Юве Стабия 6 0 1 5 2 - 12 1
  • Первый тайм
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Luca Strizzolo бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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