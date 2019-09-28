Италия: Серия B 2019-2020

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Фрозиноне
1:1
Конец матча

Стадион:
Козенца
0'
23' Желтая карточка
Биттанте Лука
1:0
24' Пенальти
Чано Камилло
42' Желтая карточка
Tommaso D'Orazio
48' Желтая карточка
Паганини Лука
48' Желтая карточка
Коне Бенджамин
1:1
50' Гол
Mirko Carretta
68' Желтая карточка
Бригенти Николо
90' Желтая карточка
Ариаудо Лоренцо
90' Вторая желтая карточка
Паганини Лука
90'+8
1
Якобуччи
Алессандро
14
Сальви
Алессандро
15
Ариаудо
Лоренцо
23
Бригенти
Николо
2
Дзампано
Франческо
11
Хаас
Николас
24
Витале
Маттиа
7
Паганини
Лука
28
Чано
Камилло
29
Тротта
Марселло
9
Читро
Никола
33
Pietro
Perina
27
Биттанте
Лука
23
Salvatore
Monaco
II
4
Капела
Анибал
18
Matteo
Legittimo
10
Mirko
Carretta
21
Mirko
Bruccini
11
Tommaso
D'Orazio
7
Пьерини
Николас
25
Коне
Бенджамин
29
Ривьер
Эммануэль
Фрозиноне
4-3-1-2
Козенца
4-3-1-2

Ход матча

23'
 
Биттанте Лука
24'
Чано Камилло
1:0
42'
 
Tommaso D'Orazio
46'
 
Баэс Хайме
Ривьер Эммануэль
46'
 
Ricardo Idda
Капела Анибал
48'
Паганини Лука
 
48'
 
Коне Бенджамин
50'
1:1
Mirko Carretta
(Баэс Хайме)
60'
Новакович Андрия
Чано Камилло
 
63'
 
Angelo Corsi
Tommaso D'Orazio
67'
Роден Маркус
Тротта Марселло
 
68'
Бригенти Николо
 
71'
Alessio Tribuzzi
Витале Маттиа
 
90'
Ариаудо Лоренцо
 
90'
Паганини Лука
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 3
  • 6 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Фрозиноне Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Перуджа 3:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Венеция Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Брешия 3:2 Фрозиноне
Фрозиноне 2:1 Асколи Порденоне 3:0 Фрозиноне Фрозиноне 5:1 Монополи Фрозиноне 4:0 Каррарезе Лечче 4:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Кьево Милан 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Удинезе Сассуоло 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Наполи Кальяри 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Интер Милан Фиорентина 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Парма Фрозиноне 0:1 СПАЛ 2013 Эмполи 2:1 Фрозиноне
Козенца Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Козенца 1:1 Ливорно Беневенто 1:0 Козенца Козенца 1:2 Пескара Лечче 2:1 Козенца
Козенца 0:1 Салернитана Кротоне 0:0 Козенца Монополи 1:0 Козенца Салернитана 1:2 Козенца Козенца 1:1 Венеция Беневенто 4:2 Козенца Козенца 1:0 Специя Падова 0:0 Козенца Козенца 1:0 Кротоне Лечче 3:1 Козенца Козенца 1:1 Палермо Пескара 1:1 Козенца Козенца 2:3 Брешия Фоджа 1:0 Козенца Козенца 1:0 Карпи Перуджа 0:1 Козенца
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Асколи 5 4 0 1 14 - 4 12
2. Перуджа 0:0 6 3 3 0 8 - 4 12
3. Эмполи 0:0 6 3 3 0 7 - 4 12
4. Беневенто 5 3 2 0 8 - 2 11
5. Кротоне 6 3 2 1 8 - 3 11
6. Салернитана 5 3 1 1 6 - 4 10
7. Виртус Энтелла 5 3 1 1 4 - 3 10
8. Читтаделла 6 3 0 3 6 - 9 9
9. Пиза 6 2 3 1 11 - 7 9
10. Венеция 6 2 2 2 6 - 6 8
11. Порденоне 5 2 1 2 8 - 7 7
12. Кремонезе 5 2 1 2 5 - 7 7
13. Пескара 6 2 1 3 9 - 12 7
14. Кьево 5 1 3 1 7 - 6 6
15. Фрозиноне 6 1 2 3 5 - 10 5
16. Специя 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Ливорно 5 1 1 3 3 - 6 4
18. Козенца 6 0 3 3 3 - 6 3
19. Трапани 5 0 1 4 1 - 7 1
20. Юве Стабия 6 0 1 5 2 - 12 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Tommaso D'Orazio получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Чано Камилло из команды Фрозиноне забивает с точки!
  • Желтая карточка
    23'
    Биттанте Лука получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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