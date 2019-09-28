Италия: Серия B 2019-2020
Фрозиноне
1:1
Конец матча
Стадион: Бенито Стирпе
Козенца
23' Желтая карточкаБиттанте Лука
1:0
24' ПенальтиЧано Камилло
42' Желтая карточкаTommaso D'Orazio
48' Желтая карточкаПаганини Лука
48' Желтая карточкаКоне Бенджамин
1:1
50' ГолMirko Carretta
68' Желтая карточкаБригенти Николо
90' Желтая карточкаАриаудо Лоренцо
90' Вторая желтая карточкаПаганини Лука
11
Хаас
Николас
28
Чано
Камилло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
17 Роден МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Барони Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Баэс ХаймеНападающий
-
-
Ход матча
23'
24'
1:0
42'
48'
48'
50'
1:1
68'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 4
-
10 Угловые 3
-
6 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Фрозиноне Последние 20 матчей: +5 =3 -12Перуджа 3:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Венеция Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Брешия 3:2 Фрозиноне
Фрозиноне 2:1 Асколи Порденоне 3:0 Фрозиноне Фрозиноне 5:1 Монополи Фрозиноне 4:0 Каррарезе Лечче 4:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Кьево Милан 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Удинезе Сассуоло 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Наполи Кальяри 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Интер Милан Фиорентина 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Парма Фрозиноне 0:1 СПАЛ 2013 Эмполи 2:1 Фрозиноне
Козенца Последние 20 матчей: +5 =6 -9Козенца 1:1 Ливорно Беневенто 1:0 Козенца Козенца 1:2 Пескара Лечче 2:1 Козенца
Козенца 0:1 Салернитана Кротоне 0:0 Козенца Монополи 1:0 Козенца Салернитана 1:2 Козенца Козенца 1:1 Венеция Беневенто 4:2 Козенца Козенца 1:0 Специя Падова 0:0 Козенца Козенца 1:0 Кротоне Лечче 3:1 Козенца Козенца 1:1 Палермо Пескара 1:1 Козенца Козенца 2:3 Брешия Фоджа 1:0 Козенца Козенца 1:0 Карпи Перуджа 0:1 Козенца
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|2.
|Перуджа
|0:0
|6
|3
|3
|0
|8 - 4
|12
|3.
|Эмполи
|0:0
|6
|3
|3
|0
|7 - 4
|12
|4.
|Беневенто
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|5.
|Кротоне
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|6.
|Салернитана
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Виртус Энтелла
|5
|3
|1
|1
|4 - 3
|10
|8.
|Читтаделла
|6
|3
|0
|3
|6 - 9
|9
|9.
|Пиза
|6
|2
|3
|1
|11 - 7
|9
|10.
|Венеция
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|11.
|Порденоне
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|12.
|Кремонезе
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|13.
|Пескара
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|14.
|Кьево
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|15.
|Фрозиноне
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|16.
|Специя
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|17.
|Ливорно
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|18.
|Козенца
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|19.
|Трапани
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|20.
|Юве Стабия
|6
|0
|1
|5
|2 - 12
|1
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