Италия: Серия B 2019-2020
Беневенто
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Чиро Вигорито
Виртус Энтелла
23
Антей
Лука
27
Эрамо
Мирко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Антей ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Гори ПьерВратарь
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Полузащитник
-
27 Dejan VokicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Беневенто Последние 20 матчей: +11 =4 -5Порденоне 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Козенца Салернитана 0:2 Беневенто Беневенто 4:1 Читтаделла
Пиза 0:0 Беневенто Беневенто 3:4 Монца Фиорентина 0:3 Беневенто Наполи 1:2 Беневенто Беневенто 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Брешия 2:3 Беневенто Беневенто 3:3 Падова Кротоне 1:0 Беневенто Беневенто 4:2 Козенца Верона 0:3 Беневенто Беневенто 1:2 Палермо Перуджа 2:4 Беневенто Беневенто 3:1 Карпи Асколи 2:2 Беневенто Беневенто 2:3 Специя
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +9 =6 -5Виртус Энтелла 0:2 Венеция Пескара 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Виртус Энтелла 3:2 Дженоа
Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Ливорно Виртус Энтелла 1:2 Судтироль Лацио 5:0 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Порденоне Виртус Энтелла 1:0 Каррарезе Ювентус (до 23 лет) 0:2 Виртус Энтелла Пьяченца 1:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:1 S.S. Arezzo Про Патрия 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 4:0 Альбиссола Новара 1:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Луккьезе Виртус Энтелла 0:0 Сиена Про Верчелли 0:0 Виртус Энтелла
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Виртус Энтелла: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|2.
|Асколи
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|3.
|Беневенто
|0:0
|6
|3
|3
|0
|8 - 2
|12
|4.
|Кротоне
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|5.
|Перуджа
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|6.
|Виртус Энтелла
|0:0
|6
|3
|2
|1
|4 - 3
|11
|7.
|Салернитана
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Читтаделла
|6
|3
|0
|3
|6 - 9
|9
|9.
|Пиза
|6
|2
|3
|1
|11 - 7
|9
|10.
|Порденоне
|0:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|11.
|Венеция
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Кремонезе
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|13.
|Пескара
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|14.
|Кьево
|0:0
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|7
|15.
|Специя
|0:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|16.
|Фрозиноне
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|17.
|Ливорно
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|18.
|Козенца
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|19.
|Трапани
|0:0
|6
|0
|2
|4
|1 - 7
|2
|20.
|Юве Стабия
|6
|0
|1
|5
|2 - 12
|1
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