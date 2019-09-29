Италия: Серия B 2019-2020

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Беневенто
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Виртус Энтелла
0' 11'
1
Монтипо
Лоренцо
11
Маджио
Кристиан
23
Антей
Лука
5
Кальдирола
Лука
3
Летиция
Гаэтано
7
Крагль
Оливер
21
Хетемай
Перпарим
10
Виола
Николас
16
Импрота
Риккардо
19
Инсинье
Роберто
9
Кода
Массимо
13
Контини
Никита
21
Копполаро
Мауро
15
Пеллиццер
Микеле
5
Кьоза
Марко
3
Сала
Марко
27
Эрамо
Мирко
23
Паолуччи
Андреа
10
Ниццетто
Лука
34
Скенетти
Андреа
7
Де
Лука
Джузеппе
32
Манкосу
Маттео
Беневенто
4-4-2
Виртус Энтелла
4-3-1-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Порденоне 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Козенца Салернитана 0:2 Беневенто Беневенто 4:1 Читтаделла
Пиза 0:0 Беневенто Беневенто 3:4 Монца Фиорентина 0:3 Беневенто Наполи 1:2 Беневенто Беневенто 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Брешия 2:3 Беневенто Беневенто 3:3 Падова Кротоне 1:0 Беневенто Беневенто 4:2 Козенца Верона 0:3 Беневенто Беневенто 1:2 Палермо Перуджа 2:4 Беневенто Беневенто 3:1 Карпи Асколи 2:2 Беневенто Беневенто 2:3 Специя
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Виртус Энтелла 0:2 Венеция Пескара 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Виртус Энтелла 3:2 Дженоа
Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Ливорно Виртус Энтелла 1:2 Судтироль Лацио 5:0 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Порденоне Виртус Энтелла 1:0 Каррарезе Ювентус (до 23 лет) 0:2 Виртус Энтелла Пьяченца 1:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:1 S.S. Arezzo Про Патрия 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 4:0 Альбиссола Новара 1:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Луккьезе Виртус Энтелла 0:0 Сиена Про Верчелли 0:0 Виртус Энтелла

Последние игры между собой

Беневенто: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Виртус Энтелла: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Беневенто 0:0 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 3:2 Беневенто Серия B Виртус Энтелла 2:2 Беневенто Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 6 4 2 0 10 - 4 14
2. Асколи 5 4 0 1 14 - 4 12
3. Беневенто 0:0 6 3 3 0 8 - 2 12
4. Кротоне 6 3 2 1 8 - 3 11
5. Перуджа 6 3 2 1 8 - 7 11
6. Виртус Энтелла 0:0 6 3 2 1 4 - 3 11
7. Салернитана 5 3 1 1 6 - 4 10
8. Читтаделла 6 3 0 3 6 - 9 9
9. Пиза 6 2 3 1 11 - 7 9
10. Порденоне 0:0 6 2 2 2 8 - 7 8
11. Венеция 6 2 2 2 6 - 6 8
12. Кремонезе 5 2 1 2 5 - 7 7
13. Пескара 6 2 1 3 9 - 12 7
14. Кьево 0:0 6 1 4 1 7 - 6 7
15. Специя 0:0 6 1 2 3 6 - 8 5
16. Фрозиноне 6 1 2 3 5 - 10 5
17. Ливорно 5 1 1 3 3 - 6 4
18. Козенца 6 0 3 3 3 - 6 3
19. Трапани 0:0 6 0 2 4 1 - 7 2
20. Юве Стабия 6 0 1 5 2 - 12 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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