Италия: Серия A 2019-2020
Сампдория
Позже
Стадион: Луиджи Феррарис
Интер Милан
Предыдущие игры
Сампдория Последние 20 матчей: +8 =2 -10Фиорентина 2:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино Наполи 2:0 Сампдория Сассуоло 4:1 Сампдория
Сампдория 0:3 Лацио Кротоне 1:3 Сампдория Парма 2:1 Сампдория Специя 3:5 Сампдория Монако 1:0 Сампдория Сампдория 4:0 Про Патрия Сампдория 3:0 Реал Виченца Сампдория 15:0 Селлеро-Новелле Сампдория 2:0 Ювентус Кьево 0:0 Сампдория Сампдория 1:2 Эмполи Парма 3:3 Сампдория Сампдория 1:2 Лацио Болонья 3:0 Сампдория Сампдория 2:0 Дженоа Сампдория 0:1 Рома
Интер Милан Последние 20 матчей: +12 =5 -3Интер Милан 1:0 Лацио Милан 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:1 Славия Прага Интер Милан 1:0 Удинезе
Кальяри 1:2 Интер Милан Интер Милан 4:0 Лечче Валенсия 1:1 Интер Милан Тоттенхэм 1:1 Интер Милан ПСЖ 1:1 Интер Милан Ювентус 1:1 Интер Милан Манчестер Юнайтед 1:0 Интер Милан Лугано 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Эмполи Наполи 4:1 Интер Милан Интер Милан 2:0 Кьево Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 1:1 Ювентус Интер Милан 1:1 Рома Фрозиноне 1:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Аталанта
Последние игры между собой
Сампдория: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Интер Милан: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Интер Милан 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Интер Милан Серия A Сампдория 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Сампдория Кубок Интер Милан 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:4 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:2 Сампдория Серия A Сампдория 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Сампдория Серия A Интер Милан 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Сампдория Кубок
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 1
|15
|2.
|Ювентус
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 5
|13
|3.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|4.
|Наполи
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|13 - 9
|9
|5.
|Кальяри
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|6.
|Торино
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|7.
|Болонья
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|8.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|9.
|Лацио
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|11.
|Брешия
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|12.
|Милан
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|13.
|Парма
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|14.
|Лечче
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|15.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|17.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|18.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|20.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
Сампдория
7.4% (5)
Ничья
10.3% (7)
Интер Милан
82.4% (56)
1:2 Интер Милан
41.2% (28)
0:1 Интер Милан
19.1% (13)
1:1 Ничья
10.3% (7)
0:2 Интер Милан
8.8% (6)
1:3 Интер Милан
7.4% (5)
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