Италия: Серия A 2019-2020

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Сампдория
 
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Стадион:
Интер Милан

Предыдущие игры

Сампдория Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Фиорентина 2:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино Наполи 2:0 Сампдория Сассуоло 4:1 Сампдория
Сампдория 0:3 Лацио Кротоне 1:3 Сампдория Парма 2:1 Сампдория Специя 3:5 Сампдория Монако 1:0 Сампдория Сампдория 4:0 Про Патрия Сампдория 3:0 Реал Виченца Сампдория 15:0 Селлеро-Новелле Сампдория 2:0 Ювентус Кьево 0:0 Сампдория Сампдория 1:2 Эмполи Парма 3:3 Сампдория Сампдория 1:2 Лацио Болонья 3:0 Сампдория Сампдория 2:0 Дженоа Сампдория 0:1 Рома
Интер Милан Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Интер Милан 1:0 Лацио Милан 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:1 Славия Прага Интер Милан 1:0 Удинезе
Кальяри 1:2 Интер Милан Интер Милан 4:0 Лечче Валенсия 1:1 Интер Милан Тоттенхэм 1:1 Интер Милан ПСЖ 1:1 Интер Милан Ювентус 1:1 Интер Милан Манчестер Юнайтед 1:0 Интер Милан Лугано 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Эмполи Наполи 4:1 Интер Милан Интер Милан 2:0 Кьево Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 1:1 Ювентус Интер Милан 1:1 Рома Фрозиноне 1:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Аталанта

Последние игры между собой

Сампдория: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Интер Милан: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Интер Милан 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Интер Милан Серия A Сампдория 0:5 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:2 Сампдория Серия A
Интер Милан 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Интер Милан Серия A Сампдория 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Сампдория Кубок Интер Милан 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:4 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:2 Сампдория Серия A Сампдория 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Сампдория Серия A Интер Милан 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Сампдория Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 5 5 0 0 10 - 1 15
2. Ювентус Заявка 5 4 1 0 9 - 5 13
3. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
4. Наполи Заявка 5 3 0 2 13 - 9 9
5. Кальяри Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
6. Торино Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
7. Болонья Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
8. Рома Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
9. Лацио Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
10. Сассуоло Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
11. Брешия Заявка 5 2 0 3 6 - 7 6
12. Милан Заявка 5 2 0 3 3 - 5 6
13. Парма Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
14. Лечче Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
15. Верона Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
16. Фиорентина Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
17. Дженоа Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
18. Удинезе Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
19. СПАЛ 2013 Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
20. Сампдория Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Сампдория - Интер Милан

    До начала игры, которая состоится 28.09.2019, осталось 1 день 14 часов 34 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Сампдория - Интер Милан
    Сампдория
    7.4% (5)
    Ничья
    10.3% (7)
    Интер Милан
    82.4% (56)
    1:2 Интер Милан
    41.2% (28)
    0:1 Интер Милан
    19.1% (13)
    1:1 Ничья
    10.3% (7)
    0:2 Интер Милан
    8.8% (6)
    1:3 Интер Милан
    7.4% (5)
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