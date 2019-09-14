Италия: Серия A 2019-2020

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Лечче
 
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Стадион:
Рома

Предыдущие игры

Лечче Последние 20 матчей: +11 =1 -8
СПАЛ 2013 1:3 Лечче Перджолеттезе 1:2 Лечче Лечче 0:3 Монца Лечче 1:4 Наполи
Торино 1:2 Лечче Лечче 0:2 Сиена Новара 3:0 Лечче Лечче 2:1 Козенца Лечче 0:1 Верона Лечче 2:0 Про Верчелли Интер Милан 4:0 Лечче S.S. Arezzo 3:1 Лечче Лечче 4:0 Салернитана Лечче 4:1 Фрозиноне Лечче 6:0 Виртус Больцано Лечче 6:0 Сент-Джорджен Лечче 8:0 Гердейна Лечче 1:1 Авеллино ФК Чезена 0:2 Лечче Комо 3:3 Лечче
Рома Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Рома 0:2 Аталанта Болонья 1:2 Рома Рома 4:0 Истанбул Башакшехир Рома 4:2 Сассуоло
Лацио 1:1 Рома Рома 3:3 Дженоа S.S. Arezzo 1:3 Рома Рома 2:2 Реал Мадрид Атлетик Б 2:2 Рома Лилль 2:3 Рома Перуджа 1:3 Рома Рома 3:1 Тернана Рома 7:0 Риети Рома 10:1 Трастевере Рома 2:1 Парма Сассуоло 0:0 Рома Рома 2:0 Ювентус Дженоа 1:1 Рома Рома 3:0 Кальяри Интер Милан 1:1 Рома

Последние игры между собой

Лечче: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
Рома: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
Лечче 4:2 Рома Серия A Рома 2:1 Лечче Серия A Лечче 1:2 Рома Серия A Рома 2:0 Лечче Серия A
Рома 3:2 Лечче Серия A Лечче 0:3 Рома Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 5 5 0 0 10 - 1 15
2. Ювентус Заявка 5 4 1 0 9 - 5 13
3. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
4. Наполи Заявка 5 3 0 2 13 - 9 9
5. Кальяри Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
6. Торино Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
7. Болонья Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
8. Рома Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
9. Лацио Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
10. Сассуоло Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
11. Брешия Заявка 5 2 0 3 6 - 7 6
12. Милан Заявка 5 2 0 3 3 - 5 6
13. Парма Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
14. Лечче Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
15. Верона Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
16. Фиорентина Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
17. Дженоа Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
18. Удинезе Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
19. СПАЛ 2013 Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
20. Сампдория Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Лечче - Рома

    До начала игры, которая состоится 29.09.2019, осталось 2 дня 11 часов 33 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Лечче - Рома
    Лечче
    1.7% (1)
    Ничья
    3.3% (2)
    Рома
    95% (57)
    1:2 Рома
    46.7% (28)
    0:2 Рома
    23.3% (14)
    0:1 Рома
    11.7% (7)
    0:3 Рома
    5% (3)
    1:3 Рома
    3.3% (2)
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