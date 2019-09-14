Италия: Серия A 2019-2020
Лечче
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Стадион: Виа дель Маре
Рома
Предыдущие игры
Лечче Последние 20 матчей: +11 =1 -8СПАЛ 2013 1:3 Лечче Перджолеттезе 1:2 Лечче Лечче 0:3 Монца Лечче 1:4 Наполи
Торино 1:2 Лечче Лечче 0:2 Сиена Новара 3:0 Лечче Лечче 2:1 Козенца Лечче 0:1 Верона Лечче 2:0 Про Верчелли Интер Милан 4:0 Лечче S.S. Arezzo 3:1 Лечче Лечче 4:0 Салернитана Лечче 4:1 Фрозиноне Лечче 6:0 Виртус Больцано Лечче 6:0 Сент-Джорджен Лечче 8:0 Гердейна Лечче 1:1 Авеллино ФК Чезена 0:2 Лечче Комо 3:3 Лечче
Рома Последние 20 матчей: +13 =6 -1Рома 0:2 Аталанта Болонья 1:2 Рома Рома 4:0 Истанбул Башакшехир Рома 4:2 Сассуоло
Последние игры между собой
Лечче: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
Рома: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 1
|15
|2.
|Ювентус
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 5
|13
|3.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|4.
|Наполи
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|13 - 9
|9
|5.
|Кальяри
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|6.
|Торино
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|7.
|Болонья
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|8.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|9.
|Лацио
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|11.
|Брешия
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|12.
|Милан
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|13.
|Парма
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|14.
|Лечче
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|15.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|17.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|18.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|20.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
Лечче
1.7% (1)
Ничья
3.3% (2)
Рома
95% (57)
1:2 Рома
46.7% (28)
0:2 Рома
23.3% (14)
0:1 Рома
11.7% (7)
0:3 Рома
5% (3)
1:3 Рома
3.3% (2)
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