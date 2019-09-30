Италия: Серия A 2019-2020
Парма
3:2
Конец матча
Стадион: Эннио Тардини
Торино
1:0
2' ГолКулушевски Деян
1:1
12' ГолАнсальди Кристиан
21' Желтая карточкаБремер Глейсон
29' Вторая желтая карточкаБремер Глейсон
1:1
31' Не забитый пенальтиЖервиньо Куасси
35' Желтая карточкаРинкон Томас
41' Желтая карточкаЛорини Венсан
1:2
43' ПенальтиБелотти Андреа
2:2
45' ГолКорнелиус Андреас
68' Желтая карточкаЭрнани Азеведо
3:2
88' ГолИнглезе Роберто
22
Алвеш
Бруну
88
Ринкон
Томас
34
Эйна
Ола
24
Верди
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
-
24 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Уйкани СамирВратарь
- Вратарь
-
30 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Фальке ЯгоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
2'
12'
21'
29'
31'
1:1
35'
41'
43'
1:2
45'
68'
88'
3:2
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
5 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 2
-
7 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Парма Последние 20 матчей: +7 =6 -7Парма 1:0 Сассуоло Лацио 2:0 Парма Парма 1:3 Кальяри Удинезе 1:3 Парма
Торино Последние 20 матчей: +13 =2 -5Торино 2:1 Милан Сампдория 1:0 Торино Торино 1:2 Лечче Аталанта 2:3 Торино
Вулверхэмптон 2:1 Торино Торино 2:1 Сассуоло Торино 2:3 Вулверхэмптон Шахтёр Солигорск 1:1 Торино Торино 5:0 Шахтёр Солигорск Дебрецен 1:4 Торино Торино 3:0 Дебрецен Торино 3:2 Про Патрия Торино 15:0 Мерано Торино 18:1 Бормьезе Торино 3:1 Лацио Эмполи 4:1 Торино Торино 3:2 Сассуоло Ювентус 1:1 Торино Торино 2:0 Милан Дженоа 0:1 Торино
Последние игры между собой
Парма: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Торино: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|13 - 2
|18
|2.
|Ювентус
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 5
|16
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 9
|13
|4.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|15 - 10
|12
|5.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|6.
|Лацио
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 4
|10
|7.
|Кальяри
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|8.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|9.
|Парма
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|11.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|12.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 5
|7
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|14.
|Брешия
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|15.
|Милан
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 8
|6
|16.
|Лечче
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|17.
|Верона
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|18.
|Дженоа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 13
|3
|20.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 14
|3
Парма
21.3% (34)
Ничья
46.3% (74)
Торино
32.5% (52)
1:1 Ничья
40.6% (65)
1:2 Торино
19.4% (31)
2:1 Парма
13.8% (22)
0:1 Торино
8.8% (14)
1:0 Парма
3.1% (5)
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