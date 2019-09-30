Италия: Серия A 2019-2020

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  4. Серия A 2019-2020
Парма
3:2
Конец матча

Стадион:
Торино
0'
1:0
2' Гол
Кулушевски Деян
1:1
12' Гол
Ансальди Кристиан
21' Желтая карточка
Бремер Глейсон
29' Вторая желтая карточка
Бремер Глейсон
1:1
31' Не забитый пенальти
Жервиньо Куасси
35' Желтая карточка
Ринкон Томас
41' Желтая карточка
Лорини Венсан
1:2
43' Пенальти
Белотти Андреа
2:2
45' Гол
Корнелиус Андреас
68' Желтая карточка
Эрнани Азеведо
3:2
88' Гол
Инглезе Роберто
90'+6
1
Сепе
Луиджи
16
Лорини
Венсан
2
Иакопони
Симоне
22
Алвеш
Бруну
28
Гальоло
Риккардо
10
Эрнани
Азеведо
21
Скоццарелла
Маттео
17
Барилла
Антонио
44
Кулушевски
Деян
11
Корнелиус
Андреас
27
Жервиньо
Куасси
39
Сиригу
Сальваторе
5
Иццо
Армандо
33
Н'Кулу
Николя
36
Бремер
Глейсон
15
Ансальди
Кристиан
88
Ринкон
Томас
8
Базелли
Даниэле
34
Эйна
Ола
24
Верди
Симоне
23
Мейте
Суалихо
9
Белотти
Андреа
Парма
4-3-3
Торино
3-4-2-1

Ход матча

2'
Кулушевски Деян
(Жервиньо Куасси)
1:0
12'
1:1
Ансальди Кристиан
(Верди Симоне)
21'
 
Бремер Глейсон
29'
 
Бремер Глейсон
31'
Жервиньо Куасси
1:1
35'
 
Ринкон Томас
41'
Лорини Венсан
 
43'
1:2
Белотти Андреа
45'
Корнелиус Андреас
(Кулушевски Деян)
2:2
46'
Пеццелла Джузеппе
Гальоло Риккардо
 
58'
 
Лашальт Диего
Верди Симоне
66'
Куцка Юрай
Барилла Антонио
 
68'
Эрнани Азеведо
 
78'
Инглезе Роберто
Эрнани Азеведо
 
80'
 
Джиджи Коффи
Ансальди Кристиан
87'
 
Дзадза Симоне
Белотти Андреа
88'
Инглезе Роберто
3:2

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Парма Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Парма 1:0 Сассуоло Лацио 2:0 Парма Парма 1:3 Кальяри Удинезе 1:3 Парма
Парма 0:1 Ювентус Парма 3:1 Венеция Парма 2:1 Сампдория Бёрнли 2:0 Парма Михельдорф 0:4 Парма Парма 2:2 Трабзонспор Парма 4:0 Обермаис Рома 2:1 Парма Парма 1:0 Фиорентина Болонья 4:1 Парма Парма 3:3 Сампдория Кьево 1:1 Парма Парма 1:1 Милан Сассуоло 0:0 Парма Парма 0:0 Торино Фрозиноне 3:2 Парма
Торино Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Торино 2:1 Милан Сампдория 1:0 Торино Торино 1:2 Лечче Аталанта 2:3 Торино
Вулверхэмптон 2:1 Торино Торино 2:1 Сассуоло Торино 2:3 Вулверхэмптон Шахтёр Солигорск 1:1 Торино Торино 5:0 Шахтёр Солигорск Дебрецен 1:4 Торино Торино 3:0 Дебрецен Торино 3:2 Про Патрия Торино 15:0 Мерано Торино 18:1 Бормьезе Торино 3:1 Лацио Эмполи 4:1 Торино Торино 3:2 Сассуоло Ювентус 1:1 Торино Торино 2:0 Милан Дженоа 0:1 Торино

Последние игры между собой

Парма: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Торино: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Парма 0:0 Торино Серия A Торино 1:2 Парма Серия A Парма 0:2 Торино Серия A Торино 1:0 Парма Серия A
Торино 1:1 Парма Серия A Парма 3:1 Торино Серия A Парма 4:1 Торино Серия A Торино 1:3 Парма Серия A Торино 4:4 Парма Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 6 6 0 0 13 - 2 18
2. Ювентус Заявка 6 5 1 0 11 - 5 16
3. Аталанта Заявка 6 4 1 1 15 - 9 13
4. Наполи Заявка 6 4 0 2 15 - 10 12
5. Рома Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
6. Лацио Заявка 6 3 1 2 11 - 4 10
7. Кальяри Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
8. Торино Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
9. Парма Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
10. Фиорентина Заявка 6 2 2 2 11 - 10 8
11. Болонья Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
12. Удинезе Заявка 6 2 1 3 3 - 5 7
13. Сассуоло Заявка 6 2 0 4 11 - 12 6
14. Брешия Заявка 6 2 0 4 7 - 9 6
15. Милан Заявка 6 2 0 4 4 - 8 6
16. Лечче Заявка 6 2 0 4 6 - 12 6
17. Верона Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
18. Дженоа Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
19. СПАЛ 2013 Заявка 6 1 0 5 5 - 13 3
20. Сампдория Заявка 6 1 0 5 4 - 14 3
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Парма 3:2 Торино
Парма
21.3% (34)
Ничья
46.3% (74)
Торино
32.5% (52)
1:1 Ничья
40.6% (65)
1:2 Торино
19.4% (31)
2:1 Парма
13.8% (22)
0:1 Торино
8.8% (14)
1:0 Парма
3.1% (5)
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