Италия: Серия A 2019-2020

Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

96' Ох, нехорошо это выглядит. Лашальт Диего получил травму и медбригада забирает его с поля.

95' Ох, нехорошо это выглядит. Лорини Венсан получил травму и медбригада забирает его с поля.

94' Рефери дает тренеру команды гостей красную карточку. Тренер будет следить за остатком игры с трибун.

94' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

94' Лорини Венсан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

93' Лашальт Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Удар от ворот произведет Торино

93' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

92' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Кулушевски Деян из команды Парма пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

91' Лашальт Диего из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

91' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

90' Иакопони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Г О О О О Л - Инглезе Роберто забивает!

88' Плохо играет Иццо Армандо - неудачный вынос, и мяч у соперниц

88' Хорошие скиллы дриблинга показывает Жервиньо Куасси , обходя своих соперников

87' Удар от ворот произведет Торино

87' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

87' Инглезе Роберто из команды Парма плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

86' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Хорошо играет на выходе Сиригу Сальваторе - мяч в ее руках

85' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

84' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Белотти Андреа из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

84' Базелли Даниэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Матч возобновлен

82' Н'Кулу Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет Торино

78' Н'Кулу Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

77' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

74' Матч возобновлен

74' Базелли Даниэле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Вратарь парирует удар, который нанес Иццо Армандо , и мяч снова в игре

73' Базелли Даниэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет Парма

70' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

70' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Удар от ворот произведет Парма

69' Базелли Даниэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Эрнани Азеведо получил желтую карточку от судьи

67' Корнелиус Андреас из команды Парма сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

66' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Белотти Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Пеццелла Джузеппе из команды Парма пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

65' Эйна Ола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Удар от ворот произведет Парма

65' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

64' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Удар от ворот произведет Торино

62' Алвеш Бруну пробил со штрафного прямо в стенку

61' Мейте Суалихо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Пеццелла Джузеппе из команды Парма пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

60' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

59' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Белотти Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Ансальди Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

57' Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Эйна Ола из команды Торино направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

55' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

51' Удар от ворот произведет Торино

51' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Эрнани Азеведо и попал в каркас ворот!

51' Жервиньо Куасси имела голевой момент, но голкипер спасла свою команду!

50' Хорошие скиллы дриблинга показывает Жервиньо Куасси , обходя своих соперников

50' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

50' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Сиригу Сальваторе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Торино

48' Н'Кулу Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля