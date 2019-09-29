Италия: Серия A 2019-2020
Лацио
1:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Олимпийский (Рим)
Дженоа
1:0
7' ГолМилинкович-Савич Сергей
26
Раду
Стефан
77
Марусич
Адам
19
Лулич
Сенад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
-
77 Марусич АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лулич СенадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
93 Вавро ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Основной состав
-
97 Раду ЙонуцВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Паяч МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пандев ГоранПолузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
7'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
73 Владение мячом, % 27
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: +12 =2 -6Интер Милан 1:0 Лацио Лацио 2:0 Парма ЧФР Клуж 2:1 Лацио СПАЛ 2013 2:1 Лацио
Дженоа Последние 20 матчей: +7 =7 -6Дженоа 0:0 Болонья Кальяри 3:1 Дженоа Дженоа 1:2 Аталанта Виртус Энтелла 3:2 Дженоа
Дженоа 2:1 Фиорентина Рома 3:3 Дженоа Дженоа 4:1 Имолезе Реджана 1915 1:2 Дженоа Бордо 1:3 Дженоа Нант 1:1 Дженоа Дженоа 5:1 Сен-Ло Манш Лион 3:4 Дженоа Ваккер-2 Инсбрук 0:7 Дженоа Фиорентина 0:0 Дженоа Дженоа 1:1 Кальяри Аталанта 2:1 Дженоа Дженоа 1:1 Рома СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Дженоа 0:1 Торино Сампдория 2:0 Дженоа
Последние игры между собой
Лацио: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Дженоа: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Дженоа 2:2 Лацио Серия A Лацио 4:2 Дженоа Кубок Лацио 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:0 Лацио Серия A Лацио 2:0 Дженоа Серия A Лацио 0:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Лацио Серия A Дженоа 2:0 Лацио Серия A Лацио 0:2 Дженоа Серия A Дженоа 3:2 Лацио Серия A Лацио 0:1 Дженоа Серия A Дженоа 3:2 Лацио Серия A Лацио 1:2 Дженоа Серия A Лацио 4:2 Дженоа Серия A Дженоа 0:0 Лацио Серия A Дженоа 1:2 Лацио Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|13 - 2
|18
|2.
|Ювентус
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 5
|16
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 9
|13
|4.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|15 - 10
|12
|5.
|Кальяри
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|6.
|Торино
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|7.
|Болонья
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|8.
|Рома
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|9.
|Лацио
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|10.
|Лечче
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 11
|7
|11.
|Милан
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|12.
|Парма
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|14.
|Брешия
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|15.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|16.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|18.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 13
|3
|20.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 14
|3
Лацио
94% (140)
Ничья
5.4% (8)
Дженоа
0.7% (1)
2:1 Лацио
41.6% (62)
2:0 Лацио
32.2% (48)
1:0 Лацио
10.1% (15)
3:1 Лацио
6% (9)
1:1 Ничья
3.4% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...