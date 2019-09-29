Италия: Серия A 2019-2020

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Лацио
1:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Дженоа
1
Стракоша
Томас
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
77
Марусич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
19
Лулич
Сенад
17
Иммобиле
Чиро
11
Корреа
Хоакин
97
Раду
Йонуц
13
Эль-Ямик
Джавад
17
Ромеро
Кристиан
4
Кришито
Доменико
18
Гильоне
Паоло
8
Лерагер
Лукас
21
Радованович
Иван
29
Кассата
Франческо
3
Баррека
Антонио
9
Санабрия
Антонио
11
Куаме
Кристиан
Лацио
3-5-2
Дженоа
3-5-2

Ход матча

7'
Милинкович-Савич Сергей
(Иммобиле Чиро)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 73 Владение мячом, % 27

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Интер Милан 1:0 Лацио Лацио 2:0 Парма ЧФР Клуж 2:1 Лацио СПАЛ 2013 2:1 Лацио
Лацио 1:1 Рома Сампдория 0:3 Лацио Сельта 1:2 Лацио Падерборн 2:4 Лацио Борнмут 3:4 Лацио Лацио 4:0 Мантова Лацио 5:0 Виртус Энтелла Лацио 5:2 Триестина Торино 3:1 Лацио Лацио 3:3 Болонья Аталанта 0:2 Лацио Кальяри 1:2 Лацио Лацио 1:3 Аталанта Сампдория 1:2 Лацио Милан 0:1 Лацио Лацио 1:2 Кьево
Дженоа Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Дженоа 0:0 Болонья Кальяри 3:1 Дженоа Дженоа 1:2 Аталанта Виртус Энтелла 3:2 Дженоа
Дженоа 2:1 Фиорентина Рома 3:3 Дженоа Дженоа 4:1 Имолезе Реджана 1915 1:2 Дженоа Бордо 1:3 Дженоа Нант 1:1 Дженоа Дженоа 5:1 Сен-Ло Манш Лион 3:4 Дженоа Ваккер-2 Инсбрук 0:7 Дженоа Фиорентина 0:0 Дженоа Дженоа 1:1 Кальяри Аталанта 2:1 Дженоа Дженоа 1:1 Рома СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Дженоа 0:1 Торино Сампдория 2:0 Дженоа

Последние игры между собой

Лацио: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Дженоа: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Дженоа 2:1 Лацио Серия A Лацио 4:1 Дженоа Серия A Лацио 1:2 Дженоа Серия A Дженоа 2:3 Лацио Серия A
Дженоа 2:2 Лацио Серия A Лацио 4:2 Дженоа Кубок Лацио 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:0 Лацио Серия A Лацио 2:0 Дженоа Серия A Лацио 0:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Лацио Серия A Дженоа 2:0 Лацио Серия A Лацио 0:2 Дженоа Серия A Дженоа 3:2 Лацио Серия A Лацио 0:1 Дженоа Серия A Дженоа 3:2 Лацио Серия A Лацио 1:2 Дженоа Серия A Лацио 4:2 Дженоа Серия A Дженоа 0:0 Лацио Серия A Дженоа 1:2 Лацио Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 6 6 0 0 13 - 2 18
2. Ювентус Заявка 6 5 1 0 11 - 5 16
3. Аталанта Заявка 6 4 1 1 15 - 9 13
4. Наполи Заявка 6 4 0 2 15 - 10 12
5. Кальяри Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
6. Торино Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
7. Болонья 0:0 Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
8. Рома 0:0 Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
9. Лацио 0:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 4 8
10. Лечче 0:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 11 7
11. Милан Заявка 5 2 0 3 3 - 5 6
12. Парма Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
13. Сассуоло Заявка 6 2 0 4 11 - 12 6
14. Брешия Заявка 6 2 0 4 7 - 9 6
15. Дженоа 0:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
16. Верона Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
17. Фиорентина Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
18. Удинезе 0:0 Заявка 6 1 2 3 2 - 5 5
19. СПАЛ 2013 Заявка 6 1 0 5 5 - 13 3
20. Сампдория Заявка 6 1 0 5 4 - 14 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лацио 1:0 Дженоа
Лацио
94% (140)
Ничья
5.4% (8)
Дженоа
0.7% (1)
2:1 Лацио
41.6% (62)
2:0 Лацио
32.2% (48)
1:0 Лацио
10.1% (15)
3:1 Лацио
6% (9)
1:1 Ничья
3.4% (5)
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