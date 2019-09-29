Италия: Серия A 2019-2020

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  4. Серия A 2019-2020
Наполи
2:1
Конец матча

Стадион:
Брешия
0'
1:0
13' Гол
Мертенс Дрис
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Манолас Костас
19' Желтая карточка
Манолас Костас
33' Желтая карточка
Сабелли Стефано
2:0
45' Гол
Манолас Костас
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Тонали Сандро
2:1
67' Гол
Балотелли Марио
78' Желтая карточка
Хюсай Эльсейд
90'+8
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
44
Манолас
Костас
19
Максимович
Никола
31
Гулам
Фаузи
7
Кальехон
Хосе
5
Аллан
Маркес
8
Фабиан
Руис
20
Зелиньски
Петр
9
Льоренте
Фернандо
14
Мертенс
Дрис
1
Йоронен
Йессе
2
Сабелли
Стефано
15
Andrea
Cistana
14
Чансельор
Джон
26
Мартелла
Бруно
25
Бизоли
Димитри
4
Тонали
Сандро
27
Дессена
Даниэле
7
Шпалек
Николас
45
Балотелли
Марио
9
Доннарумма
Альфредо
Наполи
4-4-2
Брешия
4-3-1-2

Ход матча

13'
Мертенс Дрис
(Кальехон Хосе)
1:0
18'
Манолас Костас
 
19'
Манолас Костас
 
33'
 
Сабелли Стефано
45'
Манолас Костас
(Максимович Никола)
2:0
50'
 
Тонали Сандро
65'
Луперто Себастьяно
Манолас Костас
 
67'
2:1
Балотелли Марио
(Тонали Сандро)
68'
 
Матею Алеш
Мартелла Бруно
72'
 
Ромуло Соуза
Дессена Даниэле
73'
Элмас Эльиф
Льоренте Фернандо
 
76'
Хюсай Эльсейд
Максимович Никола
 
78'
Хюсай Эльсейд
 
85'
 
Матри Алессандро
Шпалек Николас

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 3
  • 10 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 7
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Наполи 0:1 Кальяри Лечче 1:4 Наполи Наполи 2:0 Ливерпуль Наполи 2:0 Сампдория
Ювентус 4:3 Наполи Фиорентина 3:4 Наполи Барселона 4:0 Наполи Барселона 2:1 Наполи Марсель 0:1 Наполи Ливерпуль 0:3 Наполи Наполи 3:3 Кремонезе Наполи 5:0 ФералпиСало Наполи 1:2 Беневенто Болонья 3:2 Наполи Наполи 4:1 Интер Милан СПАЛ 2013 1:2 Наполи Наполи 2:1 Кальяри Фрозиноне 0:2 Наполи Наполи 1:2 Аталанта Наполи 0:1 Арсенал
Брешия Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Брешия 1:2 Ювентус Удинезе 0:1 Брешия Брешия 3:4 Болонья Брешия 3:2 Фрозиноне
Мантова 1:5 Брешия Милан 1:0 Брешия Кальяри 0:1 Брешия Перуджа 2:1 Брешия Брешия 2:1 Вальядолид Аланьяспор 2:0 Брешия Бешикташ 0:2 Брешия Брешия 2:0 Ренате Брешия 11:0 Чиливерге Маццано Дарфо-Боарио 1:5 Брешия Брешия 2:3 Беневенто Кремонезе 0:0 Брешия Брешия 1:0 Асколи Лечче 1:0 Брешия Брешия 3:0 Салернитана Ливорно 0:1 Брешия

Последние игры между собой

Наполи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Брешия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Наполи 0:0 Брешия Серия A Брешия 0:1 Наполи Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 6 6 0 0 13 - 2 18
2. Ювентус Заявка 6 5 1 0 11 - 5 16
3. Аталанта Заявка 6 4 1 1 15 - 9 13
4. Наполи Заявка 6 4 0 2 15 - 10 12
5. Кальяри Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
6. Торино Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
7. Болонья 0:0 Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
8. Рома 0:0 Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
9. Лацио 0:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 4 8
10. Лечче 0:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 11 7
11. Милан Заявка 5 2 0 3 3 - 5 6
12. Парма Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
13. Сассуоло Заявка 6 2 0 4 11 - 12 6
14. Брешия Заявка 6 2 0 4 7 - 9 6
15. Дженоа 0:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
16. Верона Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
17. Фиорентина Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
18. Удинезе 0:0 Заявка 6 1 2 3 2 - 5 5
19. СПАЛ 2013 Заявка 6 1 0 5 5 - 13 3
20. Сампдория Заявка 6 1 0 5 4 - 14 3
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Paolo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Наполи 2:1 Брешия
Наполи
98% (150)
Ничья
0.7% (1)
Брешия
1.3% (2)
2:0 Наполи
45.8% (70)
3:0 Наполи
17% (26)
2:1 Наполи
14.4% (22)
3:1 Наполи
11.8% (18)
1:0 Наполи
4.6% (7)
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