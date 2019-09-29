Италия: Серия A 2019-2020

Второй тайм

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

97' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

97' Удар от ворот произведет Брешия

97' Хорошие скиллы дриблинга показывает Элмас Эльиф , обходя своих соперников

96' Фабиан Руис наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

95' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

95' Хорошая попытка от Кальехон Хосе , был неплохой удар, но вратарь спас

93' Хорошо играет на выходе Оспина Давид - мяч в ее руках

92' Хорошо играет на выходе Оспина Давид - мяч в ее руках

92' Матч возобновлен

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

88' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

87' Хорошая попытка от Зелиньски Петр , был неплохой удар, но вратарь спас

86' Удар от ворот произведет Наполи

86' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

85' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Тонали Сандро из команды Брешия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

83' Ди Лоренцо Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Матею Алеш из команды Брешия пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

81' Балотелли Марио пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

81' Тонали Сандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

79' Удар от ворот произведет Наполи

79' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Хюсай Эльсейд получил желтую карточку от судьи

77' Удар от ворот произведет Наполи

76' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

76' Ох, нехорошо это выглядит. Максимович Никола получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Максимович Никола на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

71' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

71' Удар от ворот произведет Брешия

70' Мертенс Дрис из команды Наполи не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

70' Матею Алеш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Хорошо играет на выходе Оспина Давид - мяч в ее руках

69' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Чансельор Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Максимович Никола предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Удар от ворот произведет Брешия

64' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

64' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Чансельор Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Гулам Фаузи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Гулам Фаузи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

63' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Удар от ворот произведет Брешия

62' Как она упустила момент!?! Мертенс Дрис имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

62' Аллан Маркес разрезает оборону соперника отличным пасом

61' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Матч возобновлен

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Удар от ворот произведет Брешия

60' Гулам Фаузи не смог попасть в створ ударом издали

60' Йоронен Йессе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

60' Удар от ворот произведет Наполи

59' О, нет. Из многообещающей позиции Тонали Сандро из команды Брешия наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

58' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Тонали Сандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Удар от ворот произведет Брешия

57' Кальехон Хосе не смог попасть в створ ударом издали

57' Андреа Систана выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

55' Дессена Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Брешия , будет отменен из-за фола.

51' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

50' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

49' После штрафного удара,который нанес Балотелли Марио мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

47' Удар от ворот произведет Брешия

47' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Наполи пробьет пенальти!

47' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.