Италия: Серия A 2019-2020
1:0
13' ГолМертенс Дрис
18' Undefined phrase: football_event_Манолас Костас
19' Желтая карточкаМанолас Костас
33' Желтая карточкаСабелли Стефано
2:0
45' ГолМанолас Костас
50' Undefined phrase: football_event_Тонали Сандро
2:1
67' ГолБалотелли Марио
78' Желтая карточкаХюсай Эльсейд
25
Оспина
Давид
31
Гулам
Фаузи
14
Мертенс
Дрис
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Юнес АминПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Элмас ЭльифПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Лосано ИрвинНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Ромуло СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Айе ФлорианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
13'
1:0
18'
19'
33'
45'
50'
67'
2:1
78'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
7 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 6
-
7 Угловые 7
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: +11 =1 -8Наполи 0:1 Кальяри Лечче 1:4 Наполи Наполи 2:0 Ливерпуль Наполи 2:0 Сампдория
Ювентус 4:3 Наполи Фиорентина 3:4 Наполи Барселона 4:0 Наполи Барселона 2:1 Наполи Марсель 0:1 Наполи Ливерпуль 0:3 Наполи Наполи 3:3 Кремонезе Наполи 5:0 ФералпиСало Наполи 1:2 Беневенто Болонья 3:2 Наполи Наполи 4:1 Интер Милан СПАЛ 2013 1:2 Наполи Наполи 2:1 Кальяри Фрозиноне 0:2 Наполи Наполи 1:2 Аталанта Наполи 0:1 Арсенал
Брешия Последние 20 матчей: +12 =1 -7Брешия 1:2 Ювентус Удинезе 0:1 Брешия Брешия 3:4 Болонья Брешия 3:2 Фрозиноне
Мантова 1:5 Брешия Милан 1:0 Брешия Кальяри 0:1 Брешия Перуджа 2:1 Брешия Брешия 2:1 Вальядолид Аланьяспор 2:0 Брешия Бешикташ 0:2 Брешия Брешия 2:0 Ренате Брешия 11:0 Чиливерге Маццано Дарфо-Боарио 1:5 Брешия Брешия 2:3 Беневенто Кремонезе 0:0 Брешия Брешия 1:0 Асколи Лечче 1:0 Брешия Брешия 3:0 Салернитана Ливорно 0:1 Брешия
Последние игры между собой
Наполи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Брешия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|13 - 2
|18
|2.
|Ювентус
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 5
|16
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 9
|13
|4.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|15 - 10
|12
|5.
|Кальяри
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|6.
|Торино
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|7.
|Болонья
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|8.
|Рома
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|9.
|Лацио
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|10.
|Лечче
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 11
|7
|11.
|Милан
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|12.
|Парма
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|14.
|Брешия
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|15.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|16.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|18.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 13
|3
|20.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 14
|3
Наполи
98% (150)
Ничья
0.7% (1)
Брешия
1.3% (2)
2:0 Наполи
45.8% (70)
3:0 Наполи
17% (26)
2:1 Наполи
14.4% (22)
3:1 Наполи
11.8% (18)
1:0 Наполи
4.6% (7)
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