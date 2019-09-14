Италия: Серия A 2019-2020
Ювентус
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Стадион: Альянц Стэдиум
СПАЛ 2013
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +7 =7 -6Брешия 1:2 Ювентус Ювентус 2:1 Верона Атлетико М 2:2 Ювентус Фиорентина 0:0 Ювентус
Ювентус 4:3 Наполи Парма 0:1 Ювентус Триестина 0:1 Ювентус Атлетико М 2:1 Ювентус K-League All Stars 3:3 Ювентус Ювентус 1:1 Интер Милан Ювентус 2:3 Тоттенхэм Сампдория 2:0 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Рома 2:0 Ювентус Ювентус 1:1 Торино Интер Милан 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Фиорентина Ювентус 1:2 Аякс СПАЛ 2013 2:1 Ювентус Аякс 1:1 Ювентус
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +11 =2 -7СПАЛ 2013 1:3 Лечче Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Лацио Болонья 1:0 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 2:3 Аталанта СПАЛ 2013 3:1 ФералпиСало ФК Чезена 2:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Верона СПАЛ 2013 3:1 Обермаис СПАЛ 2013 5:0 Виртус Больцано СПАЛ 2013 4:1 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне СПАЛ 2013 3:1 Горица СПАЛ 2013 2:3 Милан Удинезе 3:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Наполи Кьево 0:4 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Эмполи 2:4 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Ювентус
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 1
|15
|2.
|Ювентус
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 5
|13
|3.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|4.
|Наполи
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|13 - 9
|9
|5.
|Кальяри
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|6.
|Торино
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|7.
|Болонья
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|8.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|9.
|Лацио
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|11.
|Брешия
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|12.
|Милан
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|13.
|Парма
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|14.
|Лечче
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|15.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|17.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|18.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|20.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
Ювентус
98.7% (76)
Ничья
1.3% (1)
СПАЛ 2013
0% (0)
2:0 Ювентус
46.8% (36)
3:0 Ювентус
24.7% (19)
3:1 Ювентус
11.7% (9)
1:0 Ювентус
5.2% (4)
4:0 Ювентус
2.6% (2)
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