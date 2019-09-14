Италия: Серия A 2019-2020

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Ювентус
 
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Стадион:
СПАЛ 2013

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Брешия 1:2 Ювентус Ювентус 2:1 Верона Атлетико М 2:2 Ювентус Фиорентина 0:0 Ювентус
Ювентус 4:3 Наполи Парма 0:1 Ювентус Триестина 0:1 Ювентус Атлетико М 2:1 Ювентус K-League All Stars 3:3 Ювентус Ювентус 1:1 Интер Милан Ювентус 2:3 Тоттенхэм Сампдория 2:0 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Рома 2:0 Ювентус Ювентус 1:1 Торино Интер Милан 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Фиорентина Ювентус 1:2 Аякс СПАЛ 2013 2:1 Ювентус Аякс 1:1 Ювентус
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +11 =2 -7
СПАЛ 2013 1:3 Лечче Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Лацио Болонья 1:0 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 2:3 Аталанта СПАЛ 2013 3:1 ФералпиСало ФК Чезена 2:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Верона СПАЛ 2013 3:1 Обермаис СПАЛ 2013 5:0 Виртус Больцано СПАЛ 2013 4:1 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне СПАЛ 2013 3:1 Горица СПАЛ 2013 2:3 Милан Удинезе 3:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Наполи Кьево 0:4 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Эмполи 2:4 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Ювентус

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
СПАЛ 2013 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 4:1 СПАЛ 2013 Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 5 5 0 0 10 - 1 15
2. Ювентус Заявка 5 4 1 0 9 - 5 13
3. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
4. Наполи Заявка 5 3 0 2 13 - 9 9
5. Кальяри Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
6. Торино Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
7. Болонья Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
8. Рома Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
9. Лацио Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
10. Сассуоло Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
11. Брешия Заявка 5 2 0 3 6 - 7 6
12. Милан Заявка 5 2 0 3 3 - 5 6
13. Парма Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
14. Лечче Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
15. Верона Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
16. Фиорентина Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
17. Дженоа Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
18. Удинезе Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
19. СПАЛ 2013 Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
20. Сампдория Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - СПАЛ 2013

    До начала игры, которая состоится 28.09.2019, осталось 1 день 11 часов 35 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Ювентус - СПАЛ 2013
    Ювентус
    98.7% (76)
    Ничья
    1.3% (1)
    СПАЛ 2013
    0% (0)
    2:0 Ювентус
    46.8% (36)
    3:0 Ювентус
    24.7% (19)
    3:1 Ювентус
    11.7% (9)
    1:0 Ювентус
    5.2% (4)
    4:0 Ювентус
    2.6% (2)
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