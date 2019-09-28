Италия: Серия A 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Аталанта играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

45' Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Феррари Джанмарко получил желтую карточку от судьи

43' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Толой Рафаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

40' Удар от ворот произведет Аталанта

39' Берарди Доменико пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

39' Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Бурабия Мехди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

35' Удар от ворот произведет Сассуоло

34' Ох, нехорошо это выглядит. Берарди Доменико получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Берарди Доменико получает желтую карточку за нырок

33' Берарди Доменико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

30' Отличный командный гол!

29' Г О О О О Л - Алехандро Гомес изменил счет на табло!

29' Аталанта имеет хороший шанс забить.

29' Кирикеш Влад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Хорошо играет на выходе Консильи Андреа - мяч в ее руках

25' Кирикеш Влад ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

24' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

24' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Сассуоло

24' Сапата Дуван не смог попасть в створ ударом издали

23' Хорошие скиллы дриблинга показывает Госенс Робин , обходя своих соперников

23' Пелузо Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

21' Удар от ворот произведет Сассуоло

20' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Иличич Йосип из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

16' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Аталанта нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

15' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

15' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Аталанта будет все-таки засчитан.

14' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

13' Г О О О О Л - Госенс Робин забивает!

13' Плохо играет Тольян Йереми - неудачный вынос, и мяч у соперниц

10' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

9' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Фантастический гол, где все сам сделал Алехандро Гомес

6' Г О О О О Л - Алехандро Гомес изменил счет на табло!

6' Хорошие скиллы дриблинга показывает Алехандро Гомес , обходя своих соперников

6' Аталанта имеет хороший шанс забить.

5' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

4' Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Удар от ворот произведет Сассуоло

3' Пространство открывается для Фройлер Ремо , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

3' Тольян Йереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Алехандро Гомес наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

2' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Сассуоло начинает с центра поля