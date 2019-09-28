Италия: Серия A 2019-2020
Сассуоло
1:4
Конец матча
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Аталанта
0:1
6' ГолAlejandro Darío Gómez1
0:2
13' ГолГосенс Робин
0:3
29' ГолAlejandro Darío Gómez1
33' Желтая карточкаБерарди Доменико
0:4
35' ГолСапата Дуван
44' Желтая карточкаФеррари Джанмарко
1:4
62' ГолДефрель Грегоре
70' Желтая карточкаТолой Рафаэл
87' Желтая карточкаМалиновский Руслан
21
Кирикеш
Влад
14
Обьянг
Педро
33
Хатебур
Ханс
11
Фройлер
Ремо
72
Иличич
Йосип
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
-
2 МарлонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Иличич ЙосипНападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
41 РоджерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаНападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
6'
13'
0:2
29'
33'
35'
0:4
62'
70'
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
6 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 3
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Сассуоло Последние 20 матчей: +10 =5 -5Парма 1:0 Сассуоло Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 Рома 4:2 Сассуоло Сассуоло 4:1 Сампдория
Торино 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Специя Сассуоло 1:0 Алессандрия Сассуоло 1:0 Эмполи Сассуоло 10:1 Чиливерге Маццано Сассуоло 2:0 Судтироль Сассуоло 5:0 Реал Виченца Аталанта 3:1 Сассуоло Сассуоло 0:0 Рома Торино 3:2 Сассуоло Сассуоло 2:2 Фрозиноне Фиорентина 0:1 Сассуоло Удинезе 1:1 Сассуоло Сассуоло 0:0 Парма Лацио 2:2 Сассуоло Сассуоло 4:0 Кьево
Аталанта Последние 20 матчей: +12 =2 -6Рома 0:2 Аталанта Аталанта 2:2 Фиорентина Динамо Загреб 4:0 Аталанта Дженоа 1:2 Аталанта
Аталанта 2:3 Торино СПАЛ 2013 2:3 Аталанта Хетафе 4:1 Аталанта Лестер 2:1 Аталанта Норвич 1:4 Аталанта Суонси 2:1 Аталанта Аталанта 6:0 Ренате Аталанта 9:0 Брусапорто Клузоне 1:5 Аталанта Аталанта 3:1 Сассуоло Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 0:2 Лацио Аталанта 2:1 Дженоа Лацио 1:3 Аталанта Аталанта 2:0 Удинезе Аталанта 2:1 Фиорентина
Последние игры между собой
Сассуоло: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 10
Аталанта: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 2
Аталанта 2:1 Сассуоло Серия A Аталанта 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:3 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:2 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:2 Сассуоло Серия A Аталанта 2:0 Сассуоло Кубок Сассуоло 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Сассуоло Серия B Сассуоло 0:2 Аталанта Серия B
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|13 - 2
|18
|2.
|Ювентус
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 5
|16
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 9
|13
|4.
|Наполи
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|13 - 9
|9
|5.
|Кальяри
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|6.
|Торино
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|7.
|Болонья
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|8.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|9.
|Лацио
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|10.
|Брешия
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|11.
|Милан
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|12.
|Парма
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|13.
|Лечче
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|15.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|17.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|18.
|Удинезе
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 13
|3
|20.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 14
|3
Сассуоло
15.8% (24)
Ничья
23% (35)
Аталанта
61.2% (93)
1:2 Аталанта
40.1% (61)
1:1 Ничья
16.4% (25)
0:1 Аталанта
11.2% (17)
2:1 Сассуоло
10.5% (16)
2:2 Ничья
5.9% (9)
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