Италия: Серия A 2019-2020

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  4. Серия A 2019-2020
Сассуоло
1:4
Конец матча

Стадион:
Аталанта
0'
0:1
6' Гол
Alejandro Darío Gómez1
0:2
13' Гол
Госенс Робин
0:3
29' Гол
Alejandro Darío Gómez1
33' Желтая карточка
Берарди Доменико
0:4
35' Гол
Сапата Дуван
44' Желтая карточка
Феррари Джанмарко
1:4
62' Гол
Дефрель Грегоре
70' Желтая карточка
Толой Рафаэл
87' Желтая карточка
Малиновский Руслан
90'+5
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
13
Пелузо
Федерико
8
Дункан
Альфред
14
Обьянг
Педро
68
Бурабия
Мехди
25
Берарди
Доменико
11
Дефрель
Грегоре
7
Бога
Джереми
57
Спортьелло
Марко
2
Толой
Рафаэл
19
Джимсити
Берат
5
Мазиелло
Андреа
33
Хатебур
Ханс
11
Фройлер
Ремо
88
Пашалич
Марио
8
Госенс
Робин
10
Alejandro
Darío
Gómez1
72
Иличич
Йосип
91
Сапата
Дуван
Сассуоло
4-3-3
Аталанта
3-4-1-2

Ход матча

6'
0:1
Alejandro Darío Gómez1
(Фройлер Ремо)
13'
0:2
Госенс Робин
29'
0:3
Alejandro Darío Gómez1
(Сапата Дуван)
33'
Берарди Доменико
 
35'
0:4
Сапата Дуван
(Хатебур Ханс)
44'
Феррари Джанмарко
 
46'
Трипальделли Алессандро
Пелузо Федерико
 
46'
Траоре Хамед
Бурабия Мехди
 
61'
 
Арана Гильерме
Госенс Робин
62'
Дефрель Грегоре
(Дункан Альфред)
1:4
70'
 
Толой Рафаэл
72'
 
Малиновский Руслан
Alejandro Darío Gómez1
75'
 
Барроу Муса
Сапата Дуван
82'
Маньянелли Франческо
Дункан Альфред
 
87'
 
Малиновский Руслан

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 6 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Парма 1:0 Сассуоло Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 Рома 4:2 Сассуоло Сассуоло 4:1 Сампдория
Торино 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Специя Сассуоло 1:0 Алессандрия Сассуоло 1:0 Эмполи Сассуоло 10:1 Чиливерге Маццано Сассуоло 2:0 Судтироль Сассуоло 5:0 Реал Виченца Аталанта 3:1 Сассуоло Сассуоло 0:0 Рома Торино 3:2 Сассуоло Сассуоло 2:2 Фрозиноне Фиорентина 0:1 Сассуоло Удинезе 1:1 Сассуоло Сассуоло 0:0 Парма Лацио 2:2 Сассуоло Сассуоло 4:0 Кьево
Аталанта Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Рома 0:2 Аталанта Аталанта 2:2 Фиорентина Динамо Загреб 4:0 Аталанта Дженоа 1:2 Аталанта
Аталанта 2:3 Торино СПАЛ 2013 2:3 Аталанта Хетафе 4:1 Аталанта Лестер 2:1 Аталанта Норвич 1:4 Аталанта Суонси 2:1 Аталанта Аталанта 6:0 Ренате Аталанта 9:0 Брусапорто Клузоне 1:5 Аталанта Аталанта 3:1 Сассуоло Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 0:2 Лацио Аталанта 2:1 Дженоа Лацио 1:3 Аталанта Аталанта 2:0 Удинезе Аталанта 2:1 Фиорентина

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 10
Аталанта: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 2
Аталанта 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:6 Аталанта Серия A Сассуоло 0:3 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Сассуоло Кубок
Аталанта 2:1 Сассуоло Серия A Аталанта 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:3 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:2 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:2 Сассуоло Серия A Аталанта 2:0 Сассуоло Кубок Сассуоло 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Сассуоло Серия B Сассуоло 0:2 Аталанта Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 6 6 0 0 13 - 2 18
2. Ювентус Заявка 6 5 1 0 11 - 5 16
3. Аталанта Заявка 6 4 1 1 15 - 9 13
4. Наполи Заявка 5 3 0 2 13 - 9 9
5. Кальяри Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
6. Торино Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
7. Болонья Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
8. Рома Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
9. Лацио Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
10. Брешия Заявка 5 2 0 3 6 - 7 6
11. Милан Заявка 5 2 0 3 3 - 5 6
12. Парма Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
13. Лечче Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Сассуоло Заявка 6 2 0 4 11 - 12 6
15. Верона Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
16. Фиорентина Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
17. Дженоа Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
18. Удинезе Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
19. СПАЛ 2013 Заявка 6 1 0 5 5 - 13 3
20. Сампдория Заявка 6 1 0 5 4 - 14 3
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Сассуоло 1:4 Аталанта
Сассуоло
15.8% (24)
Ничья
23% (35)
Аталанта
61.2% (93)
1:2 Аталанта
40.1% (61)
1:1 Ничья
16.4% (25)
0:1 Аталанта
11.2% (17)
2:1 Сассуоло
10.5% (16)
2:2 Ничья
5.9% (9)
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