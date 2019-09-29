Италия: Серия A 2019-2020

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Кальяри
1:0
Перерыв

Стадион:
Верона
0'
1:0
29' Гол
Педру Жоау III
31' Желтая карточка
Степински Мариуш
33' Желтая карточка
Кастро Лукас
90
Ольсен
Робин
12
Каччаторе
Фабрицио
23
Чеппители
Лука
19
Пизакане
Фабио
33
Пеллегрини
Лука
18
Нандес
Найтан
8
Чигарини
Лука
6
Рог
Марко
29
Кастро
Лукас
10
Педру
Жоау
III
99
Симеоне
Джованни
1
Сильвестри
Марко
13
Ррахмани
Амир
27
Давидович
Павел
21
Гюнтер
Корай
5
Фараони
Марко
4
Велозу
Мигель
34
Амрабат
Софьян
88
Лазович
Дарко
20
Цаканьи
Маттиа
14
Верре
Валерио
9
Степински
Мариуш
Кальяри
4-3-1-2
Верона
3-4-2-1

Ход матча

29'
Педру Жоау III
(Кастро Лукас)
1:0
31'
 
Степински Мариуш
33'
Кастро Лукас
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Наполи 0:1 Кальяри Кальяри 3:1 Дженоа Парма 1:3 Кальяри Кальяри 1:2 Интер Милан
Кальяри 0:1 Брешия Кальяри 2:1 Кьево Катания 1:1 Кальяри Фенербахче 2:2 Кальяри Фрайбург 4:1 Кальяри Фрайбург 0:1 Кальяри Кьево 1:2 Кальяри ФералпиСало 1:1 Кальяри Кальяри 5:0 Реал Виченца Кальяри 1:2 Удинезе Дженоа 1:1 Кальяри Кальяри 1:2 Лацио Наполи 2:1 Кальяри Рома 3:0 Кальяри Кальяри 1:0 Фрозиноне Торино 1:1 Кальяри
Верона Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Верона 0:0 Удинезе Ювентус 2:1 Верона Верона 0:1 Милан Верона 1:2 Олимпия Любляна
Лечче 0:1 Верона Верона 1:1 Болонья Верона 1:2 Кремонезе СПАЛ 2013 0:0 Верона Верона 1:1 Трабзонспор Хоффенхайм 0:0 Верона Верона 5:0 Унион Фельтре Верона 1:1 Топ-22 Верона 12:0 Примьеро Верона 3:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Верона Пескара 0:1 Верона Верона 0:0 Пескара Верона 4:1 Перуджа Верона 2:1 Фоджа Читтаделла 3:0 Верона

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Верона: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Верона 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Верона Серия A Кальяри 1:2 Верона Серия A Верона 1:0 Кальяри Серия A
Кальяри 1:0 Верона Серия A Верона 2:1 Кальяри Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 6 6 0 0 13 - 2 18
2. Ювентус Заявка 6 5 1 0 11 - 5 16
3. Аталанта Заявка 6 4 1 1 15 - 9 13
4. Наполи Заявка 6 4 0 2 15 - 10 12
5. Кальяри 1:0 Заявка 6 4 0 2 9 - 5 12
6. Рома Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
7. Лацио Заявка 6 3 1 2 11 - 4 10
8. Торино Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
9. Болонья Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
10. Удинезе Заявка 6 2 1 3 3 - 5 7
11. Милан Заявка 5 2 0 3 3 - 5 6
12. Парма Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
13. Сассуоло Заявка 6 2 0 4 11 - 12 6
14. Брешия Заявка 6 2 0 4 7 - 9 6
15. Лечче Заявка 6 2 0 4 6 - 12 6
16. Фиорентина Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
17. Верона 0:1 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
18. Дженоа Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
19. СПАЛ 2013 Заявка 6 1 0 5 5 - 13 3
20. Сампдория Заявка 6 1 0 5 4 - 14 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Кальяри 1:0 Верона
Кальяри
74% (114)
Ничья
20.8% (32)
Верона
5.2% (8)
1:0 Кальяри
35.1% (54)
2:1 Кальяри
27.3% (42)
1:1 Ничья
14.3% (22)
2:0 Кальяри
7.1% (11)
0:0 Ничья
3.9% (6)
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