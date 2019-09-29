Италия: Серия A 2019-2020
Кальяри
1:0
Перерыв
Стадион: Сарденья Арена
Верона
1:0
29' ГолПедру Жоау III
31' Желтая карточкаСтепински Мариуш
33' Желтая карточкаКастро Лукас
90
Ольсен
Робин
29
Кастро
Лукас
21
Гюнтер
Корай
- Основной состав
-
90 Ольсен РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Кастро ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Данци АндреаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
29'
1:0
31'
33'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Кальяри Последние 20 матчей: +8 =5 -7Наполи 0:1 Кальяри Кальяри 3:1 Дженоа Парма 1:3 Кальяри Кальяри 1:2 Интер Милан
Кальяри 0:1 Брешия Кальяри 2:1 Кьево Катания 1:1 Кальяри Фенербахче 2:2 Кальяри Фрайбург 4:1 Кальяри Фрайбург 0:1 Кальяри Кьево 1:2 Кальяри ФералпиСало 1:1 Кальяри Кальяри 5:0 Реал Виченца Кальяри 1:2 Удинезе Дженоа 1:1 Кальяри Кальяри 1:2 Лацио Наполи 2:1 Кальяри Рома 3:0 Кальяри Кальяри 1:0 Фрозиноне Торино 1:1 Кальяри
Верона Последние 20 матчей: +7 =7 -6Верона 0:0 Удинезе Ювентус 2:1 Верона Верона 0:1 Милан Верона 1:2 Олимпия Любляна
Лечче 0:1 Верона Верона 1:1 Болонья Верона 1:2 Кремонезе СПАЛ 2013 0:0 Верона Верона 1:1 Трабзонспор Хоффенхайм 0:0 Верона Верона 5:0 Унион Фельтре Верона 1:1 Топ-22 Верона 12:0 Примьеро Верона 3:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Верона Пескара 0:1 Верона Верона 0:0 Пескара Верона 4:1 Перуджа Верона 2:1 Фоджа Читтаделла 3:0 Верона
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Верона: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|13 - 2
|18
|2.
|Ювентус
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 5
|16
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 9
|13
|4.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|15 - 10
|12
|5.
|Кальяри
|1:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 5
|12
|6.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|7.
|Лацио
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 4
|10
|8.
|Торино
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|9.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|10.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 5
|7
|11.
|Милан
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|12.
|Парма
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|14.
|Брешия
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|15.
|Лечче
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|17.
|Верона
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|18.
|Дженоа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 13
|3
|20.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 14
|3
Кальяри
74% (114)
Ничья
20.8% (32)
Верона
5.2% (8)
1:0 Кальяри
35.1% (54)
2:1 Кальяри
27.3% (42)
1:1 Ничья
14.3% (22)
2:0 Кальяри
7.1% (11)
0:0 Ничья
3.9% (6)
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