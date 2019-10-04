Италия: Серия B 2019-2020

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Перуджа
1:0
Второй тайм: 69'

Стадион:
Пиза
0'
1:0
33' Гол
Йемелло Пьетро
69'
1
Guglielmo
Vicario
2
Рози
Алеандро
32
Дьомбер
Норберт
25
Nicola
Falasco
27
Ди
Кьяра
Джанлука
23
Marcello
Falzerano
4
Marco
Carraro
28
Christian
Kouan
13
Фернандес
Пауло
11
Буонаюто
Кристиан
9
Йемелло
Пьетро
1
Гори
Стефано
15
Айя
Рамзи
24
Варньер
Марко
13
Andrea
Meroni
23
Francesco
Lisi
5
Luca
Verna
30
Alessandro
De
Vitis
I
27
Гухер
Роберт
10
Davide
Di
Quinzio
31
Маркони
Микеле
26
Мазуччи
Гаэтано
Перуджа
4-3-2-1
Пиза
3-5-2

Ход матча

33'
Йемелло Пьетро
(Ди Кьяра Джанлука)
1:0
56'
 
Mattia Minesso
Davide Di Quinzio
62'
 
Белли Франческо
Andrea Meroni
63'
Мелькьорри Федерико
Фернандес Пауло
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Перуджа Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Эмполи 3:0 Перуджа Перуджа 3:1 Фрозиноне Специя 2:2 Перуджа Перуджа 0:0 Юве Стабия
Фиорентина 1:0 Перуджа Ливорно 0:1 Перуджа Перуджа 2:1 Кьево Перуджа 2:1 Брешия Перуджа 1:0 Триестина Перуджа 1:3 Рома Верона 4:1 Перуджа Перуджа 3:1 Кремонезе Фоджа 1:0 Перуджа Перуджа 0:0 Читтаделла Специя 1:1 Перуджа Перуджа 1:2 Лечче Пескара 1:1 Перуджа Перуджа 2:4 Беневенто Кротоне 2:0 Перуджа Перуджа 3:1 Ливорно
Пиза Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Венеция 1:1 Пиза Пиза 2:3 Эмполи Кьево 2:2 Пиза Пиза 4:1 Кремонезе
Юве Стабия 0:2 Пиза Пиза 0:0 Беневенто Пиза 0:3 Болонья Пиза 3:0 Потенца Триестина 1:3 Пиза Пиза 2:2 Триестина Пиза 1:0 S.S. Arezzo S.S. Arezzo 2:3 Пиза Пиза 2:1 Каррарезе Каррарезе 2:2 Пиза Пиза 3:0 Новара Про Патрия 1:2 Пиза Пиза 0:0 Понтедера Арцакена 0:3 Пиза Пиза 2:1 Ювентус (до 23 лет) Альбиссола 0:1 Пиза

Последние игры между собой

Перуджа: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Пиза: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Перуджа 2:2 Пиза Серия B Пиза 0:1 Перуджа Серия B Пиза 2:1 Перуджа Про Прима Дивизионе Перуджа 0:1 Пиза Про Прима Дивизионе
Перуджа 2:2 Пиза Про Прима Дивизионе Пиза 2:1 Перуджа Про Прима Дивизионе
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 6 4 2 0 10 - 4 14
2. Перуджа 1:0 7 4 2 1 9 - 7 14
3. Салернитана 6 4 1 1 9 - 6 13
4. Асколи 6 4 0 2 14 - 5 12
5. Беневенто 6 3 3 0 9 - 3 12
6. Кротоне 6 3 2 1 8 - 3 11
7. Виртус Энтелла 6 3 2 1 5 - 4 11
8. Кремонезе 6 3 1 2 6 - 7 10
9. Читтаделла 6 3 0 3 6 - 9 9
10. Пиза 0:1 7 2 3 2 11 - 8 9
11. Порденоне 6 2 2 2 9 - 8 8
12. Венеция 6 2 2 2 6 - 6 8
13. Пескара 6 2 1 3 9 - 12 7
14. Кьево 6 1 4 1 8 - 7 7
15. Фрозиноне 6 1 2 3 5 - 10 5
16. Специя 6 1 1 4 8 - 12 4
17. Трапани 6 1 1 4 5 - 9 4
18. Ливорно 6 1 1 4 5 - 9 4
19. Козенца 6 0 3 3 3 - 6 3
20. Юве Стабия 6 0 1 5 2 - 12 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Йемелло Пьетро бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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