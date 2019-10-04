Италия: Серия B 2019-2020
Перуджа
1:0
Второй тайм: 69'
Стадион: Ренато Кури
Пиза
1:0
33' ГолЙемелло Пьетро
15
Айя
Рамзи
27
Гухер
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Балич АндрияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Айя РамзиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Marius MarinПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Пинато Марко
-
-
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Перуджа Последние 20 матчей: +7 =5 -8Эмполи 3:0 Перуджа Перуджа 3:1 Фрозиноне Специя 2:2 Перуджа Перуджа 0:0 Юве Стабия
Фиорентина 1:0 Перуджа Ливорно 0:1 Перуджа Перуджа 2:1 Кьево Перуджа 2:1 Брешия Перуджа 1:0 Триестина Перуджа 1:3 Рома Верона 4:1 Перуджа Перуджа 3:1 Кремонезе Фоджа 1:0 Перуджа Перуджа 0:0 Читтаделла Специя 1:1 Перуджа Перуджа 1:2 Лечче Пескара 1:1 Перуджа Перуджа 2:4 Беневенто Кротоне 2:0 Перуджа Перуджа 3:1 Ливорно
Пиза Последние 20 матчей: +12 =6 -2Венеция 1:1 Пиза Пиза 2:3 Эмполи Кьево 2:2 Пиза Пиза 4:1 Кремонезе
Юве Стабия 0:2 Пиза Пиза 0:0 Беневенто Пиза 0:3 Болонья Пиза 3:0 Потенца Триестина 1:3 Пиза Пиза 2:2 Триестина Пиза 1:0 S.S. Arezzo S.S. Arezzo 2:3 Пиза Пиза 2:1 Каррарезе Каррарезе 2:2 Пиза Пиза 3:0 Новара Про Патрия 1:2 Пиза Пиза 0:0 Понтедера Арцакена 0:3 Пиза Пиза 2:1 Ювентус (до 23 лет) Альбиссола 0:1 Пиза
Последние игры между собой
Перуджа: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Пиза: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|2.
|Перуджа
|1:0
|7
|4
|2
|1
|9 - 7
|14
|3.
|Салернитана
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|4.
|Асколи
|6
|4
|0
|2
|14 - 5
|12
|5.
|Беневенто
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|6.
|Кротоне
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|7.
|Виртус Энтелла
|6
|3
|2
|1
|5 - 4
|11
|8.
|Кремонезе
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|9.
|Читтаделла
|6
|3
|0
|3
|6 - 9
|9
|10.
|Пиза
|0:1
|7
|2
|3
|2
|11 - 8
|9
|11.
|Порденоне
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|12.
|Венеция
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|13.
|Пескара
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|14.
|Кьево
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|15.
|Фрозиноне
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|16.
|Специя
|6
|1
|1
|4
|8 - 12
|4
|17.
|Трапани
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|18.
|Ливорно
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|19.
|Козенца
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|20.
|Юве Стабия
|6
|0
|1
|5
|2 - 12
|1
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