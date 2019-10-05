Италия: Серия B 2019-2020

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Козенца
1:1
Второй тайм: 82'

Стадион:
Венеция
0'
1:0
20' Гол
Ривьер Эммануэль
59' Желтая карточка
Marco Modolo
1:1
78' Пенальти
Монтальто Адриано
79' Желтая карточка
Pietro Perina
79' Желтая карточка
Монтальто Адриано
82'
33
Pietro
Perina
5
Ricardo
Idda
23
Salvatore
Monaco
II
18
Matteo
Legittimo
32
Баэс
Хайме
21
Mirko
Bruccini
30
Franck
Kanoute
16
Шаудоне
Даниэле
11
Tommaso
D'Orazio
10
Mirko
Carretta
29
Ривьер
Эммануэль
12
Леццерини
Лука
2
Фьордализо
Алессандро
21
Кремонези
Микеле
13
Marco
Modolo
14
Феличоли
Джанфилиппо
4
Сукулини
Франко
5
Antonio
Junior
Vacca
16
Luca
Antonio
Fiordilino
10
Араму
Маттиа
24
Бокалон
Риккардо
9
Монтальто
Адриано
Козенца
3-5-2
Венеция
4-3-1-2

Ход матча

20'
Ривьер Эммануэль
(Mirko Carretta)
1:0
29'
 
Pietro Ceccaroni
Феличоли Джанфилиппо
59'
 
Marco Modolo
66'
Греко Леандро
Franck Kanoute
 
68'
Пьерини Николас
Ривьер Эммануэль
 
71'
 
Капелло Алессандро
Antonio Junior Vacca
78'
1:1
Монтальто Адриано
79'
Pietro Perina
 
79'
 
Монтальто Адриано

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Козенца Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Фрозиноне 1:1 Козенца Козенца 1:1 Ливорно Беневенто 1:0 Козенца Козенца 1:2 Пескара
Лечче 2:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Кротоне 0:0 Козенца Монополи 1:0 Козенца Салернитана 1:2 Козенца Козенца 1:1 Венеция Беневенто 4:2 Козенца Козенца 1:0 Специя Падова 0:0 Козенца Козенца 1:0 Кротоне Лечче 3:1 Козенца Козенца 1:1 Палермо Пескара 1:1 Козенца Козенца 2:3 Брешия Фоджа 1:0 Козенца Козенца 1:0 Карпи
Венеция Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Венеция 1:1 Пиза Виртус Энтелла 0:2 Венеция Фрозиноне 1:1 Венеция Венеция 0:2 Кьево
Трапани 0:1 Венеция Венеция 1:2 Кремонезе Парма 3:1 Венеция Венеция 2:1 Катания Венеция 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция Карпи 2:3 Венеция Венеция 2:2 Пескара Козенца 1:1 Венеция Венеция 1:4 Кротоне Асколи 1:0 Венеция Венеция 1:0 Фоджа Брешия 2:0 Венеция Венеция 1:1 Читтаделла Салернитана 1:1 Венеция Венеция 1:1 Кремонезе

Последние игры между собой

Козенца: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Венеция: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Козенца 1:1 Венеция Серия B Венеция 0:1 Козенца Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Кротоне 3:1 7 4 2 1 11 - 4 14
2. Эмполи 0:2 7 4 2 1 10 - 6 14
3. Перуджа 7 4 2 1 9 - 7 14
4. Салернитана 6 4 1 1 9 - 6 13
5. Беневенто 0:0 7 3 4 0 9 - 3 13
6. Асколи 6 4 0 2 14 - 5 12
7. Порденоне 2:0 7 3 2 2 11 - 8 11
8. Виртус Энтелла 1:3 7 3 2 2 6 - 7 11
9. Кремонезе 6 3 1 2 6 - 7 10
10. Читтаделла 6 3 0 3 6 - 9 9
11. Пиза 7 2 3 2 11 - 8 9
12. Венеция 0:1 7 2 2 3 6 - 7 8
13. Кьево 3:3 7 1 5 1 11 - 10 8
14. Пескара 6 2 1 3 9 - 12 7
15. Козенца 1:0 7 1 3 3 4 - 6 6
16. Фрозиноне 6 1 2 3 5 - 10 5
17. Специя 0:0 7 1 2 4 8 - 12 5
18. Ливорно 3:3 7 1 2 4 8 - 12 5
19. Трапани 6 1 1 4 5 - 9 4
20. Юве Стабия 6 0 1 5 2 - 12 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Vito-Gigi Marulla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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