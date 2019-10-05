Италия: Серия B 2019-2020
Козенца
1:1
Второй тайм: 82'
Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla
Венеция
1:0
20' ГолРивьер Эммануэль
59' Желтая карточкаMarco Modolo
1:1
78' ПенальтиМонтальто Адриано
79' Желтая карточкаPietro Perina
79' Желтая карточкаМонтальто Адриано
32
Баэс
Хайме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Баэс ХаймеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Marco ModoloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Ход матча
20'
59'
78'
79'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 4
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Козенца Последние 20 матчей: +4 =7 -9Фрозиноне 1:1 Козенца Козенца 1:1 Ливорно Беневенто 1:0 Козенца Козенца 1:2 Пескара
Лечче 2:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Кротоне 0:0 Козенца Монополи 1:0 Козенца Салернитана 1:2 Козенца Козенца 1:1 Венеция Беневенто 4:2 Козенца Козенца 1:0 Специя Падова 0:0 Козенца Козенца 1:0 Кротоне Лечче 3:1 Козенца Козенца 1:1 Палермо Пескара 1:1 Козенца Козенца 2:3 Брешия Фоджа 1:0 Козенца Козенца 1:0 Карпи
Венеция Последние 20 матчей: +5 =7 -8Венеция 1:1 Пиза Виртус Энтелла 0:2 Венеция Фрозиноне 1:1 Венеция Венеция 0:2 Кьево
Трапани 0:1 Венеция Венеция 1:2 Кремонезе Парма 3:1 Венеция Венеция 2:1 Катания Венеция 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция Карпи 2:3 Венеция Венеция 2:2 Пескара Козенца 1:1 Венеция Венеция 1:4 Кротоне Асколи 1:0 Венеция Венеция 1:0 Фоджа Брешия 2:0 Венеция Венеция 1:1 Читтаделла Салернитана 1:1 Венеция Венеция 1:1 Кремонезе
Последние игры между собой
Козенца: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Венеция: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кротоне
|3:1
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|2.
|Эмполи
|0:2
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|3.
|Перуджа
|7
|4
|2
|1
|9 - 7
|14
|4.
|Салернитана
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|5.
|Беневенто
|0:0
|7
|3
|4
|0
|9 - 3
|13
|6.
|Асколи
|6
|4
|0
|2
|14 - 5
|12
|7.
|Порденоне
|2:0
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|8.
|Виртус Энтелла
|1:3
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|9.
|Кремонезе
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|10.
|Читтаделла
|6
|3
|0
|3
|6 - 9
|9
|11.
|Пиза
|7
|2
|3
|2
|11 - 8
|9
|12.
|Венеция
|0:1
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|13.
|Кьево
|3:3
|7
|1
|5
|1
|11 - 10
|8
|14.
|Пескара
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|15.
|Козенца
|1:0
|7
|1
|3
|3
|4 - 6
|6
|16.
|Фрозиноне
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|17.
|Специя
|0:0
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|18.
|Ливорно
|3:3
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|19.
|Трапани
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|20.
|Юве Стабия
|6
|0
|1
|5
|2 - 12
|1
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