Италия: Серия B 2019-2020

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Специя
0:0
Второй тайм: 85'

Стадион:
Беневенто
0'
3' Желтая карточка
Маджио Кристиан
9' Желтая карточка
Simone Bastoni
76' Желтая карточка
Giulio Maggiore
85'
1
Скуффет
Симоне
2
Luca
Vignali
5
Маркицца
Риккардо
13
Капрадосси
Элио
20
Simone
Bastoni
16
Бартоломей
Паоло
8
Matteo
Ricci
II
25
Giulio
Maggiore
10
Риччи
Федерико
11
Emmanuel
Quartsin
Gyasi
32
Рагуза
Антонио
1
Монтипо
Лоренцо
11
Маджио
Кристиан
23
Антей
Лука
5
Кальдирола
Лука
3
Летиция
Гаэтано
7
Крагль
Оливер
21
Хетемай
Перпарим
10
Виола
Николас
16
Импрота
Риккардо
19
Инсинье
Роберто
9
Кода
Массимо
Специя
4-3-3
Беневенто
4-4-2

Ход матча

3'
 
Маджио Кристиан
9'
Simone Bastoni
 
39'
Терци Клаудио
Капрадосси Элио
 
46'
 
Арментерос Самуэль
Импрота Риккардо
58'
Бидуи Софьян
Риччи Федерико
 
73'
Juan Manuel Ramos
Simone Bastoni
 
73'
 
Тельо Андрес
Крагль Оливер
76'
Giulio Maggiore
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 7
  • 1 Офсайды 5
  • 5 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Специя Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Специя 2:4 Трапани Асколи 3:0 Специя Специя 2:2 Перуджа Порденоне 1:0 Специя
Специя 1:2 Кротоне Читтаделла 0:3 Специя Сассуоло 1:0 Специя Специя 5:0 Про Патрия Специя 3:5 Сампдория Специя 1:2 Читтаделла Лечче 2:1 Специя Специя 2:0 Кротоне Палермо 2:2 Специя Специя 1:1 Перуджа Козенца 1:0 Специя Специя 3:2 Асколи Фоджа 1:0 Специя Специя 2:1 Салернитана Беневенто 2:3 Специя Специя 0:2 Падова
Беневенто Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Порденоне 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Козенца Салернитана 0:2 Беневенто
Беневенто 4:1 Читтаделла Пиза 0:0 Беневенто Беневенто 3:4 Монца Фиорентина 0:3 Беневенто Наполи 1:2 Беневенто Беневенто 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Брешия 2:3 Беневенто Беневенто 3:3 Падова Кротоне 1:0 Беневенто Беневенто 4:2 Козенца Верона 0:3 Беневенто Беневенто 1:2 Палермо Перуджа 2:4 Беневенто Беневенто 3:1 Карпи Асколи 2:2 Беневенто

Последние игры между собой

Специя: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Беневенто: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Беневенто 2:3 Специя Серия B Специя 3:1 Беневенто Серия B Беневенто 2:1 Специя Серия B Специя 1:3 Беневенто Серия B
Беневенто 1:0 Специя Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Кротоне 3:1 7 4 2 1 11 - 4 14
2. Эмполи 0:2 7 4 2 1 10 - 6 14
3. Перуджа 7 4 2 1 9 - 7 14
4. Салернитана 6 4 1 1 9 - 6 13
5. Беневенто 0:0 7 3 4 0 9 - 3 13
6. Асколи 6 4 0 2 14 - 5 12
7. Порденоне 2:0 7 3 2 2 11 - 8 11
8. Виртус Энтелла 1:3 7 3 2 2 6 - 7 11
9. Кремонезе 6 3 1 2 6 - 7 10
10. Читтаделла 6 3 0 3 6 - 9 9
11. Пиза 7 2 3 2 11 - 8 9
12. Венеция 0:1 7 2 2 3 6 - 7 8
13. Кьево 3:3 7 1 5 1 11 - 10 8
14. Пескара 6 2 1 3 9 - 12 7
15. Козенца 1:0 7 1 3 3 4 - 6 6
16. Фрозиноне 6 1 2 3 5 - 10 5
17. Специя 0:0 7 1 2 4 8 - 12 5
18. Ливорно 3:3 7 1 2 4 8 - 12 5
19. Трапани 6 1 1 4 5 - 9 4
20. Юве Стабия 6 0 1 5 2 - 12 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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