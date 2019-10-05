Италия: Серия B 2019-2020
Специя
0:0
Второй тайм: 85'
Стадион: Альберто Пиччи
Беневенто
3' Желтая карточкаМаджио Кристиан
9' Желтая карточкаSimone Bastoni
76' Желтая карточкаGiulio Maggiore
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Эрлич МартинПолузащитник
- Нападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Антей ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Гори ПьерВратарь
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Dejan VokicПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 7
-
1 Офсайды 5
-
5 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Специя Последние 20 матчей: +6 =3 -11Специя 2:4 Трапани Асколи 3:0 Специя Специя 2:2 Перуджа Порденоне 1:0 Специя
Специя 1:2 Кротоне Читтаделла 0:3 Специя Сассуоло 1:0 Специя Специя 5:0 Про Патрия Специя 3:5 Сампдория Специя 1:2 Читтаделла Лечче 2:1 Специя Специя 2:0 Кротоне Палермо 2:2 Специя Специя 1:1 Перуджа Козенца 1:0 Специя Специя 3:2 Асколи Фоджа 1:0 Специя Специя 2:1 Салернитана Беневенто 2:3 Специя Специя 0:2 Падова
Беневенто Последние 20 матчей: +11 =5 -4Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Порденоне 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Козенца Салернитана 0:2 Беневенто
Беневенто 4:1 Читтаделла Пиза 0:0 Беневенто Беневенто 3:4 Монца Фиорентина 0:3 Беневенто Наполи 1:2 Беневенто Беневенто 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Брешия 2:3 Беневенто Беневенто 3:3 Падова Кротоне 1:0 Беневенто Беневенто 4:2 Козенца Верона 0:3 Беневенто Беневенто 1:2 Палермо Перуджа 2:4 Беневенто Беневенто 3:1 Карпи Асколи 2:2 Беневенто
Последние игры между собой
Специя: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Беневенто: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кротоне
|3:1
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|2.
|Эмполи
|0:2
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|3.
|Перуджа
|7
|4
|2
|1
|9 - 7
|14
|4.
|Салернитана
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|5.
|Беневенто
|0:0
|7
|3
|4
|0
|9 - 3
|13
|6.
|Асколи
|6
|4
|0
|2
|14 - 5
|12
|7.
|Порденоне
|2:0
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|8.
|Виртус Энтелла
|1:3
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|9.
|Кремонезе
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|10.
|Читтаделла
|6
|3
|0
|3
|6 - 9
|9
|11.
|Пиза
|7
|2
|3
|2
|11 - 8
|9
|12.
|Венеция
|0:1
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|13.
|Кьево
|3:3
|7
|1
|5
|1
|11 - 10
|8
|14.
|Пескара
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|15.
|Козенца
|1:0
|7
|1
|3
|3
|4 - 6
|6
|16.
|Фрозиноне
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|17.
|Специя
|0:0
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|18.
|Ливорно
|3:3
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|19.
|Трапани
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|20.
|Юве Стабия
|6
|0
|1
|5
|2 - 12
|1
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