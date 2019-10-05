Италия: Серия B 2019-2020
Ливорно
3:3
Второй тайм: 88'
Стадион: Армандо Пикки
Кьево
1:0
5' ГолМарсура Давиде
1:1
7' ГолПуччарелли Мануэль
22' Желтая карточкаБобен Матия
2:1
25' ГолМаррас Мануэль
29' Желтая карточкаДикманн Лоренцо
3:1
30' ГолМарсура Давиде
38' Желтая карточкаМаррас Мануэль
3:2
54' ГолМеджорини Риккардо
3:3
59' ПенальтиМеджорини Риккардо
74' Желтая карточкаФрей Николя
79' Желтая карточкаРодригес Алехандро
42
Бобен
Матия
26
Luka
Bogdan
21
Фрей
Николя
13
Пина
Нуну
- Основной состав
- Вратарь
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
-
26 Luka BogdanЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Зима ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Стоян АдрианПолузащитник
-
29 Рокка МикелеПолузащитник
- Нападающий
-
24 Fabio MazzeoНападающий
-
-
-
Главный тренер: Мутти Бортоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Фрей НиколяЗащитник
- Полузащитник
-
13 Пина НунуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
Ход матча
5'
1:0
7'
22'
25'
2:1
29'
30'
38'
54'
59'
74'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 4
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Ливорно Последние 20 матчей: +5 =5 -10Ливорно 2:3 Салернитана Козенца 1:1 Ливорно Ливорно 2:1 Порденоне Асколи 2:0 Ливорно
Ливорно 0:1 Перуджа Виртус Энтелла 1:0 Ливорно Ливорно 0:1 Карпи Ливорно 0:1 Фиорентина Падова 1:1 Ливорно Ливорно 1:0 Карпи Верона 2:3 Ливорно Ливорно 2:2 Палермо Фоджа 2:2 Ливорно Ливорно 0:1 Брешия Читтаделла 4:0 Ливорно Ливорно 1:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Ливорно Ливорно 1:0 Салернитана Асколи 1:1 Ливорно Ливорно 2:0 Беневенто
Кьево Последние 20 матчей: +3 =8 -9Кьево 1:1 Порденоне Салернитана 1:1 Кьево Кьево 2:2 Пиза Венеция 0:2 Кьево
Последние игры между собой
Ливорно: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Кьево: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кротоне
|3:1
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|2.
|Эмполи
|0:2
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|3.
|Перуджа
|7
|4
|2
|1
|9 - 7
|14
|4.
|Салернитана
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|5.
|Беневенто
|0:0
|7
|3
|4
|0
|9 - 3
|13
|6.
|Асколи
|6
|4
|0
|2
|14 - 5
|12
|7.
|Порденоне
|2:0
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|8.
|Виртус Энтелла
|1:3
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|9.
|Кремонезе
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|10.
|Читтаделла
|6
|3
|0
|3
|6 - 9
|9
|11.
|Пиза
|7
|2
|3
|2
|11 - 8
|9
|12.
|Венеция
|0:1
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|13.
|Кьево
|3:3
|7
|1
|5
|1
|11 - 10
|8
|14.
|Пескара
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|15.
|Козенца
|1:0
|7
|1
|3
|3
|4 - 6
|6
|16.
|Фрозиноне
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|17.
|Специя
|0:0
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|18.
|Ливорно
|3:3
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|19.
|Трапани
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|20.
|Юве Стабия
|6
|0
|1
|5
|2 - 12
|1
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