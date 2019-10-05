Италия: Серия B 2019-2020

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Ливорно
3:3
Второй тайм: 88'

Стадион:
Кьево
0'
1:0
5' Гол
Марсура Давиде
1:1
7' Гол
Пуччарелли Мануэль
22' Желтая карточка
Бобен Матия
2:1
25' Гол
Маррас Мануэль
29' Желтая карточка
Дикманн Лоренцо
3:1
30' Гол
Марсура Давиде
38' Желтая карточка
Маррас Мануэль
3:2
54' Гол
Меджорини Риккардо
3:3
59' Пенальти
Меджорини Риккардо
74' Желтая карточка
Фрей Николя
79' Желтая карточка
Родригес Алехандро
88'
35
Плиццари
Алессандро
42
Бобен
Матия
4
Matteo
Di
Gennaro
26
Luka
Bogdan
15
Дель
Прато
Энрико
8
Лучи
Андреа
34
Davide
Agazzi
17
Antonio
Porcino
32
Маррас
Мануэль
31
Райчевич
Филип
7
Марсура
Давиде
1
Шемпер
Адриан
41
Дикманн
Лоренцо
15
Леверб
Максим
5
Цесар
Боштян
21
Фрей
Николя
4
Оби
Джоэл
13
Пина
Нуну
8
Сегре
Джакопо
10
Пуччарелли
Мануэль
24
Меджорини
Риккардо
23
Джорджевич
Филип
Ливорно
3-4-3
Кьево
4-3-1-2

Ход матча

5'
Марсура Давиде
(Маррас Мануэль)
1:0
7'
1:1
Пуччарелли Мануэль
(Джорджевич Филип)
18'
 
Эспозито Сальваторе
Оби Джоэл
22'
Бобен Матия
 
25'
Маррас Мануэль
(Лучи Андреа)
2:1
29'
 
Дикманн Лоренцо
30'
Марсура Давиде
(Antonio Porcino)
3:1
38'
Маррас Мануэль
 
46'
 
Виньято Эмануэль
Пина Нуну
54'
3:2
Меджорини Риккардо
59'
3:3
Меджорини Риккардо
62'
Sven Braken
Райчевич Филип
 
69'
 
Родригес Алехандро
Джорджевич Филип
74'
 
Фрей Николя
75'
Морганелла Мишель
Лучи Андреа
 
79'
 
Родригес Алехандро

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Ливорно Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Ливорно 2:3 Салернитана Козенца 1:1 Ливорно Ливорно 2:1 Порденоне Асколи 2:0 Ливорно
Ливорно 0:1 Перуджа Виртус Энтелла 1:0 Ливорно Ливорно 0:1 Карпи Ливорно 0:1 Фиорентина Падова 1:1 Ливорно Ливорно 1:0 Карпи Верона 2:3 Ливорно Ливорно 2:2 Палермо Фоджа 2:2 Ливорно Ливорно 0:1 Брешия Читтаделла 4:0 Ливорно Ливорно 1:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Ливорно Ливорно 1:0 Салернитана Асколи 1:1 Ливорно Ливорно 2:0 Беневенто
Кьево Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Кьево 1:1 Порденоне Салернитана 1:1 Кьево Кьево 2:2 Пиза Венеция 0:2 Кьево
Кьево 1:1 Эмполи Перуджа 2:1 Кьево Кальяри 2:1 Кьево Кьево 1:1 Равенна Кьево 1:2 Кальяри Фрозиноне 0:0 Кьево Кьево 0:0 Сампдория Интер Милан 2:0 Кьево Кьево 0:4 СПАЛ 2013 Кьево 1:1 Парма Лацио 1:2 Кьево Кьево 1:3 Наполи Болонья 3:0 Кьево Сассуоло 4:0 Кьево Кьево 0:3 Кальяри Кьево 0:0 Грасcхоппер

Последние игры между собой

Ливорно: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Кьево: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Ливорно 2:4 Кьево Серия A Кьево 3:0 Ливорно Серия A Кьево 1:0 Ливорно Кубок Кьево 2:0 Ливорно Серия A
Ливорно 0:2 Кьево Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Кротоне 3:1 7 4 2 1 11 - 4 14
2. Эмполи 0:2 7 4 2 1 10 - 6 14
3. Перуджа 7 4 2 1 9 - 7 14
4. Салернитана 6 4 1 1 9 - 6 13
5. Беневенто 0:0 7 3 4 0 9 - 3 13
6. Асколи 6 4 0 2 14 - 5 12
7. Порденоне 2:0 7 3 2 2 11 - 8 11
8. Виртус Энтелла 1:3 7 3 2 2 6 - 7 11
9. Кремонезе 6 3 1 2 6 - 7 10
10. Читтаделла 6 3 0 3 6 - 9 9
11. Пиза 7 2 3 2 11 - 8 9
12. Венеция 0:1 7 2 2 3 6 - 7 8
13. Кьево 3:3 7 1 5 1 11 - 10 8
14. Пескара 6 2 1 3 9 - 12 7
15. Козенца 1:0 7 1 3 3 4 - 6 6
16. Фрозиноне 6 1 2 3 5 - 10 5
17. Специя 0:0 7 1 2 4 8 - 12 5
18. Ливорно 3:3 7 1 2 4 8 - 12 5
19. Трапани 6 1 1 4 5 - 9 4
20. Юве Стабия 6 0 1 5 2 - 12 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Armando Picchi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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