Италия: Серия B 2019-2020

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Асколи
0:2
Конец матча

Стадион:
Пескара
0'
29' Желтая карточка
Mirko Drudi
33' Желтая карточка
Сконьямильо Дженнаро
43' Желтая карточка
Трояно Микеле
71' Желтая карточка
Edoardo Masciangelo
0:1
87' Гол
Галано Кристиан
0:2
90' Пенальти
Бузеллато Массимилиано
90'+7
33
Леали
Никола
5
Пучино
Раффаэле
2
Валентини
Науэль
15
Гравильон
Эндрю
19
Падоин
Симоне
25
Alberto
Gerbo
14
Пиччинокки
Марио
6
Трояно
Микеле
11
Нинкович
Никола
9
Скамачча
Джанлука
17
Да
Крус
Алессио
1
Фиорилло
Винченцо
2
Кампаньяро
Уго
6
Сконьямильо
Дженнаро
16
Mirko
Drudi
13
Чофани
Маттео
31
Бузеллато
Массимилиано
8
Мемушай
Ледиан
24
Пепин
40
Edoardo
Masciangelo
11
Галано
Кристиан
10
Matteo
Brunori
Асколи
4-3-1-2
Пескара
3-5-2

Ход матча

29'
 
Mirko Drudi
33'
 
Сконьямильо Дженнаро
43'
Трояно Микеле
 
70'
Брлек Петар
Alberto Gerbo
 
71'
 
Edoardo Masciangelo
84'
 
Бетелла Давиде
Mirko Drudi
85'
 
Ингельссон Сванте
Мемушай Ледиан
87'
0:1
Галано Кристиан
90'
Феригра Эрик
Валентини Науэль
 
90'
Moutir Chaija
Трояно Микеле
 
90'
 
Gennaro Borrelli
Matteo Brunori
90'
0:2
Бузеллато Массимилиано

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 20 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Асколи Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Кремонезе 1:0 Асколи Асколи 3:0 Специя Юве Стабия 1:5 Асколи Асколи 2:0 Ливорно
Фрозиноне 2:1 Асколи Асколи 3:1 Трапани Асколи 2:0 Трапани Асколи 5:1 Про Верчелли Кротоне 3:0 Асколи Асколи 1:2 Палермо Брешия 1:0 Асколи Читтаделла 2:2 Асколи Асколи 1:0 Венеция Специя 3:2 Асколи Асколи 2:1 Пескара Падова 1:2 Асколи Асколи 2:2 Беневенто Лечче 7:0 Асколи Верона 1:1 Асколи Асколи 1:1 Ливорно
Пескара Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Пескара 0:3 Кротоне Читтаделла 2:1 Пескара Пескара 1:1 Виртус Энтелла Козенца 1:2 Пескара
Пескара 4:2 Порденоне Салернитана 3:1 Пескара Эмполи 2:0 Пескара Пескара 3:2 Мантова Пескара 0:1 Верона Верона 0:0 Пескара Пескара 2:0 Салернитана Венеция 2:2 Пескара Пескара 1:1 Верона Карпи 0:0 Пескара Пескара 1:1 Перуджа Асколи 2:1 Пескара Пескара 3:2 Палермо Лечче 2:0 Пескара Пескара 1:1 Козенца Читтаделла 4:1 Пескара

Последние игры между собой

Асколи: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 1
Пескара: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 6
Асколи 2:1 Пескара Серия B Пескара 1:1 Асколи Серия B Пескара 0:1 Асколи Серия B Асколи 1:1 Пескара Серия B
Пескара 2:2 Асколи Серия B Асколи 3:1 Пескара Серия B Асколи 3:0 Пескара Серия B Пескара 4:1 Асколи Серия B Асколи 1:0 Пескара Серия B Пескара 1:2 Асколи Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 7 4 3 0 10 - 3 15
2. Кротоне 7 4 2 1 11 - 4 14
3. Эмполи 7 4 2 1 10 - 6 14
4. Салернитана 7 4 2 1 10 - 7 14
5. Перуджа 7 4 2 1 9 - 7 14
6. Асколи 7 4 0 3 14 - 7 12
7. Читтаделла 7 4 0 3 8 - 9 12
8. Порденоне 7 3 2 2 11 - 8 11
9. Виртус Энтелла 7 3 2 2 6 - 7 11
10. Пескара 7 3 1 3 11 - 12 10
11. Кремонезе 7 3 1 3 6 - 9 10
12. Кьево 7 2 4 1 12 - 10 10
13. Пиза 7 2 3 2 11 - 8 9
14. Венеция 7 2 3 2 7 - 7 9
15. Фрозиноне 7 1 3 3 6 - 11 6
16. Специя 7 1 1 5 8 - 13 4
17. Трапани 7 1 1 5 6 - 11 4
18. Ливорно 7 1 1 5 8 - 13 4
19. Юве Стабия 7 1 1 5 4 - 13 4
20. Козенца 7 0 4 3 4 - 7 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Трояно Микеле получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Сконьямильо Дженнаро получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Мирко Друди получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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