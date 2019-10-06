Италия: Серия B 2019-2020
Асколи
0:2
Конец матча
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
Пескара
29' Желтая карточкаMirko Drudi
33' Желтая карточкаСконьямильо Дженнаро
43' Желтая карточкаТрояно Микеле
71' Желтая карточкаEdoardo Masciangelo
0:1
87' ГолГалано Кристиан
0:2
90' ПенальтиБузеллато Массимилиано
33
Леали
Никола
- Основной состав
-
33 Леали НиколаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Брлек ПетарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Манджа Дэвис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Mirko DrudiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 ПепинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Бошич МилошНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Земан Зденек
Ход матча
29'
43'
87'
0:1
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 6
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
20 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Асколи Последние 20 матчей: +9 =4 -7Кремонезе 1:0 Асколи Асколи 3:0 Специя Юве Стабия 1:5 Асколи Асколи 2:0 Ливорно
Фрозиноне 2:1 Асколи Асколи 3:1 Трапани Асколи 2:0 Трапани Асколи 5:1 Про Верчелли Кротоне 3:0 Асколи Асколи 1:2 Палермо Брешия 1:0 Асколи Читтаделла 2:2 Асколи Асколи 1:0 Венеция Специя 3:2 Асколи Асколи 2:1 Пескара Падова 1:2 Асколи Асколи 2:2 Беневенто Лечче 7:0 Асколи Верона 1:1 Асколи Асколи 1:1 Ливорно
Пескара Последние 20 матчей: +5 =7 -8Пескара 0:3 Кротоне Читтаделла 2:1 Пескара Пескара 1:1 Виртус Энтелла Козенца 1:2 Пескара
Пескара 4:2 Порденоне Салернитана 3:1 Пескара Эмполи 2:0 Пескара Пескара 3:2 Мантова Пескара 0:1 Верона Верона 0:0 Пескара Пескара 2:0 Салернитана Венеция 2:2 Пескара Пескара 1:1 Верона Карпи 0:0 Пескара Пескара 1:1 Перуджа Асколи 2:1 Пескара Пескара 3:2 Палермо Лечче 2:0 Пескара Пескара 1:1 Козенца Читтаделла 4:1 Пескара
Последние игры между собой
Асколи: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 1
Пескара: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 6
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|7
|4
|3
|0
|10 - 3
|15
|2.
|Кротоне
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|3.
|Эмполи
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|4.
|Салернитана
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|5.
|Перуджа
|7
|4
|2
|1
|9 - 7
|14
|6.
|Асколи
|7
|4
|0
|3
|14 - 7
|12
|7.
|Читтаделла
|7
|4
|0
|3
|8 - 9
|12
|8.
|Порденоне
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|9.
|Виртус Энтелла
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|10.
|Пескара
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|11.
|Кремонезе
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|12.
|Кьево
|7
|2
|4
|1
|12 - 10
|10
|13.
|Пиза
|7
|2
|3
|2
|11 - 8
|9
|14.
|Венеция
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|15.
|Фрозиноне
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|16.
|Специя
|7
|1
|1
|5
|8 - 13
|4
|17.
|Трапани
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|18.
|Ливорно
|7
|1
|1
|5
|8 - 13
|4
|19.
|Юве Стабия
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|20.
|Козенца
|7
|0
|4
|3
|4 - 7
|4
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