Италия: Серия B 2019-2020

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Кротоне
3:1
Второй тайм: 87'

Стадион:
Виртус Энтелла
0'
11' Желтая карточка
Марроне Лука
1:0
27' Гол
Сими Нванкво
2:0
38' Гол
Сими Нванкво
53' Желтая карточка
Кьоза Марко
3:0
63' Гол
Крочата Джованни
69' Желтая карточка
Поли Фабрицио
3:1
79' Гол
Де Лука Джузеппе
87'
1
Кордац
Алекс
5
Големич
Владимир
34
Марроне
Лука
6
Guillame
Gigliotti
17
Молина
Сальваторе
10
Бенали
Ахмед
18
Барберис
Андреа
14
Крочата
Джованни
23
Маццотта
Антонио
30
Junior
Messias
25
Сими
Нванкво
13
Контини
Никита
33
Поли
Фабрицио
15
Пеллиццер
Микеле
5
Кьоза
Марко
26
Серникола
Леонардо
27
Эрамо
Мирко
23
Паолуччи
Андреа
10
Ниццетто
Лука
34
Скенетти
Андреа
7
Де
Лука
Джузеппе
32
Манкосу
Маттео
Кротоне
3-5-2
Виртус Энтелла
4-3-1-2

Ход матча

11'
Марроне Лука
 
27'
Сими Нванкво
(Барберис Андреа)
1:0
38'
Сими Нванкво
2:0
53'
 
Кьоза Марко
57'
 
Сала Марко
Эрамо Мирко
63'
Крочата Джованни
3:0
66'
 
Claudio Morra
Манкосу Маттео
69'
 
Поли Фабрицио
71'
Видо Лука
Junior Messias
 
71'
Лопес Макси
Сими Нванкво
 
71'
 
Бонини Федерико
Поли Фабрицио
78'
Дзанеллато Никколо
Крочата Джованни
 
79'
3:1
Де Лука Джузеппе

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 65 Владение мячом, % 35

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Пескара 0:3 Кротоне Кротоне 2:0 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Кротоне Кротоне 0:0 Эмполи
Специя 1:2 Кротоне Кротоне 0:0 Козенца Кротоне 1:3 Сампдория Кротоне 4:3 S.S. Arezzo Кротоне 0:1 Хетафе Кротоне 3:0 Асколи Специя 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Беневенто Венеция 1:4 Кротоне Кротоне 0:0 Кремонезе Козенца 1:0 Кротоне Кротоне 2:0 Перуджа Карпи 1:2 Кротоне Кротоне 2:2 Лечче Салернитана 0:2 Кротоне Падова 0:0 Кротоне
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция Пескара 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне
Виртус Энтелла 3:2 Дженоа Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Ливорно Виртус Энтелла 1:2 Судтироль Лацио 5:0 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Порденоне Виртус Энтелла 1:0 Каррарезе Ювентус (до 23 лет) 0:2 Виртус Энтелла Пьяченца 1:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:1 S.S. Arezzo Про Патрия 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 4:0 Альбиссола Новара 1:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Луккьезе Виртус Энтелла 0:0 Сиена

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Виртус Энтелла: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Кротоне 1:0 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Серия B Кротоне 0:0 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 1:1 Кротоне Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Кротоне 3:1 7 4 2 1 11 - 4 14
2. Эмполи 0:2 7 4 2 1 10 - 6 14
3. Перуджа 7 4 2 1 9 - 7 14
4. Салернитана 6 4 1 1 9 - 6 13
5. Беневенто 0:0 7 3 4 0 9 - 3 13
6. Асколи 6 4 0 2 14 - 5 12
7. Порденоне 2:0 7 3 2 2 11 - 8 11
8. Виртус Энтелла 1:3 7 3 2 2 6 - 7 11
9. Кремонезе 6 3 1 2 6 - 7 10
10. Читтаделла 6 3 0 3 6 - 9 9
11. Пиза 7 2 3 2 11 - 8 9
12. Венеция 0:1 7 2 2 3 6 - 7 8
13. Кьево 3:3 7 1 5 1 11 - 10 8
14. Пескара 6 2 1 3 9 - 12 7
15. Козенца 1:0 7 1 3 3 4 - 6 6
16. Фрозиноне 6 1 2 3 5 - 10 5
17. Специя 0:0 7 1 2 4 8 - 12 5
18. Ливорно 3:3 7 1 2 4 8 - 12 5
19. Трапани 6 1 1 4 5 - 9 4
20. Юве Стабия 6 0 1 5 2 - 12 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Сими Нванкво бьет в цель!
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Сими Нванкво бьет в цель!
  • Желтая карточка
    11'
    Марроне Лука получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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