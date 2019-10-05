Италия: Серия B 2019-2020
Кротоне
3:1
Второй тайм: 87'
Стадион: Эцио Шида
Виртус Энтелла
11' Желтая карточкаМарроне Лука
1:0
27' ГолСими Нванкво
2:0
38' ГолСими Нванкво
53' Желтая карточкаКьоза Марко
3:0
63' ГолКрочата Джованни
69' Желтая карточкаПоли Фабрицио
3:1
79' ГолДе Лука Джузеппе
34
Марроне
Лука
10
Бенали
Ахмед
25
Сими
Нванкво
27
Эрамо
Мирко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Запасные игроки
-
22 Феста МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Видо ЛукаНападающий
-
20 Лопес МаксиНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Дзенга Вальтер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
Ход матча
11'
27'
1:0
38'
2:0
53'
63'
3:0
69'
79'
3:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
8 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
65 Владение мячом, % 35
Предыдущие игры
Кротоне Последние 20 матчей: +10 =5 -5Пескара 0:3 Кротоне Кротоне 2:0 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Кротоне Кротоне 0:0 Эмполи
Специя 1:2 Кротоне Кротоне 0:0 Козенца Кротоне 1:3 Сампдория Кротоне 4:3 S.S. Arezzo Кротоне 0:1 Хетафе Кротоне 3:0 Асколи Специя 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Беневенто Венеция 1:4 Кротоне Кротоне 0:0 Кремонезе Козенца 1:0 Кротоне Кротоне 2:0 Перуджа Карпи 1:2 Кротоне Кротоне 2:2 Лечче Салернитана 0:2 Кротоне Падова 0:0 Кротоне
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +9 =6 -5Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция Пескара 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне
Виртус Энтелла 3:2 Дженоа Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Ливорно Виртус Энтелла 1:2 Судтироль Лацио 5:0 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Порденоне Виртус Энтелла 1:0 Каррарезе Ювентус (до 23 лет) 0:2 Виртус Энтелла Пьяченца 1:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:1 S.S. Arezzo Про Патрия 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 4:0 Альбиссола Новара 1:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Луккьезе Виртус Энтелла 0:0 Сиена
Последние игры между собой
Кротоне: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Виртус Энтелла: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кротоне
|3:1
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|2.
|Эмполи
|0:2
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|3.
|Перуджа
|7
|4
|2
|1
|9 - 7
|14
|4.
|Салернитана
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|5.
|Беневенто
|0:0
|7
|3
|4
|0
|9 - 3
|13
|6.
|Асколи
|6
|4
|0
|2
|14 - 5
|12
|7.
|Порденоне
|2:0
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|8.
|Виртус Энтелла
|1:3
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|9.
|Кремонезе
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|10.
|Читтаделла
|6
|3
|0
|3
|6 - 9
|9
|11.
|Пиза
|7
|2
|3
|2
|11 - 8
|9
|12.
|Венеция
|0:1
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|13.
|Кьево
|3:3
|7
|1
|5
|1
|11 - 10
|8
|14.
|Пескара
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|15.
|Козенца
|1:0
|7
|1
|3
|3
|4 - 6
|6
|16.
|Фрозиноне
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|17.
|Специя
|0:0
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|18.
|Ливорно
|3:3
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|19.
|Трапани
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|20.
|Юве Стабия
|6
|0
|1
|5
|2 - 12
|1
Загрузка...